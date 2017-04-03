Информация для кукморян: магнитные бури в мае станут самыми опасными

01 Май 2017 | новости

Третий весенний месяц станет самым опасным в плане солнечной активности. Май будет "богат" на магнитные бури, а самая сильная из них придется на первую половину майских праздников.

Итак:

- с 1 по 5 мая самая опасная и сильная активность магнитного поля;

- с 11 по 17 мая ожидается магнитная буря средней силы;

-с 20 по 25 мая также неблагоприятный прогноз на солнечную активность;

- с 28 мая начнутся солнечные вспышки которые оказывают влияние в основном на самочувствие пожилых и младенцев.

Какие профилактические действия помогут избежать проявления особенного негатива, которое отражается на здоровье человека?