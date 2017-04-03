В Кукморе прошел турнир по хоккею, посвященный Дню Победы (фото)

В Республике

«Мы находимся в состоянии необъявленной кибервойны» — эксперт по IT-безопасности

Об использовании «кибероружия» на международном уровне рассказал директор Центра информационной безопасности Университета Иннополис Сергей Петренко.

14:12 02.05.2017 Об использовании «кибероружия» на международном уровне рассказал директор Центра информационной безопасности Университета Иннополис Сергей Петренко.

К 9 Мая общественники Татарстана распространят в соцсетях 30 видеороликов проекта «Война в стихах»

По мнению организаторов акции, репосты в настоящее время являются наиболее действенным средством работы с молодежью.

13:54 02.05.2017 По мнению организаторов акции, репосты в настоящее время являются наиболее действенным средством работы с молодежью.

Прокуратура Кайбицкого района добилась выплаты более 12 млн рублей долгов по зарплате

После вмешательства надзорного ведомства задолженность предприятия по заработной плате погашена.

13:45 02.05.2017 После вмешательства надзорного ведомства задолженность предприятия по заработной плате погашена.

МЧС предупреждает жителей Татарстана об усилении ветра и грозах

С вечера 2 мая и до 22 часов 3 мая на территории Татарстана местами ожидаются усиления ветра и грозы.

13:31 02.05.2017 С вечера 2 мая и до 22 часов 3 мая на территории Татарстана местами ожидаются усиления ветра и грозы.

В Татарстане росгвардейцы привели в порядок памятник павшим воинам

Накануне 72-й годовщины со Дня Победы военнослужащие и ветераны части навели порядок на территории мемориала и рядом с ним.

13:18 02.05.2017 Накануне 72-й годовщины со Дня Победы военнослужащие и ветераны части навели порядок на территории мемориала и рядом с ним.

Организаторы «Аллеи памяти» в Казани: в этом году может быть посажена яблоня в честь воюющих в Сирии

Посадить яблоню в парке Победы в Казани можно с 8 по 13 мая.

13:14 02.05.2017 Посадить яблоню в парке Победы в Казани можно с 8 по 13 мая.

Женщина и двое пострадавших в ДТП в Верхнеуслонском районе детей остаются в тяжелом состоянии

В страшной аварии, произошедшей на трассе Казань – Ульяновск, погибли пять человек, в том числе и пятимесячный ребенок.

13:05 02.05.2017 В страшной аварии, произошедшей на трассе Казань – Ульяновск, погибли пять человек, в том числе и пятимесячный ребенок.

Александр Повалко: «Объем венчурного рынка России в 2016 году составил 3 млрд долларов»

Председатель правления РВК сообщил, что будет в уточненной инвестиционной стратегии, и рассказал об общих планах со «Сколково».

12:35 02.05.2017 Председатель правления РВК сообщил, что будет в уточненной инвестиционной стратегии, и рассказал об общих планах со «Сколково».

В Нижнекамске организовали школу для пациентов с гипертонической болезнью

В ходе обследования врачи выявили, что возраст сосудов у нижнекамцев выше биологического.

12:22 02.05.2017 В ходе обследования врачи выявили, что возраст сосудов у нижнекамцев выше биологического.

Виновник аварии в Верхнеуслонском районе был лишен прав за пьяное вождение

По информации источника, водителю «Пежо» было 64 года, он был жителем Казани.

11:46 02.05.2017 По информации источника, водителю «Пежо» было 64 года, он был жителем Казани.

В Волгоградской области двое малышей насмерть отравились кашей с ядом для насекомых

По факту гибели детей ведется следствие, которое установит все обстоятельства трагедии.

11:36 02.05.2017 По факту гибели детей ведется следствие, которое установит все обстоятельства трагедии.

Казань вошла в пятерку наиболее привлекательных для круизного туризма городов России

Столица РТ заняла четвертую строчку рейтинга после Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода.

11:32 02.05.2017 Столица РТ заняла четвертую строчку рейтинга после Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода.

С начала года на водных объектах в Татарстане погибли 4 человека

Из девяти происшествий на воде в четырех случаях люди были на лодках, два человека погибли, поиски четверых проодолжаются.

10:46 02.05.2017 Из девяти происшествий на воде в четырех случаях люди были на лодках, два человека погибли, поиски четверых проодолжаются.

