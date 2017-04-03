В турнире приняли участие команды из Арска, Богатых Сабов, Кукмора, Сосновки. По результатам игр третье место заняла команда Арск, второе - Кукмор, первое - Сосновка. В номинации «Лучший вратарь» был признан Олег Мухаметзянов (Арск), «Лучший нападающий» - Ильнур Мустафин (Богатые Сабы), «Лучший защитник» - Сергей Томилов (Сосновка). Согласно положению две команды выходят в финал, который состоится в Казани 6 мая.
В Кукморе прошел турнир по хоккею, посвященный Дню Победы (фото)
На базе Ледового дворца «Олимп» состоялся предварительный этап турнира по хоккею среди ветеранских любительских команд, посвященный Дню Победы.
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В Республике
«Мы находимся в состоянии необъявленной кибервойны» — эксперт по IT-безопасности
Об использовании «кибероружия» на международном уровне рассказал директор Центра информационной безопасности Университета Иннополис Сергей Петренко.
14:12 02.05.2017
Об использовании «кибероружия» на международном уровне рассказал директор Центра информационной безопасности Университета Иннополис Сергей Петренко.
14:12 02.05.2017
К 9 Мая общественники Татарстана распространят в соцсетях 30 видеороликов проекта «Война в стихах»
По мнению организаторов акции, репосты в настоящее время являются наиболее действенным средством работы с молодежью.
13:54 02.05.2017
По мнению организаторов акции, репосты в настоящее время являются наиболее действенным средством работы с молодежью.
13:54 02.05.2017
Прокуратура Кайбицкого района добилась выплаты более 12 млн рублей долгов по зарплате
После вмешательства надзорного ведомства задолженность предприятия по заработной плате погашена.
13:45 02.05.2017
После вмешательства надзорного ведомства задолженность предприятия по заработной плате погашена.
13:45 02.05.2017
МЧС предупреждает жителей Татарстана об усилении ветра и грозах
С вечера 2 мая и до 22 часов 3 мая на территории Татарстана местами ожидаются усиления ветра и грозы.
13:31 02.05.2017
С вечера 2 мая и до 22 часов 3 мая на территории Татарстана местами ожидаются усиления ветра и грозы.
13:31 02.05.2017
В Татарстане росгвардейцы привели в порядок памятник павшим воинам
Накануне 72-й годовщины со Дня Победы военнослужащие и ветераны части навели порядок на территории мемориала и рядом с ним.
13:18 02.05.2017
Накануне 72-й годовщины со Дня Победы военнослужащие и ветераны части навели порядок на территории мемориала и рядом с ним.
13:18 02.05.2017
Организаторы «Аллеи памяти» в Казани: в этом году может быть посажена яблоня в честь воюющих в Сирии
Посадить яблоню в парке Победы в Казани можно с 8 по 13 мая.
13:14 02.05.2017
Посадить яблоню в парке Победы в Казани можно с 8 по 13 мая.
13:14 02.05.2017
Женщина и двое пострадавших в ДТП в Верхнеуслонском районе детей остаются в тяжелом состоянии
В страшной аварии, произошедшей на трассе Казань – Ульяновск, погибли пять человек, в том числе и пятимесячный ребенок.
13:05 02.05.2017
В страшной аварии, произошедшей на трассе Казань – Ульяновск, погибли пять человек, в том числе и пятимесячный ребенок.
13:05 02.05.2017
Александр Повалко: «Объем венчурного рынка России в 2016 году составил 3 млрд долларов»
Председатель правления РВК сообщил, что будет в уточненной инвестиционной стратегии, и рассказал об общих планах со «Сколково».
12:35 02.05.2017
Председатель правления РВК сообщил, что будет в уточненной инвестиционной стратегии, и рассказал об общих планах со «Сколково».
12:35 02.05.2017
В Нижнекамске организовали школу для пациентов с гипертонической болезнью
В ходе обследования врачи выявили, что возраст сосудов у нижнекамцев выше биологического.
12:22 02.05.2017
В ходе обследования врачи выявили, что возраст сосудов у нижнекамцев выше биологического.
12:22 02.05.2017
Виновник аварии в Верхнеуслонском районе был лишен прав за пьяное вождение
По информации источника, водителю «Пежо» было 64 года, он был жителем Казани.
11:46 02.05.2017
По информации источника, водителю «Пежо» было 64 года, он был жителем Казани.
11:46 02.05.2017
В Волгоградской области двое малышей насмерть отравились кашей с ядом для насекомых
По факту гибели детей ведется следствие, которое установит все обстоятельства трагедии.
11:36 02.05.2017
По факту гибели детей ведется следствие, которое установит все обстоятельства трагедии.
11:36 02.05.2017
Казань вошла в пятерку наиболее привлекательных для круизного туризма городов России
Столица РТ заняла четвертую строчку рейтинга после Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода.
11:32 02.05.2017
Столица РТ заняла четвертую строчку рейтинга после Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода.
11:32 02.05.2017
С начала года на водных объектах в Татарстане погибли 4 человека
Из девяти происшествий на воде в четырех случаях люди были на лодках, два человека погибли, поиски четверых проодолжаются.
