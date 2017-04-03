Большесардекская гимназия стала обладателем Сертификата на сумму 1 миллион рублей

В Республике

Мероприятия волонтеров РТ ко Дню Победы стартуют в Казани 5 мая

Добровольцы подготовили в честь 72-й годовщины Победы концерт для ветеранов войн, акцию «Музыка Победы» на набережной и флешмоб у Казанского Кремля.

15:50 02.05.2017 Добровольцы подготовили в честь 72-й годовщины Победы концерт для ветеранов войн, акцию «Музыка Победы» на набережной и флешмоб у Казанского Кремля.

В Казани осудят мать, убившую новорожденного сына

Женщина родила живого мальчика в квартире, после чего положила лицом вниз, перекрыв ему доступ кислорода.

15:43 02.05.2017 Женщина родила живого мальчика в квартире, после чего положила лицом вниз, перекрыв ему доступ кислорода.

Руководители Елабужского райотдела судебных приставов обвиняются в серии преступлений

Два бывших судебных пристава обвиняются «Халатность», «Мошенничество», а также «Злоупотребление должностными полномочиями».

15:31 02.05.2017 Два бывших судебных пристава обвиняются «Халатность», «Мошенничество», а также «Злоупотребление должностными полномочиями».

Представлен официальный постер «Матильды»

Скандально известная кинокартина Алексея Учителя выйдет в прокат 26 октября 2017 года.

15:20 02.05.2017 Скандально известная кинокартина Алексея Учителя выйдет в прокат 26 октября 2017 года.

Ветераны вневедомственной охраны Татарстана выступили перед личным составом

Выступления ветеранов городского Управления вневедомственной охраны были посвящены Великой Отечественной войне.

15:15 02.05.2017 Выступления ветеранов городского Управления вневедомственной охраны были посвящены Великой Отечественной войне.

Посетители Казанского Кремля станут участниками песенного флешмоба в честь Дня Победы

За пять минут до конца каждого часа желающие смогут хором исполнить песню «День Победы».

15:09 02.05.2017 За пять минут до конца каждого часа желающие смогут хором исполнить песню «День Победы».

Молодежное правительство Татарстана признано «Прорывом года»

На Всероссийском съезде молодежных правительств, который прошел в Казани, татарстанцы победили сразу в двух номинациях.

14:58 02.05.2017 На Всероссийском съезде молодежных правительств, который прошел в Казани, татарстанцы победили сразу в двух номинациях.

В Казани почтили память татарских религиозных деятелей, просветителей и ученых

На Ново-Татарском кладбище прошел традиционный День памяти наставников.

14:40 02.05.2017 На Ново-Татарском кладбище прошел традиционный День памяти наставников.

В Татарстане полиция задержала нетрезвого телефонного террориста

Местный житель сообщил о якобы готовящемся террористическом акте.

14:31 02.05.2017 Местный житель сообщил о якобы готовящемся террористическом акте.

«Мы находимся в состоянии необъявленной кибервойны» — эксперт по IT-безопасности

Об использовании «кибероружия» на международном уровне рассказал директор Центра информационной безопасности Университета Иннополис Сергей Петренко.

14:12 02.05.2017 Об использовании «кибероружия» на международном уровне рассказал директор Центра информационной безопасности Университета Иннополис Сергей Петренко.

К 9 Мая общественники Татарстана распространят в соцсетях 30 видеороликов проекта «Война в стихах»

По мнению организаторов акции, репосты в настоящее время являются наиболее действенным средством работы с молодежью.

13:54 02.05.2017 По мнению организаторов акции, репосты в настоящее время являются наиболее действенным средством работы с молодежью.

Прокуратура Кайбицкого района добилась выплаты более 12 млн рублей долгов по зарплате

После вмешательства надзорного ведомства задолженность предприятия по заработной плате погашена.

13:45 02.05.2017 После вмешательства надзорного ведомства задолженность предприятия по заработной плате погашена.

МЧС предупреждает жителей Татарстана об усилении ветра и грозах

С вечера 2 мая и до 22 часов 3 мая на территории Татарстана местами ожидаются усиления ветра и грозы.

13:31 02.05.2017 С вечера 2 мая и до 22 часов 3 мая на территории Татарстана местами ожидаются усиления ветра и грозы.

