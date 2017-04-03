За теплыми грозами в Татарстан на несколько дней придет двукратное понижение температуры

03 Май 2017 | новости

В дневные часы 4 мая в республике резко похолодает – сначала до 14, а затем и до 7 градусов.

С сегодняшнего вечера территория Татарстана окажется под влиянием неустойчивых метеорологических процессов, которые могут местами вызвать как грозы, так и порывистый ветер силой до 18 м/с. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

Напомним, днем ГУ МСЧ России по республике предупредило, что с 17 часов 2 мая и до 22 часов 3 мая на территории Татарстана местами ожидаются усиления ветра порывами до 15 – 18 м/с и грозы.

«Вероятность грозы этим вечером по-прежнему существует, но она не столь велика именно на сегодняшний день. Пока речь идет больше о начале неустойчивого процесса, который придется на завтрашний день, 3 мая. При этом завтра днем еще будет тепло. В западных районах республики будет попрохладнее, в восточных – потеплее. То есть днем пока температура не сильно понизится – не будет резкого похолодания завтра. Но завтрашний день – еще не показательный, процесс только начнется: осадки будут выпадать в виде дождя, немного похолодает, но не так, как в четверг и пятницу», – пояснил собеседник агентства.

Понижение температуры ночью со 2 на 3 мая, по его словам, ожидается, но пока в рамках естественного суточного процесса.

«А вот послезавтра прогнозируется уже достаточно значимое, ощутимое похолодание: 4 мая в дневные часы ожидается всего 9 – 14 градусов. Относительно сегодняшних температур, когда градусов, наверное, 27 будет максимально зафиксированная температура, 14 – это в два раза холоднее. А через день, 5 мая, вообще до 7–12 градусов днем, а ночью даже через ноль будет переходить», – предупредил начальник татарстанского Гидрометцентра.

Он также подчеркнул, что вероятность гроз сохранится на территории всей республики, однако они будут носить локальный характер, как и усиления ветра.

«Сегодня, возможно, по республике грозы пройдут местами в ночь, и завтра – когда фронты будут проходить над регионом, а также вечером. Пока грозовые очаги шли мимо Казани, но вероятность есть – и на сегодняшний, и на завтрашний, и на последующие дни», – сообщил Ф. Гоголь.

Итак, по прогнозам синоптиков, 4 и 5 мая температура воздуха в Татарстане значительно понизится. В ночь с 3 на 4 мая ожидается от 3 до 8 градусов тепла, днем 9 – 14. 5 мая ночью – от -2 до +3 градусов и днем – 7 – 12.

По предварительным данным, 6 – 8 мая холодная погода в Татарстане сохранится.

К слову, 1 и 2 мая температура воздуха в Казани была близка к температурным рекордам. Максимум 2 мая составляет 27,4 градуса. Сегодня днем метеорологи зафиксировали в столице РТ 26,5 градуса тепла.

Татар-информ