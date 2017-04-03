Будет ли завтра в Кукморе также тепло, как в выходные?

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В Республике
В Верхнеуслонском районе при столкновении трех авто погибли 5 человек, среди них 5-месячный ребенок
Авария произошла на 38-м километре трассы Казань – Ульяновск.
19:12 01.05.2017
Авария произошла на 38-м километре трассы Казань – Ульяновск.
19:12 01.05.2017
Путин освободил от занимаемой должности начальника УФСИН России по РТ
Дауфит Хамадишин возглавлял уголовно-исполнительную систему Татарстана с 2002 года.
18:31 01.05.2017
Дауфит Хамадишин возглавлял уголовно-исполнительную систему Татарстана с 2002 года.
18:31 01.05.2017
Ильдар Ягафаров: «Я предложил заменить корову на лодочный мотор»
Председатель Союза кинематографистов Татарстана призвал молодых коллег с уважением относиться к ветеранам кино.
18:19 01.05.2017
Председатель Союза кинематографистов Татарстана призвал молодых коллег с уважением относиться к ветеранам кино.
18:19 01.05.2017
Рустам Минниханов поздравил Алексея Миллера с победой казанского «Зенита» в Лиге чемпионов-2017
Президент РТ поблагодарил председателя правления ПАО «Газпром» за поддержку казанского клуба.
17:28 01.05.2017
Президент РТ поблагодарил председателя правления ПАО «Газпром» за поддержку казанского клуба.
17:28 01.05.2017
Президент РТ поздравил руководство и коллектив «Зенита-Казани» с победой в Лиге чемпионов-2017
Рустам Минниханов пожелал казанской команде «новых ярких успехов и неизменной удачи».
17:10 01.05.2017
Рустам Минниханов пожелал казанской команде «новых ярких успехов и неизменной удачи».
17:10 01.05.2017
Татарстан занял первое место в турнире «Сильная Россия» по комбат-самообороне и всестилевому каратэ
Межрегиональные соревнования были посвящены десятилетию Федерации комбат-самообороны РТ.
16:13 01.05.2017
Межрегиональные соревнования были посвящены десятилетию Федерации комбат-самообороны РТ.
16:13 01.05.2017
Появилось видео с самолета, который попал в зону турбулентности в Бангкоке
В больнице остаются 15 граждан России и двое граждан Таиланда.
14:38 01.05.2017
В больнице остаются 15 граждан России и двое граждан Таиланда.
14:38 01.05.2017
В Татарстане пострадали водитель и пассажир перевернувшегося авто
ДТП случилось в поселке городского типа Актюбинский в Азнакаевском районе.
13:09 01.05.2017
ДТП случилось в поселке городского типа Актюбинский в Азнакаевском районе.
13:09 01.05.2017
В Казани прошел первомайский митинг
На площади перед театром им. Г. Камала собралось несколько тысяч профсоюзных активистов.
13:07 01.05.2017
На площади перед театром им. Г. Камала собралось несколько тысяч профсоюзных активистов.
13:07 01.05.2017
Фото: В Татарстане на трассе М7 «УАЗ» насмерть сбил лося
У машины сильно помялась передняя часть, водитель отделался ушибом грудной клетки.
12:12 01.05.2017
У машины сильно помялась передняя часть, водитель отделался ушибом грудной клетки.
12:12 01.05.2017
В Нижнекамске найдено тело пропавшего в марте мужчины
28-летний нижнекамец бесследно пропал 8 марта.
11:55 01.05.2017
28-летний нижнекамец бесследно пропал 8 марта.
11:55 01.05.2017
Полиция Челнов раскрыла аферу на 32,7 млн рублей
В челнинском отделе полиции «Электротехнический» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
10:50 01.05.2017
В челнинском отделе полиции «Электротехнический» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
10:50 01.05.2017
В Татарстане водитель «Пежо» отделался легкими травмами после столкновения с грузовиком
Дорожное происшествие случилось на трассе М7 около совхоза имени Кирова в Актанышском районе.
10:29 01.05.2017
Дорожное происшествие случилось на трассе М7 около совхоза имени Кирова в Актанышском районе.
10:29 01.05.2017
В Елабуге подожгли дом, пострадал человек
Пожар в недостроенном жилом доме произошел в ночь с субботы на воскресенье.
10:04 01.05.2017
Пожар в недостроенном жилом доме произошел в ночь с субботы на воскресенье.
10:04 01.05.2017
На майские праздники в Татарстане действует особый противопожарный режим
За сжигание мусора или или приготовление пищи на открытом огне жители республики могут быть оштрафованы на сумму до четырех тысяч рублей.
09:40 01.05.2017
За сжигание мусора или или приготовление пищи на открытом огне жители республики могут быть оштрафованы на сумму до четырех тысяч рублей.
09:40 01.05.2017
Глава исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей Кондратьев празднует день рождения
Андрею Кондратьеву исполнилось 48 лет.
