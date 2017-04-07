Посадка картофеля в 2017 году по лунному календарю: благоприятные и неблагоприятные дни, полезные советы

03 Май 2017 | Копилка советов Печать

Посадка картофеля в 2017 году по лунному календарю: благоприятные и неблагоприятные дни, полезные советы

Посадка картофеля в 2017 году по лунному календарю: Картофель по-прежнему является одной из самых популярных культур и россиян. Многие по привычке стараются посадить хотя бы несколько грядок этого овоща. Чтобы труд не пропал зря и на столе появились крупные вкусные клубни, нужно знать благоприятное время для посадки картофеля.

Издавна было известно, что Луна имеет огромное значение для работ на земле. Приступая к посадке огородной культуры, следует узнать, в какой именно фазе находится в данный момент ночное светило. На убывающей Луне, а также в полнолуние и новолуние лучше вообще не начинать посадочные работы, так как толку не будет. Сажать картофель следует на растущей луне. Именно тогда есть шанс дождаться завидного урожая. Также известно, что наилучшего результата можно добиться, сажая картофель, когда луна находится в знаках Овна, Тельца или Козерога.

Посадка картофеля в 2017 году по лунному календарю: благоприятные и неблагоприятные дни

Существуют дни, когда результат показывает себя наилучшим образом. Определены конкретные даты, когда лучше высадить картошку по лунному календарю. Если вы не можете приехать на садовый участок в это время, можно делать небольшие отклонения. В нынешнем году каждый месяц с марта по июль имеет несколько благоприятных дней для высадки. Удачные периоды для высадки картошки:

 

4, 7, 9, 19, 24, 31 мая;

1, 6, 7, 15, 16 июня;

15, 18, 19 июля.

Посадка картофеля в 2017 году по лунному календарю: полезные советы

День высадки зависит от многих факторов, пишет rsute.ru. Сажать картофель в открытый грунт следует позже, чем под пленочное укрытие. Работать на грядках в июне и июле можно только с раннеспелыми сортами картофеля. Многое зависит от климата. Дачник должен определить оптимальное время, опираясь на погодные особенности региона проживания.

Не стоит забывать и об общих агротехнических правилах. Традиционно картошку принято высаживать в открытый грунт в конце апреля и завершать все работы в начале мая, но в последние годы погода нестабильная. Поэтому ориентироваться главным образом следует на то, прогрелся ли грунт. Если работы провести слишком рано, овощ будет прорастать очень долго. А при заморозках ночью, которые нередко бывают весной, может и вовсе погибнуть.

 


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