17 мая на матч «Рубин» - ЦСКА по паспортам болельщиков Кубка конфедераций вход будет бесплатным

02 Май 2017 | новости

Доступ на этот матч будет бесплатным для тех, кто оформит паспорт болельщика (FAN-ID). Получить паспорт болельщика Кубка конфедераций, а также бесплатный билет на матч чемпионата Российской футбольной премьер-лиги между «Рубином» и ЦСКА в Казани можно в двух центрах выдачи.

Первый центр выдачи Fan-ID находится в здании кинотеатра «Родина» по улице Баумана, второй центр разместился по адресу: ул. Четаева, д. 10.

Игра чемпионата РФПЛ между «Рубином» и ЦСКА станет тестовым матчем Кубка конфедераций в Казани: в рамках этой игры будут апробированы системы пропуска болельщиков на стадион, транспортная схема города в дни матчей турнира и другие сервисы.

Паспорт болельщика Кубка конфедераций можно оформить на портале www.fan-id.ru. Необходимо заполнить анкету на этом портале или обратиться в центр выдачи.

фото http://tass.ru