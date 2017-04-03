Гороскоп на 2 мая: Раков сегодня не собьешь с толку, а Весы успешно проведут переговоры

01 Май 2017 | новости Печать

Гороскоп на 2 мая: Раков сегодня не собьешь с толку, а Весы успешно проведут переговоры

По гороскопу замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к вашей заветной цели. Все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы. Кроме того, звезды в этот день предвещают удачу в денежном плане. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные, обещают принести хорошую прибыль. Вот только для сомнительных и рискованных экспериментов момент явно не лучший – простые и проверенные методы окажутся самыми эффективными.

ОВЕН

Отличный день, который подарит Овну заряд бодрости, солнечной энергии и позитива. Овну достаточно взяться за дела, чтобы заметить, что они продвигаются будто бы шутя. Окружающие будут тянуться к нему, судьба – подбрасывать приятные сюрпризы. Удачные покупки, хорошие новости, заманчивые предложения, общение с приятными людьми, романтические встречи – все это и многое другое может ожидать Овна в полном соответствии с поговоркой: «Успех приходит не к тому, кто рано встает, а к тому, кто просыпается в хорошем настроении».

ТЕЛЕЦ

Звезды гороскопа советуют Тельцу посвятить день своей семье и друзьям, ведь именно они – главная ценность в жизни. День не склоняет его к успехам в бизнесе, работе или учебе, зато с близкими людьми он сможет в полной мере проявить себя! Открытое общение, дружеская поддержка, разговоры по душам принесут Тельцу умиротворение и осознание того, что жизнь прекрасна. Ну а если Телец одинок, у него есть хороший шанс познакомиться с родственной душой.

БЛИЗНЕЦЫ

Тяга Близнецов к общению может принимать форму крайностей, выражаясь в повышенной говорливости и стремлении находиться в центре событий. Страшнее обычного голода для Близнецов может стать голод информационный! Со всеми, кто находится с ними рядом, Близнецы способны подробно поделиться своими мыслями на любую тему – о работе, о жизни, о любви. Только не стоит вступать с ними в спор: Близнецы могут принять любое возражение чересчур близко к сердцу.

РАК

Рак может демонстрировать упрямство: его практически невозможно сбить с толку или переубедить. Останавливать его также бессмысленно, как движущийся напролом танк. Впрочем, в этом есть и свои плюсы: с толком применив свое упорство, Рак способен горы свернуть. Гораздо хуже, если Рак разменяет свои могучие силы на пустячные вопросы или начнет воротить все, что ему в голову взбредет. Последствия его импульсивных поступков могут оказаться разрушительнее цунами!

Именинники 2 мая:

 

 • Георгий • Егор • Иван • Матрона

 • Никифор • Пафнутий • Семен

 • Трифон • Христофор • Ян

 ЛЕВ

Лев способен демонстрировать фатализм во всем, за что бы он ни взялся, действуя под девизом: «Чему быть, того не миновать!» Есть вероятность того, что в каких-то делах Лев может неоправданно понадеяться на удачу, а она подведет его в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, Льву надо, перефразируя поговорку, на судьбу надеяться, но и самому не плошать. Если он будет добросовестно выполнять все, что от него зависит, то и удача не заставит себя долго ждать!

ДЕВА

Дева рискует испытать чувство разочарования в чем-то или в ком-то. Возможно, Дева столкнется с потерей, или какой-то человек не оправдает ее ожиданий, либо же события будут развиваться не так, как хотелось бы ей. Звезды гороскопа советуют Деве поменьше рефлексировать и не зацикливаться на том, что ей не по нраву. Скорее всего, ее ожидания просто слишком завышены. Не зря говорят, что поиски счастья – это главный источник несчастья. Снизив планку своих требований к жизни, Дева почувствует себя намного счастливее.

ВЕСЫ

Гороскоп Весов благоприятен во всем, что касается любви, родственных и дружеских уз, а также любых других отношений! Удача ждет их там, где Весы могут на кого-то положиться: в кругу друзей и родных, надежных партнеров по бизнесу, в обществе любимого человека. Кроме того, день склоняет Весы к тому, чтобы активно заводить новые контакты. Успешными окажутся переговоры, подписание договоров, рабочие и личные знакомства. Ну а у одиноких Весов есть шанс встретить воплощение своих романтических фантазий.

