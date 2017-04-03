Не пропустите! Только 6 и 7 мая световое шоу "Дыхание моря" в Челнинском дельфинарии!

02 Май 2017 | Тема дня Печать

Не пропустите! Только 6 и 7 мая световое шоу "Дыхание моря" в Челнинском дельфинарии!

Уважаемые друзья!

По многочисленным просьбам, 6 и 7 мая в дельфинарии г. Набережные Челны пройдут показы полюбившегося всем светового шоу «Дыхание моря»

Хотите прикоснуться к морю, услышать его дыхание, стать частью загадочного мира морских млекопитающих и познакомиться с ними поближе? Тогда ждем вас на новом световом шоу «Дыхание моря» в дельфинарии г. Набережные Челны. 

 

Световое шоу "Дыхание Моря" from Chelnu Delphinarium on Vimeo.

В шоу-программе «Дыхание моря» вас ждут выступления:

- обитателей дельфинария: пятнистого тюленя, южноамериканских морских котиков, Дальневосточного белого кита и, конечно же, Черноморских дельфинов Афалина;

- а также, цирковые и музыкальные номера от воздушных гимнастов, танцевальных коллективов, неонового шоу и электроскрипки. 

Световые эффекты, музыкальное сопровождение и выступления наших артистов создадут поистине фантастическую атмосферу праздника и заставят Вас почувствовать магическую силу морской стихии.

Шоу «Дыхание моря» длится около часа и полностью поглощает внимание, как взрослых, так и юных зрителей!

Почувствуйте дыхание моря в дельфинарии г. Набережные Челны!

Показы светового шоу «Дыхание моря» пройдут в дельфинарии 6 и 7 мая, но, если же Вы запланировали свой отдых на другой день — не стоит отчаиваться, ведь в другие дни можно стать зрителем не менее увлекательной шоу-программы «Пираты Карибского моря» 

Расписание представлений на майские праздники:

6 мая (суббота):

11.00 – шоу «Пираты Карибского моря»

15.00 – световое шоу «Дыхание моря»

 

7 мая (воскресенье)

11.00 – шоу «Пираты Карибского моря»

15.00 – световое шоу «Дыхание моря»

 

8 мая (понедельник)

11.00 – шоу «Пираты Карибского моря»

15.00 – шоу «Пираты Карибского моря»

 

9 мая (вторник):

15.00 – шоу «Пираты Карибского моря»

 

Стоимость билетов можно узнать здесь

 

Забронировать билеты Вы можете двумя способами:

- на сайте дельфинария в разделе "Заказать билет"  (здесь же можно оплатить билеты онлайн),

- позвонив по тел. 8-800-707-45-47, 8(8552) 70-16-42.

 

Приходите в дельфинарий всей семьей и хорошее праздничное настроение вам гарантированно! До встречи в Дельфинарии г. Набережные Челны!

 

Подробная информация на сайте www.delfinariy-chelny.ru

Адрес: РТ, г. Набережные Челны, ул. Набережная Тукая, д.12

 


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