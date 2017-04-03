Сколько линий у вас на запястье? Проверьте и узнайте, что это значит!

01 Май 2017 | новости

Чтение по руке, или хиромантия, впервые стали известны еще сотни лет тому назад. Их разработали индуистские астрологи. Впервые упомянули об этом явлении в Китайской книге, а потом хиромантия довольно быстро распространилась по всей Восточной Азии. Чуть позже проникла и в Европу. Сегодня хиромантия — это искусство, которое активно практикуют.

Один из самых простых способов чтения по рукам, это даже не по ладони, а по запястью. На кистях рук есть своеобразные браслеты-линии. Считается, что чем больше линий, тем дольше проживет человек. Чаще всего встречаются 2–3 линии, но бывает и 4. Каждая из них имеет собственное значение и может рассказать о важных вещах из жизни человека. А с помощью первой линии можно заметить проблемы со здоровьем.

Итак, вот что означает каждая из линий:

Первая: самая важная линия, которая рассказывает о здоровье человека. Если она непрерывная и четкая, то это значит, что все хорошо. Если ее плохо видно и она надломлена, то это говорит о слабостях человека.

Существует также и гендерное отличие. Если эта линия надломлена у женщин, то это может означать гинекологические проблемы, например, с зачатием. У мужчин это проблемы с простатой или репродуктивной системой.

Вторая: эта линия измеряет уровень богатства. Если она сплошная, четкая, то человек получит светлое и обеспеченное будущее.

Третья: эта линия показывает уровень власти, которую вы будете иметь. Опять же, чем лучше видно линию, тем лучше результат. Если она четкая и непрерывная, то вы станете очень влиятельным человеком.

Наличие трех линий гарантирует, что человек проживет от 69 до 84 лет.

Четвертая: редчайшая из всех линий. Она проходит параллельно с третьей, поэтому связана с ней. Наличие такой линии означает, что у вас будет не просто власть, а по-настоящему стойкая позиция в жизни, которая неизменно будет с вами всегда. Те, у кого есть 4 линия, проживут более 84 лет!

Источник: sun-gazing.com

Перевод и адаптация: Маркетиум