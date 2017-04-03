Учащийся 11 класса Сайдаш Мифтахов и учитель экономики Ильяс Галлиев Сардекбашской школы стали победителями Всероссийской олимпиады по экономике, которая прошла в Москве.
Сардекбашцы стали победителями Всероссийской олимпиады по экономике
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В Республике
С начала года на водных объектах в Татарстане погибли 4 человека
Из девяти происшествий на воде в четырех случаях люди были на лодках, два человека погибли, поиски четверых проодолжаются.
10:46 02.05.2017
Из девяти происшествий на воде в четырех случаях люди были на лодках, два человека погибли, поиски четверых проодолжаются.
10:46 02.05.2017
После погрома на кладбище в Зеленодольском районе возбуждено уголовное дело
В результате погрома пострадали 93 могильных камня.
10:33 02.05.2017
В результате погрома пострадали 93 могильных камня.
10:33 02.05.2017
На пожаре в Ютазинском районе погибла 78-летняя женщина
Предварительная причина пожара – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
09:42 02.05.2017
Предварительная причина пожара – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
09:42 02.05.2017
В Высокогорском районе перевернулась «Лада»
По словам очевидцев, никто не пострадал.
08:49 02.05.2017
По словам очевидцев, никто не пострадал.
08:49 02.05.2017
Казанец потерял сознание за рулем и попал в ДТП
Инцидент произошел накануне в Ново-Савиновском районе.
08:30 02.05.2017
Инцидент произошел накануне в Ново-Савиновском районе.
08:30 02.05.2017
Казанский ТЮЗ представит концерт-спектакль ко Дню Победы
В постановке «По следам памяти моей…» примут участие ведущие артисты театра.
08:12 02.05.2017
В постановке «По следам памяти моей…» примут участие ведущие артисты театра.
08:12 02.05.2017
Скончался классик детской литературы Анатолий Алексин
В 1978 году писатель был удостоен Госпремии СССР.
07:19 02.05.2017
В 1978 году писатель был удостоен Госпремии СССР.
07:19 02.05.2017
Фаррахов: «Татарстан от других регионов отличают высокие цели и амбиции»
Амбиции и требовательность, по мнению депутата Госдумы от Татарстана, позволяет республике добиваться хороших результатов.
07:10 02.05.2017
Амбиции и требовательность, по мнению депутата Госдумы от Татарстана, позволяет республике добиваться хороших результатов.
07:10 02.05.2017
На Луне нашли искусственный вход в «подземелье»
Видео сделано на базе снимков, полученных с использованием аппаратов Apollo 15 и Lunar Reconnaissance Orbiter.
06:51 02.05.2017
Видео сделано на базе снимков, полученных с использованием аппаратов Apollo 15 и Lunar Reconnaissance Orbiter.
06:51 02.05.2017
Цикл портретных работ Алексея Васильева представят в Казани
Выставка «Encounters / Столкновения» организована «Сменой» совместно с Department of Research Arts.
20:35 01.05.2017
Выставка «Encounters / Столкновения» организована «Сменой» совместно с Department of Research Arts.
20:35 01.05.2017
В Ютазинском районе сошел с рельсов вагон со щебнем
В результате ЧП никто не пострадал.
20:24 01.05.2017
В результате ЧП никто не пострадал.
20:24 01.05.2017
В Верхнеуслонском районе при столкновении трех авто погибли 5 человек, среди них 5-месячный ребенок
Авария произошла на 38-м километре трассы Казань – Ульяновск.
19:12 01.05.2017
Авария произошла на 38-м километре трассы Казань – Ульяновск.
19:12 01.05.2017
Путин освободил от занимаемой должности начальника УФСИН России по РТ
Дауфит Хамадишин возглавлял уголовно-исполнительную систему Татарстана с 2002 года.
18:31 01.05.2017
Дауфит Хамадишин возглавлял уголовно-исполнительную систему Татарстана с 2002 года.
18:31 01.05.2017
Ильдар Ягафаров: «Я предложил заменить корову на лодочный мотор»
Председатель Союза кинематографистов Татарстана призвал молодых коллег с уважением относиться к ветеранам кино.
18:19 01.05.2017
Председатель Союза кинематографистов Татарстана призвал молодых коллег с уважением относиться к ветеранам кино.
18:19 01.05.2017
Рустам Минниханов поздравил Алексея Миллера с победой казанского «Зенита» в Лиге чемпионов-2017
Президент РТ поблагодарил председателя правления ПАО «Газпром» за поддержку казанского клуба.
17:28 01.05.2017
Президент РТ поблагодарил председателя правления ПАО «Газпром» за поддержку казанского клуба.
