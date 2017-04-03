В ходе проверки установлено, что предприятие задолженности по оплате труда перед работниками не имеет. Однако, оплата отпуска ряду работников произведена с нарушением предусмотренного законом срока, сотрудникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, надбавки не произведены. По результатам проверки прокуратура руководителю предприятия внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений.
Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.