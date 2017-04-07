Работники музея провели экскурсию, которая увлекла всех в мир эпохи старины. Особенно заинтересовали отдыхающих фотографии исторического Кукмора. Присутствующие восхитились столь трепетным отношением к памятным моментам истории края, а также выразили благодарность за шанс ощутить атмосферу, в которой жили наши предки.
Отдыхающие Центра «Тылсым» побывали в Кукморском краеведческом музее
В рамках добровольческой акции «Весенняя неделя добра - эстафета добрых дел «ДОБРЫЙ ТАТАРСТАН» в день «Марш добра»-«Сохраним нашу историческую родину» в социально- реабилитационном отделении комплексного центра социального обслуживания населения «Тылсым» была организована экскурсия в Кукморский краеведческий музей для граждан, проходящих курс реабилитации.
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
Спрос на технологические разработки по стране породит возросшая активность английских инвесторов и создание корпоративных венчурных фондов.
09:30 03.05.2017
Фестиваль «Музыка победы в рамках и скверах» станет частью федерального проекта «Историческая память».
09:05 03.05.2017
Хирурги успешно удалили «паразитического близнеца» в ходе сложной 4-часовой операции.
08:25 03.05.2017
Артисты из Тольятти представят казанской публике лирическую историю по мотивам рассказа А. Чехова «Каштанка».
06:38 03.05.2017
Открытая тренировка УНИКСа показала, что казанцы хорошо готовы к плей-офф Единой лиги ВТБ.
21:00 02.05.2017
Наибольшее число вызовов пришлось на различные заболевания, в том числе на инсульты и инфаркты.
19:44 02.05.2017
С днем рождения актрису, режиссера и педагога поздравили коллеги и студенты.
19:29 02.05.2017
В городе подвели итоги студенческого арт-симпозиума «Чулман Хабар-2017».
18:34 02.05.2017
Ограничение движения транспорта вызвано подготовкой к праздничным мероприятиям.
18:18 02.05.2017
С начала года в работе у судебных приставов Татарстана находилось 42 тысячи исполнительных производств по долгам за услуги ЖКХ.
18:11 02.05.2017
В дневные часы 4 мая в республике резко похолодает – сначала до 14, а затем и до 7 градусов.
17:21 02.05.2017
На малой сцене зрителям покажут Великую Отечественную войну глазами женщин.
16:43 02.05.2017
Установление и каталогизация мест захоронения особо отличившихся военнослужащих начаты волонтерами Татарстана.
15:57 02.05.2017
Добровольцы подготовили в честь 72-й годовщины Победы концерт для ветеранов войн, акцию «Музыка Победы» на набережной и флешмоб у Казанского Кремля.
15:50 02.05.2017
Женщина родила живого мальчика в квартире, после чего положила лицом вниз, перекрыв ему доступ кислорода.
15:43 02.05.2017
Два бывших судебных пристава обвиняются «Халатность», «Мошенничество», а также «Злоупотребление должностными полномочиями».
15:31 02.05.2017
Скандально известная кинокартина Алексея Учителя выйдет в прокат 26 октября 2017 года.
15:20 02.05.2017
Выступления ветеранов городского Управления вневедомственной охраны были посвящены Великой Отечественной войне.
15:15 02.05.2017
За пять минут до конца каждого часа желающие смогут хором исполнить песню «День Победы».
15:09 02.05.2017
На Всероссийском съезде молодежных правительств, который прошел в Казани, татарстанцы победили сразу в двух номинациях.
14:58 02.05.2017
На Ново-Татарском кладбище прошел традиционный День памяти наставников.
14:40 02.05.2017
Местный житель сообщил о якобы готовящемся террористическом акте.
14:31 02.05.2017
Об использовании «кибероружия» на международном уровне рассказал директор Центра информационной безопасности Университета Иннополис Сергей Петренко.
14:12 02.05.2017
По мнению организаторов акции, репосты в настоящее время являются наиболее действенным средством работы с молодежью.
13:54 02.05.2017
После вмешательства надзорного ведомства задолженность предприятия по заработной плате погашена.
13:45 02.05.2017
С вечера 2 мая и до 22 часов 3 мая на территории Татарстана местами ожидаются усиления ветра и грозы.
13:31 02.05.2017
Накануне 72-й годовщины со Дня Победы военнослужащие и ветераны части навели порядок на территории мемориала и рядом с ним.
13:18 02.05.2017
Посадить яблоню в парке Победы в Казани можно с 8 по 13 мая.
13:14 02.05.2017
В страшной аварии, произошедшей на трассе Казань – Ульяновск, погибли пять человек, в том числе и пятимесячный ребенок.
13:05 02.05.2017
Председатель правления РВК сообщил, что будет в уточненной инвестиционной стратегии, и рассказал об общих планах со «Сколково».
12:35 02.05.2017