09:07 01.05.2017
Андрею Кондратьеву исполнилось 48 лет.
09:07 01.05.2017
День рождения отмечает управляющий ОПФР по РТ Эдуард Вафин
Эдуард Яфасович является автором 79 публикаций в сборниках всероссийских и международных научно-практических конференций.
08:37 01.05.2017
Эдуард Яфасович является автором 79 публикаций в сборниках всероссийских и международных научно-практических конференций.
08:37 01.05.2017
Максим Михайлов: Победные эмоции к нам еще придут
Волейболист казанского «Зенита» отметил, что третья победа команды в Лиге чемпионов эмоционально не отличается от первой.
08:15 01.05.2017
Волейболист казанского «Зенита» отметил, что третья победа команды в Лиге чемпионов эмоционально не отличается от первой.
08:15 01.05.2017
Экипаж Каргинова из «КАМАЗ-Мастер» выиграл грузовой зачет ралли «Баха Крым»
В абсолютном зачете заняли соответственно 2, 4 и 6 места второго этапа Чемпионата России по ралли-рейдам.
07:59 01.05.2017
В абсолютном зачете заняли соответственно 2, 4 и 6 места второго этапа Чемпионата России по ралли-рейдам.
07:59 01.05.2017
Владимир Алекно: Когда ты выигрываешь, не отдав ни партии, твою силу признают
Главный тренер казанского «Зенита» прокомментировал победу команды в Лиге чемпионов.
07:49 01.05.2017
Главный тренер казанского «Зенита» прокомментировал победу команды в Лиге чемпионов.
07:49 01.05.2017
Игроки «Зенита» вернулись в Казань с Кубком европейских чемпионов
В международном аэропорту «Казань» победителей волейбольной Лиги чемпионов встретили болельщики и журналисты.
07:30 01.05.2017
В международном аэропорту «Казань» победителей волейбольной Лиги чемпионов встретили болельщики и журналисты.
07:30 01.05.2017
Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с праздником Весны и Труда
Председатель Госсовета РТ пожелал жителям республики здоровья, счастья, мира, добра и благополучия.
07:23 01.05.2017
Председатель Госсовета РТ пожелал жителям республики здоровья, счастья, мира, добра и благополучия.
07:23 01.05.2017
«Зенит» стал пятикратным чемпионом Европы
Казанцы в третий раз подряд стали победителями Лиги чемпионов, обыграв в финале итальянскую «Перуджу».
22:07 30.04.2017
Казанцы в третий раз подряд стали победителями Лиги чемпионов, обыграв в финале итальянскую «Перуджу».
22:07 30.04.2017
Фото: Путин провел тренировку на хоккейном стадионе «Шайба» в Сочи
В тренировке также принял участие почетный член МОК Жан-Клод Килли.
21:12 30.04.2017
В тренировке также принял участие почетный член МОК Жан-Клод Килли.
21:12 30.04.2017
Шаймиев: «Когда в 1996-м мы собрали 31 млрд на строительство мечети и собора – это был позыв души»
Государственный Советник Татарстана рассказал, как собирали деньги на первый грандиозный проект по благотворительности в современной республике.
20:28 30.04.2017
Государственный Советник Татарстана рассказал, как собирали деньги на первый грандиозный проект по благотворительности в современной республике.
20:28 30.04.2017
Глава Минтруда РТ: «Сегодня ни один благотворительный фонд в Татарстане не ходит с ящиками у дороги»
В настоящее время в республике действуют более 250 некоммерческих организаций (НКО), которые занимаются поддержкой нуждающихся граждан.
18:55 30.04.2017
В настоящее время в республике действуют более 250 некоммерческих организаций (НКО), которые занимаются поддержкой нуждающихся граждан.
18:55 30.04.2017
Экипаж Каргинова из «КАМАЗ-Мастера» лидирует после двух этапов ралли «Баха Крым»
Татарстанская команда принимает участие во втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам.
17:58 30.04.2017
Татарстанская команда принимает участие во втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам.
17:58 30.04.2017
В Елабуге прошло архиерейское богослужение
В день празднования памяти жен-мироносиц Божественную литургию в храме возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
16:19 30.04.2017
В день празднования памяти жен-мироносиц Божественную литургию в храме возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
16:19 30.04.2017
В театре Камала пройдет юбилейный вечер Наиля Дунаева
Заслуженному артисту РФ и народному артисту РТ исполнилось 80 лет.
15:56 30.04.2017
Заслуженному артисту РФ и народному артисту РТ исполнилось 80 лет.
15:56 30.04.2017
Известный во всем мире альпинист погиб при подъеме на Эверест
Как считают специалисты, восхождение на Джомолунгму продолжает оставаться серьезным испытанием для каждого, вне зависимости от степени его подготовки.
15:33 30.04.2017
Как считают специалисты, восхождение на Джомолунгму продолжает оставаться серьезным испытанием для каждого, вне зависимости от степени его подготовки.
15:33 30.04.2017