После погрома на кладбище в Зеленодольском районе возбуждено уголовное дело

В результате погрома пострадали 93 могильных камня.

10:33 02.05.2017 В результате погрома пострадали 93 могильных камня.

На пожаре в Ютазинском районе погибла 78-летняя женщина

Предварительная причина пожара – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

09:42 02.05.2017 Предварительная причина пожара – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

В Высокогорском районе перевернулась «Лада»

По словам очевидцев, никто не пострадал.

08:49 02.05.2017 По словам очевидцев, никто не пострадал.

Казанец потерял сознание за рулем и попал в ДТП

Инцидент произошел накануне в Ново-Савиновском районе.

08:30 02.05.2017 Инцидент произошел накануне в Ново-Савиновском районе.

Казанский ТЮЗ представит концерт-спектакль ко Дню Победы

В постановке «По следам памяти моей…» примут участие ведущие артисты театра.

08:12 02.05.2017 В постановке «По следам памяти моей…» примут участие ведущие артисты театра.

Скончался классик детской литературы Анатолий Алексин

В 1978 году писатель был удостоен Госпремии СССР.

07:19 02.05.2017 В 1978 году писатель был удостоен Госпремии СССР.

Фаррахов: «Татарстан от других регионов отличают высокие цели и амбиции»

Амбиции и требовательность, по мнению депутата Госдумы от Татарстана, позволяет республике добиваться хороших результатов.

07:10 02.05.2017 Амбиции и требовательность, по мнению депутата Госдумы от Татарстана, позволяет республике добиваться хороших результатов.

На Луне нашли искусственный вход в «подземелье»

Видео сделано на базе снимков, полученных с использованием аппаратов Apollo 15 и Lunar Reconnaissance Orbiter.

06:51 02.05.2017 Видео сделано на базе снимков, полученных с использованием аппаратов Apollo 15 и Lunar Reconnaissance Orbiter.

Цикл портретных работ Алексея Васильева представят в Казани

Выставка «Encounters / Столкновения» организована «Сменой» совместно с Department of Research Arts.

20:35 01.05.2017 Выставка «Encounters / Столкновения» организована «Сменой» совместно с Department of Research Arts.

В Ютазинском районе сошел с рельсов вагон со щебнем

В результате ЧП никто не пострадал.

20:24 01.05.2017 В результате ЧП никто не пострадал.

В Верхнеуслонском районе при столкновении трех авто погибли 5 человек, среди них 5-месячный ребенок

Авария произошла на 38-м километре трассы Казань – Ульяновск.

19:12 01.05.2017 Авария произошла на 38-м километре трассы Казань – Ульяновск.

Путин освободил от занимаемой должности начальника УФСИН России по РТ

Дауфит Хамадишин возглавлял уголовно-исполнительную систему Татарстана с 2002 года.

18:31 01.05.2017 Дауфит Хамадишин возглавлял уголовно-исполнительную систему Татарстана с 2002 года.

Ильдар Ягафаров: «Я предложил заменить корову на лодочный мотор»

Председатель Союза кинематографистов Татарстана призвал молодых коллег с уважением относиться к ветеранам кино.

18:19 01.05.2017 Председатель Союза кинематографистов Татарстана призвал молодых коллег с уважением относиться к ветеранам кино.

Рустам Минниханов поздравил Алексея Миллера с победой казанского «Зенита» в Лиге чемпионов-2017

Президент РТ поблагодарил председателя правления ПАО «Газпром» за поддержку казанского клуба.

17:28 01.05.2017 Президент РТ поблагодарил председателя правления ПАО «Газпром» за поддержку казанского клуба.

Президент РТ поздравил руководство и коллектив «Зенита-Казани» с победой в Лиге чемпионов-2017

Рустам Минниханов пожелал казанской команде «новых ярких успехов и неизменной удачи».

17:10 01.05.2017 Рустам Минниханов пожелал казанской команде «новых ярких успехов и неизменной удачи».

Татарстан занял первое место в турнире «Сильная Россия» по комбат-самообороне и всестилевому каратэ

Межрегиональные соревнования были посвящены десятилетию Федерации комбат-самообороны РТ.

16:13 01.05.2017 Межрегиональные соревнования были посвящены десятилетию Федерации комбат-самообороны РТ.