10:46 02.05.2017
Из девяти происшествий на воде в четырех случаях люди были на лодках, два человека погибли, поиски четверых проодолжаются.
10:46 02.05.2017
После погрома на кладбище в Зеленодольском районе возбуждено уголовное дело
В результате погрома пострадали 93 могильных камня.
10:33 02.05.2017
В результате погрома пострадали 93 могильных камня.
10:33 02.05.2017
На пожаре в Ютазинском районе погибла 78-летняя женщина
Предварительная причина пожара – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
09:42 02.05.2017
Предварительная причина пожара – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
09:42 02.05.2017
В Высокогорском районе перевернулась «Лада»
По словам очевидцев, никто не пострадал.
08:49 02.05.2017
По словам очевидцев, никто не пострадал.
08:49 02.05.2017
Казанец потерял сознание за рулем и попал в ДТП
Инцидент произошел накануне в Ново-Савиновском районе.
08:30 02.05.2017
Инцидент произошел накануне в Ново-Савиновском районе.
08:30 02.05.2017
Казанский ТЮЗ представит концерт-спектакль ко Дню Победы
В постановке «По следам памяти моей…» примут участие ведущие артисты театра.
08:12 02.05.2017
В постановке «По следам памяти моей…» примут участие ведущие артисты театра.
08:12 02.05.2017
Скончался классик детской литературы Анатолий Алексин
В 1978 году писатель был удостоен Госпремии СССР.
07:19 02.05.2017
В 1978 году писатель был удостоен Госпремии СССР.
07:19 02.05.2017
Фаррахов: «Татарстан от других регионов отличают высокие цели и амбиции»
Амбиции и требовательность, по мнению депутата Госдумы от Татарстана, позволяет республике добиваться хороших результатов.
07:10 02.05.2017
Амбиции и требовательность, по мнению депутата Госдумы от Татарстана, позволяет республике добиваться хороших результатов.
07:10 02.05.2017
На Луне нашли искусственный вход в «подземелье»
Видео сделано на базе снимков, полученных с использованием аппаратов Apollo 15 и Lunar Reconnaissance Orbiter.
06:51 02.05.2017
Видео сделано на базе снимков, полученных с использованием аппаратов Apollo 15 и Lunar Reconnaissance Orbiter.
06:51 02.05.2017
Цикл портретных работ Алексея Васильева представят в Казани
Выставка «Encounters / Столкновения» организована «Сменой» совместно с Department of Research Arts.
20:35 01.05.2017
Выставка «Encounters / Столкновения» организована «Сменой» совместно с Department of Research Arts.
20:35 01.05.2017
В Ютазинском районе сошел с рельсов вагон со щебнем
В результате ЧП никто не пострадал.
20:24 01.05.2017
В результате ЧП никто не пострадал.
20:24 01.05.2017
В Верхнеуслонском районе при столкновении трех авто погибли 5 человек, среди них 5-месячный ребенок
Авария произошла на 38-м километре трассы Казань – Ульяновск.
19:12 01.05.2017
Авария произошла на 38-м километре трассы Казань – Ульяновск.
19:12 01.05.2017
Путин освободил от занимаемой должности начальника УФСИН России по РТ
Дауфит Хамадишин возглавлял уголовно-исполнительную систему Татарстана с 2002 года.
18:31 01.05.2017
Дауфит Хамадишин возглавлял уголовно-исполнительную систему Татарстана с 2002 года.
18:31 01.05.2017
Ильдар Ягафаров: «Я предложил заменить корову на лодочный мотор»
Председатель Союза кинематографистов Татарстана призвал молодых коллег с уважением относиться к ветеранам кино.
18:19 01.05.2017
Председатель Союза кинематографистов Татарстана призвал молодых коллег с уважением относиться к ветеранам кино.
18:19 01.05.2017
Рустам Минниханов поздравил Алексея Миллера с победой казанского «Зенита» в Лиге чемпионов-2017
Президент РТ поблагодарил председателя правления ПАО «Газпром» за поддержку казанского клуба.
17:28 01.05.2017
Президент РТ поблагодарил председателя правления ПАО «Газпром» за поддержку казанского клуба.
17:28 01.05.2017
Президент РТ поздравил руководство и коллектив «Зенита-Казани» с победой в Лиге чемпионов-2017
Рустам Минниханов пожелал казанской команде «новых ярких успехов и неизменной удачи».
17:10 01.05.2017
Рустам Минниханов пожелал казанской команде «новых ярких успехов и неизменной удачи».
17:10 01.05.2017
Татарстан занял первое место в турнире «Сильная Россия» по комбат-самообороне и всестилевому каратэ
Межрегиональные соревнования были посвящены десятилетию Федерации комбат-самообороны РТ.
16:13 01.05.2017
Межрегиональные соревнования были посвящены десятилетию Федерации комбат-самообороны РТ.
16:13 01.05.2017
Появилось видео с самолета, который попал в зону турбулентности в Бангкоке
В больнице остаются 15 граждан России и двое граждан Таиланда.
14:38 01.05.2017
В больнице остаются 15 граждан России и двое граждан Таиланда.
14:38 01.05.2017