В Татарстане росгвардейцы привели в порядок памятник павшим воинам

Накануне 72-й годовщины со Дня Победы военнослужащие и ветераны части навели порядок на территории мемориала и рядом с ним.

13:18 02.05.2017 Накануне 72-й годовщины со Дня Победы военнослужащие и ветераны части навели порядок на территории мемориала и рядом с ним.

Организаторы «Аллеи памяти» в Казани: в этом году может быть посажена яблоня в честь воюющих в Сирии

Посадить яблоню в парке Победы в Казани можно с 8 по 13 мая.

13:14 02.05.2017 Посадить яблоню в парке Победы в Казани можно с 8 по 13 мая.

Женщина и двое пострадавших в ДТП в Верхнеуслонском районе детей остаются в тяжелом состоянии

В страшной аварии, произошедшей на трассе Казань – Ульяновск, погибли пять человек, в том числе и пятимесячный ребенок.

13:05 02.05.2017 В страшной аварии, произошедшей на трассе Казань – Ульяновск, погибли пять человек, в том числе и пятимесячный ребенок.

Александр Повалко: «Объем венчурного рынка России в 2016 году составил 3 млрд долларов»

Председатель правления РВК сообщил, что будет в уточненной инвестиционной стратегии, и рассказал об общих планах со «Сколково».

12:35 02.05.2017 Председатель правления РВК сообщил, что будет в уточненной инвестиционной стратегии, и рассказал об общих планах со «Сколково».

В Нижнекамске организовали школу для пациентов с гипертонической болезнью

В ходе обследования врачи выявили, что возраст сосудов у нижнекамцев выше биологического.

12:22 02.05.2017 В ходе обследования врачи выявили, что возраст сосудов у нижнекамцев выше биологического.

Виновник аварии в Верхнеуслонском районе был лишен прав за пьяное вождение

По информации источника, водителю «Пежо» было 64 года, он был жителем Казани.

11:46 02.05.2017 По информации источника, водителю «Пежо» было 64 года, он был жителем Казани.

В Волгоградской области двое малышей насмерть отравились кашей с ядом для насекомых

По факту гибели детей ведется следствие, которое установит все обстоятельства трагедии.

11:36 02.05.2017 По факту гибели детей ведется следствие, которое установит все обстоятельства трагедии.

Казань вошла в пятерку наиболее привлекательных для круизного туризма городов России

Столица РТ заняла четвертую строчку рейтинга после Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода.

11:32 02.05.2017 Столица РТ заняла четвертую строчку рейтинга после Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода.

С начала года на водных объектах в Татарстане погибли 4 человека

Из девяти происшествий на воде в четырех случаях люди были на лодках, два человека погибли, поиски четверых проодолжаются.

10:46 02.05.2017 Из девяти происшествий на воде в четырех случаях люди были на лодках, два человека погибли, поиски четверых проодолжаются.

После погрома на кладбище в Зеленодольском районе возбуждено уголовное дело

В результате погрома пострадали 93 могильных камня.

10:33 02.05.2017 В результате погрома пострадали 93 могильных камня.

На пожаре в Ютазинском районе погибла 78-летняя женщина

Предварительная причина пожара – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

09:42 02.05.2017 Предварительная причина пожара – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

В Высокогорском районе перевернулась «Лада»

По словам очевидцев, никто не пострадал.

08:49 02.05.2017 По словам очевидцев, никто не пострадал.

Казанец потерял сознание за рулем и попал в ДТП

Инцидент произошел накануне в Ново-Савиновском районе.

08:30 02.05.2017 Инцидент произошел накануне в Ново-Савиновском районе.

Казанский ТЮЗ представит концерт-спектакль ко Дню Победы

В постановке «По следам памяти моей…» примут участие ведущие артисты театра.

08:12 02.05.2017 В постановке «По следам памяти моей…» примут участие ведущие артисты театра.

Скончался классик детской литературы Анатолий Алексин

В 1978 году писатель был удостоен Госпремии СССР.

07:19 02.05.2017 В 1978 году писатель был удостоен Госпремии СССР.

Фаррахов: «Татарстан от других регионов отличают высокие цели и амбиции»

Амбиции и требовательность, по мнению депутата Госдумы от Татарстана, позволяет республике добиваться хороших результатов.

07:10 02.05.2017 Амбиции и требовательность, по мнению депутата Госдумы от Татарстана, позволяет республике добиваться хороших результатов.