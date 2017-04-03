Большесардекская гимназия имени Камиля Шакирова стала победителем Гранта «Лучшая практика обучения на государственных языках Республики Татарстан в общеобразовательных организациях Республики Татарстан» и обладателем Сертификата на сумму 1 миллион рублей Министерства образования и науки Республики Татарстан. Также в прошлом учебном году гимназия вошла в число “100 лучших сельских школ”. Поздравляем!
Большесардекская гимназия стала обладателем Сертификата на сумму 1 миллион рублей
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В Республике
Мероприятия волонтеров РТ ко Дню Победы стартуют в Казани 5 мая
Добровольцы подготовили в честь 72-й годовщины Победы концерт для ветеранов войн, акцию «Музыка Победы» на набережной и флешмоб у Казанского Кремля.
15:50 02.05.2017
Добровольцы подготовили в честь 72-й годовщины Победы концерт для ветеранов войн, акцию «Музыка Победы» на набережной и флешмоб у Казанского Кремля.
15:50 02.05.2017
В Казани осудят мать, убившую новорожденного сына
Женщина родила живого мальчика в квартире, после чего положила лицом вниз, перекрыв ему доступ кислорода.
15:43 02.05.2017
Женщина родила живого мальчика в квартире, после чего положила лицом вниз, перекрыв ему доступ кислорода.
15:43 02.05.2017
Руководители Елабужского райотдела судебных приставов обвиняются в серии преступлений
Два бывших судебных пристава обвиняются «Халатность», «Мошенничество», а также «Злоупотребление должностными полномочиями».
15:31 02.05.2017
Два бывших судебных пристава обвиняются «Халатность», «Мошенничество», а также «Злоупотребление должностными полномочиями».
15:31 02.05.2017
Представлен официальный постер «Матильды»
Скандально известная кинокартина Алексея Учителя выйдет в прокат 26 октября 2017 года.
15:20 02.05.2017
Скандально известная кинокартина Алексея Учителя выйдет в прокат 26 октября 2017 года.
15:20 02.05.2017
Ветераны вневедомственной охраны Татарстана выступили перед личным составом
Выступления ветеранов городского Управления вневедомственной охраны были посвящены Великой Отечественной войне.
15:15 02.05.2017
Выступления ветеранов городского Управления вневедомственной охраны были посвящены Великой Отечественной войне.
15:15 02.05.2017
Посетители Казанского Кремля станут участниками песенного флешмоба в честь Дня Победы
За пять минут до конца каждого часа желающие смогут хором исполнить песню «День Победы».
15:09 02.05.2017
За пять минут до конца каждого часа желающие смогут хором исполнить песню «День Победы».
15:09 02.05.2017
Молодежное правительство Татарстана признано «Прорывом года»
На Всероссийском съезде молодежных правительств, который прошел в Казани, татарстанцы победили сразу в двух номинациях.
14:58 02.05.2017
На Всероссийском съезде молодежных правительств, который прошел в Казани, татарстанцы победили сразу в двух номинациях.
14:58 02.05.2017
В Казани почтили память татарских религиозных деятелей, просветителей и ученых
На Ново-Татарском кладбище прошел традиционный День памяти наставников.
14:40 02.05.2017
На Ново-Татарском кладбище прошел традиционный День памяти наставников.
14:40 02.05.2017
В Татарстане полиция задержала нетрезвого телефонного террориста
Местный житель сообщил о якобы готовящемся террористическом акте.
14:31 02.05.2017
Местный житель сообщил о якобы готовящемся террористическом акте.
14:31 02.05.2017
«Мы находимся в состоянии необъявленной кибервойны» — эксперт по IT-безопасности
Об использовании «кибероружия» на международном уровне рассказал директор Центра информационной безопасности Университета Иннополис Сергей Петренко.
14:12 02.05.2017
Об использовании «кибероружия» на международном уровне рассказал директор Центра информационной безопасности Университета Иннополис Сергей Петренко.
14:12 02.05.2017
К 9 Мая общественники Татарстана распространят в соцсетях 30 видеороликов проекта «Война в стихах»
По мнению организаторов акции, репосты в настоящее время являются наиболее действенным средством работы с молодежью.
13:54 02.05.2017
По мнению организаторов акции, репосты в настоящее время являются наиболее действенным средством работы с молодежью.
13:54 02.05.2017
Прокуратура Кайбицкого района добилась выплаты более 12 млн рублей долгов по зарплате
После вмешательства надзорного ведомства задолженность предприятия по заработной плате погашена.
13:45 02.05.2017
После вмешательства надзорного ведомства задолженность предприятия по заработной плате погашена.
13:45 02.05.2017
МЧС предупреждает жителей Татарстана об усилении ветра и грозах
С вечера 2 мая и до 22 часов 3 мая на территории Татарстана местами ожидаются усиления ветра и грозы.
13:31 02.05.2017
С вечера 2 мая и до 22 часов 3 мая на территории Татарстана местами ожидаются усиления ветра и грозы.
13:31 02.05.2017
В Татарстане росгвардейцы привели в порядок памятник павшим воинам
Накануне 72-й годовщины со Дня Победы военнослужащие и ветераны части навели порядок на территории мемориала и рядом с ним.
