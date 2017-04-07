03 Май 2017 | Кукморяне в рядах "Бессмертного полка"

9 Мая в районах и городах в рамках акции «Бессмертный полк» становится традицией чтить память тех, кто приближал День Победы.

Бессмертный полк всколыхнул волну памяти о героях Великой Отечественной войны: ветеранах армии и флота, тружениках тыла и партизанах, узниках фашистских лагерей, блокадниках, бойцах сопротивления... Обо всех тех, кто внес свой личный вклад в общее дело Победы над фашизмом.

И мы, сотрудники редакции, продолжаем эту традицию и решили рассказать о своих дедах.

Уважаемые жители Кукморского района! Если в архивах вашей семьи сохранились фотографии героев, присылайте нам отсканированный вариант на адрес электронной почты Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , сообщением в группе «Вконтакте» или же принесите в редакцию. А мы опубликуем их на нашем сайте.

Укажите ФИО, место рождения, где воевал, боевые награды.

О героях вы можете ознакомиться в рубрике "Кукморяне в рядах “Бессмертного полка”" или же нажав на баннер “Бессмертный полк”.