СКОРПИОН

Звезды гороскопа предвещают Скорпиону день, благоприятный для запуска новых проектов. Дела будут продвигаться легко и практически обречены на успех. В бизнесе, в карьере, в любви Скорпион может завтра смело совершить шаг, на который, возможно, давно не мог решиться. Попросить руки и сердца, поговорить о прибавке к зарплате, начать поиски новой работы, затеять ремонт – любое судьбоносное дело в руках Скорпиона будет спориться и со временем принесет свои плоды. Так стоит ли откладывать его в долгий ящик?

СТРЕЛЕЦ

 Стрелец может почувствовать желание поделиться с кем-нибудь своим опытом, знаниями или и вовсе взять кого-то под свое крыло. День наделяет его душевной щедростью, а также желанием побыть для кого-то мудрым наставником или как минимум жилеткой для слез. Если же на глазах Стрельца будет вершиться несправедливость, он готов ринуться в бой, встав на защиту слабого! Звезды гороскопа предупреждают Стрельца о том, что справедливость – это хорошо, но главное – не дать «слабым и притесняемым» потихоньку сесть себе на шею.

КОЗЕРОГ

У Козерога есть все шансы оказаться на коне! Обстоятельства обещают складываться в его пользу, и не исключено, что в каком-то проекте его ждет заслуженный успех и признание окружающих. День отлично подходит для завершения любых ранее начатых дел, причем чем значительнее и глобальнее эти дела, тем лучше. Звезды гороскопа дарят Козерогу энергичность, пробивные способности, удачливость и веру в свои силы. С таким арсеналом он может только побеждать!

ВОДОЛЕЙ

Звезды гороскопа предвещают Водолею день, когда от его слов, поступков, чувств и даже мыслей многое будет зависеть! Возможно, Водолею придется принять какое-то решение, и от того, каким оно окажется, будет зависеть многое в его судьбе. Впрочем, даже незначительные поступки способны сыграть в жизни Водолея немалую роль. Так что ему необходимо следить за тем, что он говорит и делает: хорошие мысли и добрые дела обязательно к нему вернутся.

РЫБЫ

В общении с людьми у Рыб возможны любые крайности! Они способны легче обычного поддаваться чужому давлению и идти на уступки, которые не выгодны им. Или же наоборот, могут сами давить на людей, которые находятся рядом. Так или иначе отношения Рыб с окружающими идеальными не назовешь. Чтобы это не стало поводом для конфликтов, Рыбам стоит поискать в общении золотую середину!