13:18 02.05.2017
Накануне 72-й годовщины со Дня Победы военнослужащие и ветераны части навели порядок на территории мемориала и рядом с ним.
13:18 02.05.2017
Организаторы «Аллеи памяти» в Казани: в этом году может быть посажена яблоня в честь воюющих в Сирии
Посадить яблоню в парке Победы в Казани можно с 8 по 13 мая.
13:14 02.05.2017
Посадить яблоню в парке Победы в Казани можно с 8 по 13 мая.
13:14 02.05.2017
Женщина и двое пострадавших в ДТП в Верхнеуслонском районе детей остаются в тяжелом состоянии
В страшной аварии, произошедшей на трассе Казань – Ульяновск, погибли пять человек, в том числе и пятимесячный ребенок.
13:05 02.05.2017
В страшной аварии, произошедшей на трассе Казань – Ульяновск, погибли пять человек, в том числе и пятимесячный ребенок.
13:05 02.05.2017
Александр Повалко: «Объем венчурного рынка России в 2016 году составил 3 млрд долларов»
Председатель правления РВК сообщил, что будет в уточненной инвестиционной стратегии, и рассказал об общих планах со «Сколково».
12:35 02.05.2017
Председатель правления РВК сообщил, что будет в уточненной инвестиционной стратегии, и рассказал об общих планах со «Сколково».
12:35 02.05.2017
В Нижнекамске организовали школу для пациентов с гипертонической болезнью
В ходе обследования врачи выявили, что возраст сосудов у нижнекамцев выше биологического.
12:22 02.05.2017
В ходе обследования врачи выявили, что возраст сосудов у нижнекамцев выше биологического.
12:22 02.05.2017
Виновник аварии в Верхнеуслонском районе был лишен прав за пьяное вождение
По информации источника, водителю «Пежо» было 64 года, он был жителем Казани.
11:46 02.05.2017
По информации источника, водителю «Пежо» было 64 года, он был жителем Казани.
11:46 02.05.2017
В Волгоградской области двое малышей насмерть отравились кашей с ядом для насекомых
По факту гибели детей ведется следствие, которое установит все обстоятельства трагедии.
11:36 02.05.2017
По факту гибели детей ведется следствие, которое установит все обстоятельства трагедии.
11:36 02.05.2017
Казань вошла в пятерку наиболее привлекательных для круизного туризма городов России
Столица РТ заняла четвертую строчку рейтинга после Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода.
11:32 02.05.2017
Столица РТ заняла четвертую строчку рейтинга после Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода.
11:32 02.05.2017
С начала года на водных объектах в Татарстане погибли 4 человека
Из девяти происшествий на воде в четырех случаях люди были на лодках, два человека погибли, поиски четверых проодолжаются.
10:46 02.05.2017
Из девяти происшествий на воде в четырех случаях люди были на лодках, два человека погибли, поиски четверых проодолжаются.
10:46 02.05.2017
После погрома на кладбище в Зеленодольском районе возбуждено уголовное дело
В результате погрома пострадали 93 могильных камня.
10:33 02.05.2017
В результате погрома пострадали 93 могильных камня.
10:33 02.05.2017
На пожаре в Ютазинском районе погибла 78-летняя женщина
Предварительная причина пожара – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
09:42 02.05.2017
Предварительная причина пожара – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
09:42 02.05.2017
В Высокогорском районе перевернулась «Лада»
По словам очевидцев, никто не пострадал.
08:49 02.05.2017
По словам очевидцев, никто не пострадал.
08:49 02.05.2017
Казанец потерял сознание за рулем и попал в ДТП
Инцидент произошел накануне в Ново-Савиновском районе.
08:30 02.05.2017
Инцидент произошел накануне в Ново-Савиновском районе.
08:30 02.05.2017
Казанский ТЮЗ представит концерт-спектакль ко Дню Победы
В постановке «По следам памяти моей…» примут участие ведущие артисты театра.
08:12 02.05.2017
В постановке «По следам памяти моей…» примут участие ведущие артисты театра.
08:12 02.05.2017
Скончался классик детской литературы Анатолий Алексин
В 1978 году писатель был удостоен Госпремии СССР.
07:19 02.05.2017
В 1978 году писатель был удостоен Госпремии СССР.
07:19 02.05.2017
Фаррахов: «Татарстан от других регионов отличают высокие цели и амбиции»
Амбиции и требовательность, по мнению депутата Госдумы от Татарстана, позволяет республике добиваться хороших результатов.
07:10 02.05.2017
Амбиции и требовательность, по мнению депутата Госдумы от Татарстана, позволяет республике добиваться хороших результатов.
07:10 02.05.2017
На Луне нашли искусственный вход в «подземелье»
Видео сделано на базе снимков, полученных с использованием аппаратов Apollo 15 и Lunar Reconnaissance Orbiter.
06:51 02.05.2017
Видео сделано на базе снимков, полученных с использованием аппаратов Apollo 15 и Lunar Reconnaissance Orbiter.
06:51 02.05.2017