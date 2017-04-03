Жителя Кукмора за неуплату штрафов отправили на кладбище

01 Май 2017 | новости

За неуплату четырех штрафов за нарушение ПДД суд назначил 34-летнему жителю Кукморского района РТ административное наказание в виде 120 часов обязательных работ. Исполнительные листы поступили в отдел судебных приставов по Балтасинскому и Кукморскому районам. Местная администрация направила гражданина отбывать наказание в сельское поселение в Кукморском районе. Должник работал на местном очистном сооружении, красил и чистил памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны, следил за чистотой кладбища.

Судебный пристав-исполнитель проконтролировал, чтобы гражданин должным образом выполнил обязательные работы. После того, как мужчина добросовестно отработал все часы, назначенные судом, исполнительное производство было завершено, сообщает Татар-информ.