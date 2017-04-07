К сведению кукморских налогоплательщиков: о новом порядке применения контрольно-кассовой техники

В соответствии с новым порядком, ККТ должна передавать данные о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных.
Обязанность применять новую ККТ наступает с 01.07.2017, при этом уже с 01.02.2017 года регистрация и перерегистрация ККТ старого образца невозможна.
В связи с этим, просим вас пройти анкетирование по вопросам перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники для объективной оценки налоговыми органами проблем налогоплательщиков по данному направлению. Форму опросной анкеты можно получить в налоговом органе по месту регистрации.
В случае возникновения вопросов, вы также можете обратиться к сотрудникам Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №10 по Республике Татарстан Нигматуллину Рамилю Рифхатовичу и Закировой Альбине Рафаилевне по телефону 8 (843)62 2 34 59 или получить более подробную информацию на сайте www.nalog/kkt.ru.
Заранее благодарим за сотрудничество!