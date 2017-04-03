МЧС предупреждает жителей Татарстана об усилении ветра и грозах

02 Май 2017 | новости

С вечера 2 мая и до 22 часов 3 мая на территории Татарстана местами ожидаются усиления ветра и грозы.

С 17 часов 2 мая и до 22 часов 3 мая на территории Татарстана местами ожидаются усиления ветра порывами до 15 – 18 метров в секунду и грозы, сообщает пресс-служба ГУ МСЧ России по РТ.

МЧС Татарстана предупреждает:

В момент усиления ветра прохожим, которые находятся на улице, рекомендуется держаться подальше от линий электропередач, деревьев, рекламных щитов, витрин, во избежание увечий и травм.

Водителям настоятельно рекомендуется двигаться на безопасной скорости и сохранять более длинную дистанцию между автомобилями, нежели обычно.

Татар-информ