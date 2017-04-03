Глава Кукморского района Сергей Димитриев поздравляет юбиляров, родившихся в мае

В Республике

Фото: В Индии родилась девочка со второй головой на животе и тремя руками

Хирурги успешно удалили «паразитического близнеца» в ходе сложной 4-часовой операции.

08:25 03.05.2017 Хирурги успешно удалили «паразитического близнеца» в ходе сложной 4-часовой операции.

В Казани пройдут гастроли Тольяттинского театра кукол «Пилигрим»

Артисты из Тольятти представят казанской публике лирическую историю по мотивам рассказа А. Чехова «Каштанка».

06:38 03.05.2017 Артисты из Тольятти представят казанской публике лирическую историю по мотивам рассказа А. Чехова «Каштанка».

УНИКС едет в Краснодар за победой

Открытая тренировка УНИКСа показала, что казанцы хорошо готовы к плей-офф Единой лиги ВТБ.

21:00 02.05.2017 Открытая тренировка УНИКСа показала, что казанцы хорошо готовы к плей-офф Единой лиги ВТБ.

В Казани за неделю снизилось число обращений в скорую помощь

Наибольшее число вызовов пришлось на различные заболевания, в том числе на инсульты и инфаркты.

19:44 02.05.2017 Наибольшее число вызовов пришлось на различные заболевания, в том числе на инсульты и инфаркты.

Заслуженный работник культуры РТ Татьяна Корнишина отмечает юбилей

С днем рождения актрису, режиссера и педагога поздравили коллеги и студенты.

19:29 02.05.2017 С днем рождения актрису, режиссера и педагога поздравили коллеги и студенты.

В Елабуге открылась посвященная традициям кочевников выставка

В городе подвели итоги студенческого арт-симпозиума «Чулман Хабар-2017».

18:34 02.05.2017 В городе подвели итоги студенческого арт-симпозиума «Чулман Хабар-2017».

В Казани с 3 мая временно ограничат движение транспорта по ряду улиц

Ограничение движения транспорта вызвано подготовкой к праздничным мероприятиям.

18:18 02.05.2017 Ограничение движения транспорта вызвано подготовкой к праздничным мероприятиям.

У жительницы Арского района за долги по квартплате арестовали «Ладу»

С начала года в работе у судебных приставов Татарстана находилось 42 тысячи исполнительных производств по долгам за услуги ЖКХ.

18:11 02.05.2017 С начала года в работе у судебных приставов Татарстана находилось 42 тысячи исполнительных производств по долгам за услуги ЖКХ.

За теплыми грозами в Татарстан на несколько дней придет двукратное понижение температуры

В дневные часы 4 мая в республике резко похолодает – сначала до 14, а затем и до 7 градусов.

17:21 02.05.2017 В дневные часы 4 мая в республике резко похолодает – сначала до 14, а затем и до 7 градусов.

В День Победы в Качаловском театре покажут «Незабываемое»

На малой сцене зрителям покажут Великую Отечественную войну глазами женщин.

16:43 02.05.2017 На малой сцене зрителям покажут Великую Отечественную войну глазами женщин.

Имена похороненных в РТ героев и кавалеров орденов нанесут на Всероссийскую информационную карту

Установление и каталогизация мест захоронения особо отличившихся военнослужащих начаты волонтерами Татарстана.

15:57 02.05.2017 Установление и каталогизация мест захоронения особо отличившихся военнослужащих начаты волонтерами Татарстана.

Мероприятия волонтеров РТ ко Дню Победы стартуют в Казани 5 мая

Добровольцы подготовили в честь 72-й годовщины Победы концерт для ветеранов войн, акцию «Музыка Победы» на набережной и флешмоб у Казанского Кремля.

15:50 02.05.2017 Добровольцы подготовили в честь 72-й годовщины Победы концерт для ветеранов войн, акцию «Музыка Победы» на набережной и флешмоб у Казанского Кремля.

В Казани осудят мать, убившую новорожденного сына

Женщина родила живого мальчика в квартире, после чего положила лицом вниз, перекрыв ему доступ кислорода.

15:43 02.05.2017 Женщина родила живого мальчика в квартире, после чего положила лицом вниз, перекрыв ему доступ кислорода.

Руководители Елабужского отдела судебных приставов обвиняются в серии преступлений

Два бывших судебных пристава обвиняются «Халатность», «Мошенничество», а также «Злоупотребление должностными полномочиями».

15:31 02.05.2017 Два бывших судебных пристава обвиняются «Халатность», «Мошенничество», а также «Злоупотребление должностными полномочиями».

Представлен официальный постер «Матильды»

Скандально известная кинокартина Алексея Учителя выйдет в прокат 26 октября 2017 года.

