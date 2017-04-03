Путин подписал закон о запрете цифр и бранных слов в детских именах

(Казань, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин подписал ранее принятый Государственной Думой и одобренный Советом Федерации Федеральный закон «Об актах гражданского состояния».

Новелла запрещает использовать в именах детей цифры, символы и не являющиеся буквами знаки, а также бранные слова, передает РИА «Новости».

Также изменения в Семейный кодекс не разрешают указывать при имянаречении ранги, должности или титулы. При этом допускается употребление дефиса.

Ранее родители не были ограничены в выборе имени для ребенка, а органы ЗАГС не могли отказать им в регистрации.