К сведению кукморских налогоплательщиков: о новом порядке применения контрольно-кассовой техники

03 Май 2017 | Специалисты советуют

Вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» предусматривает изменение порядка применения контрольно-кассовой техники (далее - ККТ).

В соответствии с новым порядком, ККТ должна передавать данные о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных.

Обязанность применять новую ККТ наступает с 01.07.2017, при этом уже с 01.02.2017 года регистрация и перерегистрация ККТ старого образца невозможна.

В связи с этим, просим вас пройти анкетирование по вопросам перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники для объективной оценки налоговыми органами проблем налогоплательщиков по данному направлению. Форму опросной анкеты можно получить в налоговом органе по месту регистрации.

В случае возникновения вопросов, вы также можете обратиться к сотрудникам Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №10 по Республике Татарстан Нигматуллину Рамилю Рифхатовичу и Закировой Альбине Рафаилевне по телефону 8 (843)62 2 34 59 или получить более подробную информацию на сайте www.nalog/kkt.ru.

Заранее благодарим за сотрудничество!