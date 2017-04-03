Информация для кукморян: магнитные бури в мае станут самыми опасными

Третий весенний месяц станет самым опасным в плане солнечной активности. Май будет "богат" на магнитные бури, а самая сильная из них придется на первую половину майских праздников.
Итак:
- с 1 по 5 мая самая опасная и сильная активность магнитного поля;
- с 11 по 17 мая ожидается магнитная буря средней силы;
-с 20 по 25 мая также неблагоприятный прогноз на солнечную активность;
- с 28 мая начнутся солнечные вспышки которые оказывают влияние в основном на самочувствие пожилых и младенцев.
Какие профилактические действия помогут избежать проявления особенного негатива, которое отражается на здоровье человека?
- Исключить из собственного рациона жирную пищу, а также соленые и маринованные блюда.
- Отказаться полностью от употребления любого алкоголя.
- Не злоупотреблять физической активностью, постараться свести физическую нагрузку на организм до самого минимума.
- Не находиться в местах с большим скоплением людей, отказаться от разнообразного общения, а также от усиленной нагрузки на мозговую деятельность.