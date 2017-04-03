- Остается лишь провести газ и свет и благоустроить территорию. По улице Ленина в строй встанут 4 дома, по улице Гагарина – 2, по улице Рабочий переулок – 1 дом, - говорит заместитель руководителя районного Исполнительного комитета Рустам Ахмадуллин. – Строительные работы ведутся работниками организации «Строй-Гарант». В дома переселятся 44 семьи, проживающих в муниципальных домах.
В Лубянах 44 семьи получат новые квартиры (фото)
В рамках республиканской программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Лубянах строятся новые дома. Пять 4-квартирных домов по улице Заводская уже почти готовы. Здесь уже проведена вода, установлена канализационная система.
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