Кукморские спортсмены против наркотиков (фото)

01 Май 2017 | новости

В современном спортивном движении особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, жизни без наркотиков. Под девизом "Мы – против наркотиков. Мы – за спорт» на днях прошла встреча полицейских Кукморского района с воспитанниками детско-юношеской спортивной школы «Зилант».

Полицейские рассказали юным спортсменам о том, что не существует «легких и безопасных» наркотиков, об ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также о страшных последствиях употребления психоактивных веществ.

Спорт и здоровый образ жизни – самые действенные и эффективные средства борьбы с правонарушениями, наркоманией и вредными привычками, отметили участники данного мероприятия. Юные спортсмены в свою очередь, будут активно помогать полицейским в борьбе с наркоманией, пропагандируя спорт и здоровый образ жизни.