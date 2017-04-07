Учащиеся Кукморской средней школы №3 взяли интервью у работников пожарной охраны

03 Май 2017 | Из ваших писем

Самое первое интервью у нас состоялось с Бакиным Владиславом Николаевичем, который вот уже 10 лет верно работает мастером газодымозащитной службы. По образованию он инженер лесного хозяйства, но так сложилась судьба, что он стал работать в пожарной части, и нисколько об этом не жалеет. В его обязанности входит обеспечение сроков и качества работ по ремонту и дезинфекции дыхательных аппаратов, наполнение кислородных и воздушных баллонов; обеспечение правильной технической эксплуатации и надлежащее техническое состояние специального оборудования; ведение установленной технической и отчетной документации, учет закрепленных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения и запасных частей к ним, приборов и оборудования базы и так далее. «Профессия пожарного связана с большим риском для жизни, поэтому пожарный должен обладать такими качествами как смелость, отвага, ответственность, и никогда не спать на посту. А когда опасность совсем близка, в голове каждого пожарного крутится навязчивая мысль: «Надо!» - говорит Владислав Николаевич. Кроме того, Владислав Николаевич рассказал нам о том, как проходят занятия по повышению мастерства, продемонстрировал новые аппараты для дыхания в непригодной для дыхания среде.

Оказалось, что у пожарных есть свои суеверия. Например, нельзя чистить обувь во время дежурства, только когда смену сдадут. А то обязательно вызов будет пожар, ДТП или еще что-нибудь. А еще существует свой профессиональный сленг. Например, так называемый шланг – это рукав, а «Яша» – манекен пострадавшего.

На вопрос «Вам нравится ваша работа?» - Владислав Николаевич ответил: «Нет, не нравится. Я ее люблю. Работаю уже одиннадцатый год. Потому что пожарный – это диагноз, или болезнь, или синдром».

Дмитрий Дамашев,

Руслан Никитин,

ученики 9а класса

Кукморской средней школы № 3