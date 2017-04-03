В Лубянах 44 семьи получат новые квартиры (фото)

В Республике

С начала года на водных объектах в Татарстане погибли 4 человека

Из девяти происшествий на воде в четырех случаях люди были на лодках, два человека погибли, поиски четверых проодолжаются.

10:46 02.05.2017 Из девяти происшествий на воде в четырех случаях люди были на лодках, два человека погибли, поиски четверых проодолжаются.

После погрома на кладбище в Зеленодольском районе возбуждено уголовное дело

В результате погрома пострадали 93 могильных камня.

10:33 02.05.2017 В результате погрома пострадали 93 могильных камня.

На пожаре в Ютазинском районе погибла 78-летняя женщина

Предварительная причина пожара – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

09:42 02.05.2017 Предварительная причина пожара – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

В Высокогорском районе перевернулась «Лада»

По словам очевидцев, никто не пострадал.

08:49 02.05.2017 По словам очевидцев, никто не пострадал.

Казанец потерял сознание за рулем и попал в ДТП

Инцидент произошел накануне в Ново-Савиновском районе.

08:30 02.05.2017 Инцидент произошел накануне в Ново-Савиновском районе.

Казанский ТЮЗ представит концерт-спектакль ко Дню Победы

В постановке «По следам памяти моей…» примут участие ведущие артисты театра.

08:12 02.05.2017 В постановке «По следам памяти моей…» примут участие ведущие артисты театра.

Скончался классик детской литературы Анатолий Алексин

В 1978 году писатель был удостоен Госпремии СССР.

07:19 02.05.2017 В 1978 году писатель был удостоен Госпремии СССР.

Фаррахов: «Татарстан от других регионов отличают высокие цели и амбиции»

Амбиции и требовательность, по мнению депутата Госдумы от Татарстана, позволяет республике добиваться хороших результатов.

07:10 02.05.2017 Амбиции и требовательность, по мнению депутата Госдумы от Татарстана, позволяет республике добиваться хороших результатов.

На Луне нашли искусственный вход в «подземелье»

Видео сделано на базе снимков, полученных с использованием аппаратов Apollo 15 и Lunar Reconnaissance Orbiter.

06:51 02.05.2017 Видео сделано на базе снимков, полученных с использованием аппаратов Apollo 15 и Lunar Reconnaissance Orbiter.

Цикл портретных работ Алексея Васильева представят в Казани

Выставка «Encounters / Столкновения» организована «Сменой» совместно с Department of Research Arts.

20:35 01.05.2017 Выставка «Encounters / Столкновения» организована «Сменой» совместно с Department of Research Arts.

В Ютазинском районе сошел с рельсов вагон со щебнем

В результате ЧП никто не пострадал.

20:24 01.05.2017 В результате ЧП никто не пострадал.

В Верхнеуслонском районе при столкновении трех авто погибли 5 человек, среди них 5-месячный ребенок

Авария произошла на 38-м километре трассы Казань – Ульяновск.

19:12 01.05.2017 Авария произошла на 38-м километре трассы Казань – Ульяновск.

Путин освободил от занимаемой должности начальника УФСИН России по РТ

Дауфит Хамадишин возглавлял уголовно-исполнительную систему Татарстана с 2002 года.

18:31 01.05.2017 Дауфит Хамадишин возглавлял уголовно-исполнительную систему Татарстана с 2002 года.

Ильдар Ягафаров: «Я предложил заменить корову на лодочный мотор»

Председатель Союза кинематографистов Татарстана призвал молодых коллег с уважением относиться к ветеранам кино.

18:19 01.05.2017 Председатель Союза кинематографистов Татарстана призвал молодых коллег с уважением относиться к ветеранам кино.

Рустам Минниханов поздравил Алексея Миллера с победой казанского «Зенита» в Лиге чемпионов-2017

Президент РТ поблагодарил председателя правления ПАО «Газпром» за поддержку казанского клуба.

