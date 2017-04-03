Пропагандистская группа при антитеррористической комиссии в Кукморском районе призывает граждан соблюдать бдительность

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ГРУППА ПРИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В
КУКМОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
информирует
о повышении бдительности в целях недопущения совершения террористических актов
В целях обеспечения безопасности, предупреждения и пресечения возможных террористических проявлений в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, а также в повседневной жизни, пропагандистская группа при антитеррористической комиссии в Кукморском муниципальном районе призывает граждан соблюдать бдительность и быть осторожными. Приведенные ниже рекомендации помогут сохранить жизнь и сберечь здоровье Вам и Вашим близким.
Если Вы обнаружили подозрительный предмет
1. Заметив подозрительные предметы (оставленный пакет, коробку), а также взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и тому подобное) не подходите близко к ним, позовите людей и попросите немедленно сообщить о находке в полицию.
2. Организуйте охрану, оцепление этого предмета, не допускайте людей, не позволяйте им прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить его. Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения производится только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.
3. Исключите использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других радиосредств, способных вызвать срабатывание взрывателя.
Если произошел взрыв
1. Не поддавайтесь панике, уточните обстановку: степень повреждения здания, состояние проходов или масштабы завалов, наличие задымленности, загазованности или огня, искрение электропроводки, потоки воды, освещенность проходов.
2.В случае необходимости эвакуации возьмите документы и предметы первой необходимости и начните продвигаться к выходу (не трогайте поврежденные конструкции и провода).
3. Не пользуйтесь открытым огнем из-за возможного наличия газов.
4. При задымлении защитите органы дыхания смоченным полотенцем.
Общие и частные рекомендации
1. Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно обнаружить предметы и людей, посторонних в вашем подъезде, дворе, улице.
2. Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и не соответствующих обстановке предметов.
3. Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу предметы, даже самые безопасные.
4. Не приближайтесь к подозрительному предмету: это может стоить вам жизни.
5. Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице и не открывать дверь незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не прикасаться к находкам и тому подобное.
http://www.zelenogradsk.com/go-i-chs/information/
Единая диспетчерская служба 112
Отдел МВД России по Кукморскому району 02, 8(84364) 2-70-80