Что делать, если вы обнаружили на себе клеща?

В мае, как правило, не обход и тся без поездок на природу. Вместе с сезоном шашлыков открывается и сезон клещей.

Теплая погода, выходные - лучшие поводы отправиться на природу. Но не только люди ждали этих солнечных дней, но и клещи. Они уже проснулись и ждут в гости любителей отдыха на природе.

Что делать если укусил клещ?

Если вас укусил клещ, то его нужно обязательно отдать на исследование.

Если клещ оказался больным?

При положительном результате необходимо прийти в больницу по месту жительства. Пациенту делают бесплатный укол иммуноглобулина.

Если клещ был потерян, то необходимо сдать кровь на анализ.

Как снять клеща?

Лучше доверить эту процедуру медику. Но можно снять паразита и самостоятельно.

Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Захватывать клеща необходимо пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к ротовому аппарату. Держать необходимо строго перпендикулярно поверхности укуса. Тело паразита поворачивать вокруг оси и удалить из кожи.

После место укуса необходимо продезинфицировать 70% спиртом, одеколоном или йодом. Руки помыть с мылом.