17:28 01.05.2017 Президент РТ поблагодарил председателя правления ПАО «Газпром» за поддержку казанского клуба.

Президент РТ поздравил руководство и коллектив «Зенита-Казани» с победой в Лиге чемпионов-2017

Рустам Минниханов пожелал казанской команде «новых ярких успехов и неизменной удачи».

17:10 01.05.2017 Рустам Минниханов пожелал казанской команде «новых ярких успехов и неизменной удачи».

Татарстан занял первое место в турнире «Сильная Россия» по комбат-самообороне и всестилевому каратэ

Межрегиональные соревнования были посвящены десятилетию Федерации комбат-самообороны РТ.

16:13 01.05.2017 Межрегиональные соревнования были посвящены десятилетию Федерации комбат-самообороны РТ.

Появилось видео с самолета, который попал в зону турбулентности в Бангкоке

В больнице остаются 15 граждан России и двое граждан Таиланда.

14:38 01.05.2017 В больнице остаются 15 граждан России и двое граждан Таиланда.

В Татарстане пострадали водитель и пассажир перевернувшегося авто

ДТП случилось в поселке городского типа Актюбинский в Азнакаевском районе.

13:09 01.05.2017 ДТП случилось в поселке городского типа Актюбинский в Азнакаевском районе.

В Казани прошел первомайский митинг

На площади перед театром им. Г. Камала собралось несколько тысяч профсоюзных активистов.

13:07 01.05.2017 На площади перед театром им. Г. Камала собралось несколько тысяч профсоюзных активистов.

Фото: В Татарстане на трассе М7 «УАЗ» насмерть сбил лося

У машины сильно помялась передняя часть, водитель отделался ушибом грудной клетки.

12:12 01.05.2017 У машины сильно помялась передняя часть, водитель отделался ушибом грудной клетки.

В Нижнекамске найдено тело пропавшего в марте мужчины

28-летний нижнекамец бесследно пропал 8 марта.

11:55 01.05.2017 28-летний нижнекамец бесследно пропал 8 марта.

Полиция Челнов раскрыла аферу на 32,7 млн рублей

В челнинском отделе полиции «Электротехнический» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

10:50 01.05.2017 В челнинском отделе полиции «Электротехнический» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В Татарстане водитель «Пежо» отделался легкими травмами после столкновения с грузовиком

Дорожное происшествие случилось на трассе М7 около совхоза имени Кирова в Актанышском районе.

10:29 01.05.2017 Дорожное происшествие случилось на трассе М7 около совхоза имени Кирова в Актанышском районе.

В Елабуге подожгли дом, пострадал человек

Пожар в недостроенном жилом доме произошел в ночь с субботы на воскресенье.

10:04 01.05.2017 Пожар в недостроенном жилом доме произошел в ночь с субботы на воскресенье.

На майские праздники в Татарстане действует особый противопожарный режим

За сжигание мусора или или приготовление пищи на открытом огне жители республики могут быть оштрафованы на сумму до четырех тысяч рублей.

09:40 01.05.2017 За сжигание мусора или или приготовление пищи на открытом огне жители республики могут быть оштрафованы на сумму до четырех тысяч рублей.

Глава исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей Кондратьев празднует день рождения

Андрею Кондратьеву исполнилось 48 лет.

09:07 01.05.2017 Андрею Кондратьеву исполнилось 48 лет.

День рождения отмечает управляющий ОПФР по РТ Эдуард Вафин

Эдуард Яфасович является автором 79 публикаций в сборниках всероссийских и международных научно-практических конференций.

08:37 01.05.2017 Эдуард Яфасович является автором 79 публикаций в сборниках всероссийских и международных научно-практических конференций.

Максим Михайлов: Победные эмоции к нам еще придут

Волейболист казанского «Зенита» отметил, что третья победа команды в Лиге чемпионов эмоционально не отличается от первой.

08:15 01.05.2017 Волейболист казанского «Зенита» отметил, что третья победа команды в Лиге чемпионов эмоционально не отличается от первой.