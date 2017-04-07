Кукморяне в рядах “Бессмертного полка”: Вуколов Иван Семенович

03 Май 2017 | Кукморяне в рядах "Бессмертного полка"

Мой дедушка Вуколов Иван Семенович родился и вырос в деревне Село Чура. В 1943 году в возрасте 28 лет был призван на фронт из города Норильск. В это время ушедший на фронт по собственному желанию, работавший в должности руководителя в Чепьинском районе (ныне Балтасинский) брат, младший лейтенант Максим был на поле боя, а младший брат Андрей попал в плен к немцам. Он дважды бежал из плена, но дважды снова попадал к немцам. А младший брат Константин был убит в сражениях за Белоруссию.

Дедушка Иван управлял мотоциклом М-72. По фронтовой линии ему пришлось преодолеть около тысячи километров пути. Когда он в 1945 году вернулся в родную деревню, его грудь украшали медали и орден Славы. Езда на мотоцикле в морозы и дожди не могла не сказаться на его здоровье. Спустя три года после возвращения с войны простудивший спинной мозг он остался прикованным к постели. За нашим дедушкой, инвалидом первой группы, бабушка Прасковья ухаживала 15 лет, воспитали троих детей, и в 1963 году она проводила его в последний путь.