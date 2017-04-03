Пропагандистская группа при антитеррористической комиссии в Кукморском районе призывает граждан соблюдать бдительность

02 Май 2017 | новости

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ГРУППА ПРИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В

КУКМОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

информирует

о повышении бдительности в целях недопущения совершения террористических актов

В целях обеспечения безопасности, предупреждения и пресечения возможных террористических проявлений в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, а также в повседневной жизни, пропагандистская группа при антитеррористической комиссии в Кукморском муниципальном районе призывает граждан соблюдать бдительность и быть осторожными. Приведенные ниже рекомендации помогут сохранить жизнь и сберечь здоровье Вам и Вашим близким.

Если Вы обнаружили подозрительный предмет

1. Заметив подозрительные предметы (оставленный пакет, коробку), а также взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и тому подобное) не подходите близко к ним, позовите людей и попросите немедленно сообщить о находке в полицию.

2. Организуйте охрану, оцепление этого пред­мета, не допускайте людей, не позволяйте им прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить его. Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения производится только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.

3. Исключите использование средств радио­связи, мобильных телефонов, других радио­средств, способных вызвать срабатывание взрывателя.

Если произошел взрыв

1. Не поддавайтесь панике, уточните обстановку: степень повреждения здания, состоя­ние проходов или масштабы завалов, наличие задымленности, загазованности или огня, искрение электропроводки, потоки воды, освещенность проходов.

2.В случае необходимости эвакуации возьмите документы и предметы первой необходимости и начните продвигаться к выходу (не трогайте поврежденные конструкции и провода).

3. Не пользуйтесь открытым огнем из-за возможного наличия газов.

4. При задымлении защитите органы дыхания смоченным полотенцем.

Общие и частные рекомендации

1. Будьте наблюдательны! Только вы спо­собны своевременно обнаружить предметы и людей, посторонних в вашем подъезде, дворе, улице.

2. Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и не соответствующих обстановке предметов.

3. Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу предметы, даже самые безопасные.

4. Не приближайтесь к подозрительному предмету: это может стоить вам жизни.

5. Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице и не открывать дверь незнакомым, не подбирать бесхоз­ные игрушки, не прикасаться к находкам и тому подобное.

http://www.zelenogradsk.com/go-i-chs/information/

Единая диспетчерская служба 112

Отдел МВД России по Кукморскому району 02, 8(84364) 2-70-80