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « При столкновении трех авто погибли 5 человек, среди них 2 детей (фото)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
Цикл портретных работ Алексея Васильева представят в Казани
Выставка «Encounters / Столкновения» организована «Сменой» совместно с Department of Research Arts.
20:35 01.05.2017
В Ютазинском районе сошел с рельсов вагон со щебнем
В результате ЧП никто не пострадал.
20:24 01.05.2017
В Верхнеуслонском районе при столкновении трех авто погибли 5 человек, среди них 5-месячный ребенок
Авария произошла на 38-м километре трассы Казань – Ульяновск.
19:12 01.05.2017
Путин освободил от занимаемой должности начальника УФСИН России по РТ
Дауфит Хамадишин возглавлял уголовно-исполнительную систему Татарстана с 2002 года.
18:31 01.05.2017
Ильдар Ягафаров: «Я предложил заменить корову на лодочный мотор»
Председатель Союза кинематографистов Татарстана призвал молодых коллег с уважением относиться к ветеранам кино.
18:19 01.05.2017
Рустам Минниханов поздравил Алексея Миллера с победой казанского «Зенита» в Лиге чемпионов-2017
Президент РТ поблагодарил председателя правления ПАО «Газпром» за поддержку казанского клуба.
17:28 01.05.2017
Президент РТ поздравил руководство и коллектив «Зенита-Казани» с победой в Лиге чемпионов-2017
Рустам Минниханов пожелал казанской команде «новых ярких успехов и неизменной удачи».
17:10 01.05.2017
Татарстан занял первое место в турнире «Сильная Россия» по комбат-самообороне и всестилевому каратэ
Межрегиональные соревнования были посвящены десятилетию Федерации комбат-самообороны РТ.
16:13 01.05.2017
Появилось видео с самолета, который попал в зону турбулентности в Бангкоке
В больнице остаются 15 граждан России и двое граждан Таиланда.
14:38 01.05.2017
В Татарстане пострадали водитель и пассажир перевернувшегося авто
ДТП случилось в поселке городского типа Актюбинский в Азнакаевском районе.
13:09 01.05.2017
В Казани прошел первомайский митинг
На площади перед театром им. Г. Камала собралось несколько тысяч профсоюзных активистов.
13:07 01.05.2017
Фото: В Татарстане на трассе М7 «УАЗ» насмерть сбил лося
У машины сильно помялась передняя часть, водитель отделался ушибом грудной клетки.
12:12 01.05.2017
В Нижнекамске найдено тело пропавшего в марте мужчины
28-летний нижнекамец бесследно пропал 8 марта.
11:55 01.05.2017
Полиция Челнов раскрыла аферу на 32,7 млн рублей
В челнинском отделе полиции «Электротехнический» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
10:50 01.05.2017
В Татарстане водитель «Пежо» отделался легкими травмами после столкновения с грузовиком
Дорожное происшествие случилось на трассе М7 около совхоза имени Кирова в Актанышском районе.
10:29 01.05.2017
В Елабуге подожгли дом, пострадал человек
Пожар в недостроенном жилом доме произошел в ночь с субботы на воскресенье.
10:04 01.05.2017
На майские праздники в Татарстане действует особый противопожарный режим
За сжигание мусора или или приготовление пищи на открытом огне жители республики могут быть оштрафованы на сумму до четырех тысяч рублей.
09:40 01.05.2017
Глава исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей Кондратьев празднует день рождения
Андрею Кондратьеву исполнилось 48 лет.
09:07 01.05.2017
День рождения отмечает управляющий ОПФР по РТ Эдуард Вафин
Эдуард Яфасович является автором 79 публикаций в сборниках всероссийских и международных научно-практических конференций.
08:37 01.05.2017
Максим Михайлов: Победные эмоции к нам еще придут
Волейболист казанского «Зенита» отметил, что третья победа команды в Лиге чемпионов эмоционально не отличается от первой.
08:15 01.05.2017
Экипаж Каргинова из «КАМАЗ-Мастер» выиграл грузовой зачет ралли «Баха Крым»
В абсолютном зачете заняли соответственно 2, 4 и 6 места второго этапа Чемпионата России по ралли-рейдам.
07:59 01.05.2017
Владимир Алекно: Когда ты выигрываешь, не отдав ни партии, твою силу признают
Главный тренер казанского «Зенита» прокомментировал победу команды в Лиге чемпионов.
07:49 01.05.2017
Игроки «Зенита» вернулись в Казань с Кубком европейских чемпионов
В международном аэропорту «Казань» победителей волейбольной Лиги чемпионов встретили болельщики и журналисты.
07:30 01.05.2017
Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с праздником Весны и Труда
Председатель Госсовета РТ пожелал жителям республики здоровья, счастья, мира, добра и благополучия.
07:23 01.05.2017
«Зенит» стал пятикратным чемпионом Европы
Казанцы в третий раз подряд стали победителями Лиги чемпионов, обыграв в финале итальянскую «Перуджу».
22:07 30.04.2017
Фото: Путин провел тренировку на хоккейном стадионе «Шайба» в Сочи
В тренировке также принял участие почетный член МОК Жан-Клод Килли.
21:12 30.04.2017
Шаймиев: «Когда в 1996-м мы собрали 31 млрд на строительство мечети и собора – это был позыв души»
Государственный Советник Татарстана рассказал, как собирали деньги на первый грандиозный проект по благотворительности в современной республике.
20:28 30.04.2017
Глава Минтруда РТ: «Сегодня ни один благотворительный фонд в Татарстане не ходит с ящиками у дороги»
В настоящее время в республике действуют более 250 некоммерческих организаций (НКО), которые занимаются поддержкой нуждающихся граждан.
18:55 30.04.2017
Экипаж Каргинова из «КАМАЗ-Мастера» лидирует после двух этапов ралли «Баха Крым»
Татарстанская команда принимает участие во втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам.
17:58 30.04.2017
В Елабуге прошло архиерейское богослужение
В день празднования памяти жен-мироносиц Божественную литургию в храме возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
16:19 30.04.2017
Показать еще