Гороскоп на 2 мая: Раков сегодня не собьешь с толку, а Весы успешно проведут переговоры

01 Май 2017 | новости

По гороскопу замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к вашей заветной цели. Все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы. Кроме того, звезды в этот день предвещают удачу в денежном плане. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные, обещают принести хорошую прибыль. Вот только для сомнительных и рискованных экспериментов момент явно не лучший – простые и проверенные методы окажутся самыми эффективными.

ОВЕН

Отличный день, который подарит Овну заряд бодрости, солнечной энергии и позитива. Овну достаточно взяться за дела, чтобы заметить, что они продвигаются будто бы шутя. Окружающие будут тянуться к нему, судьба – подбрасывать приятные сюрпризы. Удачные покупки, хорошие новости, заманчивые предложения, общение с приятными людьми, романтические встречи – все это и многое другое может ожидать Овна в полном соответствии с поговоркой: «Успех приходит не к тому, кто рано встает, а к тому, кто просыпается в хорошем настроении».

ТЕЛЕЦ

Звезды гороскопа советуют Тельцу посвятить день своей семье и друзьям, ведь именно они – главная ценность в жизни. День не склоняет его к успехам в бизнесе, работе или учебе, зато с близкими людьми он сможет в полной мере проявить себя! Открытое общение, дружеская поддержка, разговоры по душам принесут Тельцу умиротворение и осознание того, что жизнь прекрасна. Ну а если Телец одинок, у него есть хороший шанс познакомиться с родственной душой.

БЛИЗНЕЦЫ

Тяга Близнецов к общению может принимать форму крайностей, выражаясь в повышенной говорливости и стремлении находиться в центре событий. Страшнее обычного голода для Близнецов может стать голод информационный! Со всеми, кто находится с ними рядом, Близнецы способны подробно поделиться своими мыслями на любую тему – о работе, о жизни, о любви. Только не стоит вступать с ними в спор: Близнецы могут принять любое возражение чересчур близко к сердцу.

РАК

Рак может демонстрировать упрямство: его практически невозможно сбить с толку или переубедить. Останавливать его также бессмысленно, как движущийся напролом танк. Впрочем, в этом есть и свои плюсы: с толком применив свое упорство, Рак способен горы свернуть. Гораздо хуже, если Рак разменяет свои могучие силы на пустячные вопросы или начнет воротить все, что ему в голову взбредет. Последствия его импульсивных поступков могут оказаться разрушительнее цунами!

Именинники 2 мая: • Георгий • Егор • Иван • Матрона • Никифор • Пафнутий • Семен • Трифон • Христофор • Ян

ЛЕВ

Лев способен демонстрировать фатализм во всем, за что бы он ни взялся, действуя под девизом: «Чему быть, того не миновать!» Есть вероятность того, что в каких-то делах Лев может неоправданно понадеяться на удачу, а она подведет его в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, Льву надо, перефразируя поговорку, на судьбу надеяться, но и самому не плошать. Если он будет добросовестно выполнять все, что от него зависит, то и удача не заставит себя долго ждать!

ДЕВА

Дева рискует испытать чувство разочарования в чем-то или в ком-то. Возможно, Дева столкнется с потерей, или какой-то человек не оправдает ее ожиданий, либо же события будут развиваться не так, как хотелось бы ей. Звезды гороскопа советуют Деве поменьше рефлексировать и не зацикливаться на том, что ей не по нраву. Скорее всего, ее ожидания просто слишком завышены. Не зря говорят, что поиски счастья – это главный источник несчастья. Снизив планку своих требований к жизни, Дева почувствует себя намного счастливее.

ВЕСЫ

Гороскоп Весов благоприятен во всем, что касается любви, родственных и дружеских уз, а также любых других отношений! Удача ждет их там, где Весы могут на кого-то положиться: в кругу друзей и родных, надежных партнеров по бизнесу, в обществе любимого человека. Кроме того, день склоняет Весы к тому, чтобы активно заводить новые контакты. Успешными окажутся переговоры, подписание договоров, рабочие и личные знакомства. Ну а у одиноких Весов есть шанс встретить воплощение своих романтических фантазий.

СКОРПИОН

Звезды гороскопа предвещают Скорпиону день, благоприятный для запуска новых проектов. Дела будут продвигаться легко и практически обречены на успех. В бизнесе, в карьере, в любви Скорпион может завтра смело совершить шаг, на который, возможно, давно не мог решиться. Попросить руки и сердца, поговорить о прибавке к зарплате, начать поиски новой работы, затеять ремонт – любое судьбоносное дело в руках Скорпиона будет спориться и со временем принесет свои плоды. Так стоит ли откладывать его в долгий ящик?

СТРЕЛЕЦ

Стрелец может почувствовать желание поделиться с кем-нибудь своим опытом, знаниями или и вовсе взять кого-то под свое крыло. День наделяет его душевной щедростью, а также желанием побыть для кого-то мудрым наставником или как минимум жилеткой для слез. Если же на глазах Стрельца будет вершиться несправедливость, он готов ринуться в бой, встав на защиту слабого! Звезды гороскопа предупреждают Стрельца о том, что справедливость – это хорошо, но главное – не дать «слабым и притесняемым» потихоньку сесть себе на шею.

КОЗЕРОГ

У Козерога есть все шансы оказаться на коне! Обстоятельства обещают складываться в его пользу, и не исключено, что в каком-то проекте его ждет заслуженный успех и признание окружающих. День отлично подходит для завершения любых ранее начатых дел, причем чем значительнее и глобальнее эти дела, тем лучше. Звезды гороскопа дарят Козерогу энергичность, пробивные способности, удачливость и веру в свои силы. С таким арсеналом он может только побеждать!

ВОДОЛЕЙ

Звезды гороскопа предвещают Водолею день, когда от его слов, поступков, чувств и даже мыслей многое будет зависеть! Возможно, Водолею придется принять какое-то решение, и от того, каким оно окажется, будет зависеть многое в его судьбе. Впрочем, даже незначительные поступки способны сыграть в жизни Водолея немалую роль. Так что ему необходимо следить за тем, что он говорит и делает: хорошие мысли и добрые дела обязательно к нему вернутся.

РЫБЫ

В общении с людьми у Рыб возможны любые крайности! Они способны легче обычного поддаваться чужому давлению и идти на уступки, которые не выгодны им. Или же наоборот, могут сами давить на людей, которые находятся рядом. Так или иначе отношения Рыб с окружающими идеальными не назовешь. Чтобы это не стало поводом для конфликтов, Рыбам стоит поискать в общении золотую середину!