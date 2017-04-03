Глава района Сергей Димитриев искренне поздравляет юбиляров со знаменательной датой и желает им душевного спокойствия, здоровья и счастливой старости в окружении родных и близких.
Глава Кукморского района Сергей Димитриев поздравляет юбиляров, родившихся в мае
В мае Сайме Гайнутдиновой, Анне Сергеевой из Кукмора, Мадине Сайфетдиновой из деревни Камышлы, Асие Давлетшиной из Байлянгара, Гатие Гилязовой из Киндеркуля исполняется 90 лет.
Глава района Сергей Димитриев искренне поздравляет юбиляров со знаменательной датой и желает им душевного спокойствия, здоровья и счастливой старости в окружении родных и близких.
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