17:28 01.05.2017
Президент РТ поздравил руководство и коллектив «Зенита-Казани» с победой в Лиге чемпионов-2017
Рустам Минниханов пожелал казанской команде «новых ярких успехов и неизменной удачи».
17:10 01.05.2017
Рустам Минниханов пожелал казанской команде «новых ярких успехов и неизменной удачи».
17:10 01.05.2017
Татарстан занял первое место в турнире «Сильная Россия» по комбат-самообороне и всестилевому каратэ
Межрегиональные соревнования были посвящены десятилетию Федерации комбат-самообороны РТ.
16:13 01.05.2017
Межрегиональные соревнования были посвящены десятилетию Федерации комбат-самообороны РТ.
16:13 01.05.2017
Появилось видео с самолета, который попал в зону турбулентности в Бангкоке
В больнице остаются 15 граждан России и двое граждан Таиланда.
14:38 01.05.2017
В больнице остаются 15 граждан России и двое граждан Таиланда.
14:38 01.05.2017
В Татарстане пострадали водитель и пассажир перевернувшегося авто
ДТП случилось в поселке городского типа Актюбинский в Азнакаевском районе.
13:09 01.05.2017
ДТП случилось в поселке городского типа Актюбинский в Азнакаевском районе.
13:09 01.05.2017
В Казани прошел первомайский митинг
На площади перед театром им. Г. Камала собралось несколько тысяч профсоюзных активистов.
13:07 01.05.2017
На площади перед театром им. Г. Камала собралось несколько тысяч профсоюзных активистов.
13:07 01.05.2017
Фото: В Татарстане на трассе М7 «УАЗ» насмерть сбил лося
У машины сильно помялась передняя часть, водитель отделался ушибом грудной клетки.
12:12 01.05.2017
У машины сильно помялась передняя часть, водитель отделался ушибом грудной клетки.
12:12 01.05.2017
В Нижнекамске найдено тело пропавшего в марте мужчины
28-летний нижнекамец бесследно пропал 8 марта.
11:55 01.05.2017
28-летний нижнекамец бесследно пропал 8 марта.
11:55 01.05.2017
Полиция Челнов раскрыла аферу на 32,7 млн рублей
В челнинском отделе полиции «Электротехнический» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
10:50 01.05.2017
В челнинском отделе полиции «Электротехнический» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
10:50 01.05.2017
В Татарстане водитель «Пежо» отделался легкими травмами после столкновения с грузовиком
Дорожное происшествие случилось на трассе М7 около совхоза имени Кирова в Актанышском районе.
10:29 01.05.2017
Дорожное происшествие случилось на трассе М7 около совхоза имени Кирова в Актанышском районе.
10:29 01.05.2017
В Елабуге подожгли дом, пострадал человек
Пожар в недостроенном жилом доме произошел в ночь с субботы на воскресенье.
10:04 01.05.2017
Пожар в недостроенном жилом доме произошел в ночь с субботы на воскресенье.
10:04 01.05.2017
На майские праздники в Татарстане действует особый противопожарный режим
За сжигание мусора или или приготовление пищи на открытом огне жители республики могут быть оштрафованы на сумму до четырех тысяч рублей.
09:40 01.05.2017
За сжигание мусора или или приготовление пищи на открытом огне жители республики могут быть оштрафованы на сумму до четырех тысяч рублей.
09:40 01.05.2017
Глава исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей Кондратьев празднует день рождения
Андрею Кондратьеву исполнилось 48 лет.
09:07 01.05.2017
Андрею Кондратьеву исполнилось 48 лет.
09:07 01.05.2017
День рождения отмечает управляющий ОПФР по РТ Эдуард Вафин
Эдуард Яфасович является автором 79 публикаций в сборниках всероссийских и международных научно-практических конференций.
08:37 01.05.2017
Эдуард Яфасович является автором 79 публикаций в сборниках всероссийских и международных научно-практических конференций.
08:37 01.05.2017
Максим Михайлов: Победные эмоции к нам еще придут
Волейболист казанского «Зенита» отметил, что третья победа команды в Лиге чемпионов эмоционально не отличается от первой.
08:15 01.05.2017
Волейболист казанского «Зенита» отметил, что третья победа команды в Лиге чемпионов эмоционально не отличается от первой.
08:15 01.05.2017
Экипаж Каргинова из «КАМАЗ-Мастер» выиграл грузовой зачет ралли «Баха Крым»
В абсолютном зачете заняли соответственно 2, 4 и 6 места второго этапа Чемпионата России по ралли-рейдам.
07:59 01.05.2017
В абсолютном зачете заняли соответственно 2, 4 и 6 места второго этапа Чемпионата России по ралли-рейдам.
07:59 01.05.2017