Не пропустите! Только 6 и 7 мая световое шоу "Дыхание моря" в Челнинском дельфинарии!

02 Май 2017 | Тема дня

Уважаемые друзья!

По многочисленным просьбам, 6 и 7 мая в дельфинарии г. Набережные Челны пройдут показы полюбившегося всем светового шоу «Дыхание моря»

Хотите прикоснуться к морю, услышать его дыхание, стать частью загадочного мира морских млекопитающих и познакомиться с ними поближе? Тогда ждем вас на новом световом шоу «Дыхание моря» в дельфинарии г. Набережные Челны.

Световое шоу "Дыхание Моря" from Chelnu Delphinarium on Vimeo.

В шоу-программе «Дыхание моря» вас ждут выступления:

- обитателей дельфинария: пятнистого тюленя, южноамериканских морских котиков, Дальневосточного белого кита и, конечно же, Черноморских дельфинов Афалина;

- а также, цирковые и музыкальные номера от воздушных гимнастов, танцевальных коллективов, неонового шоу и электроскрипки.

Световые эффекты, музыкальное сопровождение и выступления наших артистов создадут поистине фантастическую атмосферу праздника и заставят Вас почувствовать магическую силу морской стихии.

Шоу «Дыхание моря» длится около часа и полностью поглощает внимание, как взрослых, так и юных зрителей!

Почувствуйте дыхание моря в дельфинарии г. Набережные Челны!

Показы светового шоу «Дыхание моря» пройдут в дельфинарии 6 и 7 мая, но, если же Вы запланировали свой отдых на другой день — не стоит отчаиваться, ведь в другие дни можно стать зрителем не менее увлекательной шоу-программы «Пираты Карибского моря»

Расписание представлений на майские праздники:

6 мая (суббота):

11.00 – шоу «Пираты Карибского моря»

15.00 – световое шоу «Дыхание моря»

7 мая (воскресенье)

11.00 – шоу «Пираты Карибского моря»

15.00 – световое шоу «Дыхание моря»

8 мая (понедельник)

11.00 – шоу «Пираты Карибского моря»

15.00 – шоу «Пираты Карибского моря»

9 мая (вторник):

15.00 – шоу «Пираты Карибского моря»

Стоимость билетов можно узнать здесь

Забронировать билеты Вы можете двумя способами:

- на сайте дельфинария в разделе "Заказать билет" (здесь же можно оплатить билеты онлайн),

- позвонив по тел. 8-800-707-45-47, 8(8552) 70-16-42.

Приходите в дельфинарий всей семьей и хорошее праздничное настроение вам гарантированно! До встречи в Дельфинарии г. Набережные Челны!

Подробная информация на сайте www.delfinariy-chelny.ru

Адрес: РТ, г. Набережные Челны, ул. Набережная Тукая, д.12