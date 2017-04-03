17 мая на матч «Рубин» - ЦСКА по паспортам болельщиков Кубка конфедераций вход будет бесплатным

Первый центр выдачи Fan-ID находится в здании кинотеатра «Родина» по улице Баумана, второй центр разместился по адресу: ул. Четаева, д. 10.
Игра чемпионата РФПЛ между «Рубином» и ЦСКА станет тестовым матчем Кубка конфедераций в Казани: в рамках этой игры будут апробированы системы пропуска болельщиков на стадион, транспортная схема города в дни матчей турнира и другие сервисы.
Паспорт болельщика Кубка конфедераций можно оформить на портале www.fan-id.ru. Необходимо заполнить анкету на этом портале или обратиться в центр выдачи.
фото http://tass.ru