15:20 02.05.2017 Скандально известная кинокартина Алексея Учителя выйдет в прокат 26 октября 2017 года.

Ветераны вневедомственной охраны Татарстана выступили перед личным составом

Выступления ветеранов городского Управления вневедомственной охраны были посвящены Великой Отечественной войне.

15:15 02.05.2017 Выступления ветеранов городского Управления вневедомственной охраны были посвящены Великой Отечественной войне.

Посетители Казанского Кремля станут участниками песенного флешмоба в честь Дня Победы

За пять минут до конца каждого часа желающие смогут хором исполнить песню «День Победы».

15:09 02.05.2017 За пять минут до конца каждого часа желающие смогут хором исполнить песню «День Победы».

Молодежное правительство Татарстана признано «Прорывом года»

На Всероссийском съезде молодежных правительств, который прошел в Казани, татарстанцы победили сразу в двух номинациях.

14:58 02.05.2017 На Всероссийском съезде молодежных правительств, который прошел в Казани, татарстанцы победили сразу в двух номинациях.

В Казани почтили память татарских религиозных деятелей, просветителей и ученых

На Ново-Татарском кладбище прошел традиционный День памяти наставников.

14:40 02.05.2017 На Ново-Татарском кладбище прошел традиционный День памяти наставников.

В Татарстане полиция задержала нетрезвого телефонного террориста

Местный житель сообщил о якобы готовящемся террористическом акте.

14:31 02.05.2017 Местный житель сообщил о якобы готовящемся террористическом акте.

«Мы находимся в состоянии необъявленной кибервойны» — эксперт по IT-безопасности

Об использовании «кибероружия» на международном уровне рассказал директор Центра информационной безопасности Университета Иннополис Сергей Петренко.

14:12 02.05.2017 Об использовании «кибероружия» на международном уровне рассказал директор Центра информационной безопасности Университета Иннополис Сергей Петренко.

К 9 Мая общественники Татарстана распространят в соцсетях 30 видеороликов проекта «Война в стихах»

По мнению организаторов акции, репосты в настоящее время являются наиболее действенным средством работы с молодежью.

13:54 02.05.2017 По мнению организаторов акции, репосты в настоящее время являются наиболее действенным средством работы с молодежью.

Прокуратура Кайбицкого района добилась выплаты более 12 млн рублей долгов по зарплате

После вмешательства надзорного ведомства задолженность предприятия по заработной плате погашена.

13:45 02.05.2017 После вмешательства надзорного ведомства задолженность предприятия по заработной плате погашена.

МЧС предупреждает жителей Татарстана об усилении ветра и грозах

С вечера 2 мая и до 22 часов 3 мая на территории Татарстана местами ожидаются усиления ветра и грозы.

13:31 02.05.2017 С вечера 2 мая и до 22 часов 3 мая на территории Татарстана местами ожидаются усиления ветра и грозы.

В Татарстане росгвардейцы привели в порядок памятник павшим воинам

Накануне 72-й годовщины со Дня Победы военнослужащие и ветераны части навели порядок на территории мемориала и рядом с ним.

13:18 02.05.2017 Накануне 72-й годовщины со Дня Победы военнослужащие и ветераны части навели порядок на территории мемориала и рядом с ним.

Организаторы «Аллеи памяти» в Казани: в этом году может быть посажена яблоня в честь воюющих в Сирии

Посадить яблоню в парке Победы в Казани можно с 8 по 13 мая.

13:14 02.05.2017 Посадить яблоню в парке Победы в Казани можно с 8 по 13 мая.

Женщина и двое пострадавших в ДТП в Верхнеуслонском районе детей остаются в тяжелом состоянии

В страшной аварии, произошедшей на трассе Казань – Ульяновск, погибли пять человек, в том числе и пятимесячный ребенок.

13:05 02.05.2017 В страшной аварии, произошедшей на трассе Казань – Ульяновск, погибли пять человек, в том числе и пятимесячный ребенок.

Александр Повалко: «Объем венчурного рынка России в 2016 году составил 3 млрд долларов»

Председатель правления РВК сообщил, что будет в уточненной инвестиционной стратегии, и рассказал об общих планах со «Сколково».

12:35 02.05.2017 Председатель правления РВК сообщил, что будет в уточненной инвестиционной стратегии, и рассказал об общих планах со «Сколково».

В Нижнекамске организовали школу для пациентов с гипертонической болезнью

В ходе обследования врачи выявили, что возраст сосудов у нижнекамцев выше биологического.

12:22 02.05.2017 В ходе обследования врачи выявили, что возраст сосудов у нижнекамцев выше биологического.