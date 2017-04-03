- Будучи лишенным водительского удостоверения водитель, управлявший автомобилем «Лада Приора», был доставлен в районный отдел внутренних дел, а автомобиль был отогнан на штрафстоянку, - говорит начальник ОГИБДД Фирдус Фахрутдинов. – Просим всех быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения.
В Кукморе задержан нетрезвый водитель
02 Май 2017 | ГИБДД сообщает Печать
Сегодня, 2 мая, около 8.30 возле дома 155 по улице Ленина поселка Кукмор был задержан водитель, находящийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в районном ОГИБДД.
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