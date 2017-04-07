В Кукморе пожилые пешеходы стали участниками проекта «Внимание! Пожилой человек переходит дорогу» (фото)

03 Май 2017 | новости

В рамках проведения общероссийского конкурса «От поколения к поколению. Школа дорожной безопасности» сегодня в Центре «Тылсым» прошло мероприятие. Вместе со специалистами Центра социального обслуживания населения сотрудники Госавтоинспекции учат пожилых пешеходов соблюдать меры личной безопасности на дороге.

Пожилые люди относятся к наиболее уязвимой категории участников дорожного движения и в силу своего возраста и ограниченных возможностей здоровья риски попадания в аварийные ситуации у данных граждан выше. Поэтому в рамках указанной программы предусмотрен отдельный курс занятий по правилам безопасного поведения на дороге. Цель данных мероприятий – повышение грамотности пожилых людей в области дорожного движения.

Начальник районного ОГИБДД Фирдус Фахрутдинов провел с обслуживаемыми гражданами Центра профилактическую беседу о необходимости соблюдения мер безопасности и правилах поведения на дорогах. Водителям в возрасте рекомендовали быть внимательными во время езды за рулем.

Отдельное внимание Фирдус Канифович уделил вопросам необходимости ношения световозвращающих элементов на одежде. Пожилым людям объяснили, как такие приспособления делают видимым пешеходов на дороге и могут предотвратить аварийную ситуацию. Всем участникам были вручены памятки и световозвращающие браслеты.

В завершение мероприятия участники вышли к пешеходному переходу, где установлен трафарет с изображением пожилого человека, и приняли участие в проекте «Внимание! Пожилой человек переходит дорогу».