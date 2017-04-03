Родительский комитет Кукморской школы №4 стал призером республиканского конкурса "Секреты дружного класса"

В Республике

В Татарстане пострадали водитель и пассажир перевернувшегося авто

ДТП случилось в поселке городского типа Актюбинский в Азнакаевском районе.

13:09 01.05.2017 ДТП случилось в поселке городского типа Актюбинский в Азнакаевском районе.

В Казани прошел первомайский митинг

На площади перед театром им. Г. Камала собралось несколько тысяч профсоюзных активистов.

13:07 01.05.2017 На площади перед театром им. Г. Камала собралось несколько тысяч профсоюзных активистов.

Фото: В Татарстане на трассе М7 «УАЗ» насмерть сбил лося

У машины сильно помялась передняя часть, водитель отделался ушибом грудной клетки.

12:12 01.05.2017 У машины сильно помялась передняя часть, водитель отделался ушибом грудной клетки.

Полиция Челнов раскрыла аферу на 32,7 млн рублей

В челнинском отделе полиции «Электротехнический» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

10:50 01.05.2017 В челнинском отделе полиции «Электротехнический» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В Татарстане водитель «Пежо» отделался легкими травмами после столкновения с грузовиком

Дорожное происшествие случилось на трассе М7 около совхоза имени Кирова в Актанышском районе.

10:29 01.05.2017 Дорожное происшествие случилось на трассе М7 около совхоза имени Кирова в Актанышском районе.

В Елабуге подожгли дом, пострадал человек

Пожар в недостроенном жилом доме произошел в ночь с субботы на воскресенье.

10:04 01.05.2017 Пожар в недостроенном жилом доме произошел в ночь с субботы на воскресенье.

На майские праздники в Татарстане действует особый противопожарный режим

За сжигание мусора или или приготовление пищи на открытом огне жители республики могут быть оштрафованы на сумму до четырех тысяч рублей.

09:40 01.05.2017 За сжигание мусора или или приготовление пищи на открытом огне жители республики могут быть оштрафованы на сумму до четырех тысяч рублей.

Глава исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей Кондратьев празднует день рождения

Андрею Кондратьеву исполнилось 48 лет.

09:07 01.05.2017 Андрею Кондратьеву исполнилось 48 лет.

День рождения отмечает управляющий ОПФР по РТ Эдуард Вафин

Эдуард Яфасович является автором 79 публикаций в сборниках всероссийских и международных научно-практических конференций.

08:37 01.05.2017 Эдуард Яфасович является автором 79 публикаций в сборниках всероссийских и международных научно-практических конференций.

Максим Михайлов: Победные эмоции к нам еще придут

Волейболист казанского «Зенита» отметил, что третья победа команды в Лиге чемпионов эмоционально не отличается от первой.

08:15 01.05.2017 Волейболист казанского «Зенита» отметил, что третья победа команды в Лиге чемпионов эмоционально не отличается от первой.

Экипаж Каргинова из «КАМАЗ-Мастер» выиграл грузовой зачет ралли «Баха Крым»

В абсолютном зачете заняли соответственно 2, 4 и 6 места второго этапа Чемпионата России по ралли-рейдам.

07:59 01.05.2017 В абсолютном зачете заняли соответственно 2, 4 и 6 места второго этапа Чемпионата России по ралли-рейдам.

Владимир Алекно: Когда ты выигрываешь, не отдав ни партии, твою силу признают

Главный тренер казанского «Зенита» прокомментировал победу команды в Лиге чемпионов.

07:49 01.05.2017 Главный тренер казанского «Зенита» прокомментировал победу команды в Лиге чемпионов.

Игроки «Зенита» вернулись в Казань с Кубком европейских чемпионов

В международном аэропорту «Казань» победителей волейбольной Лиги чемпионов встретили болельщики и журналисты.

07:30 01.05.2017 В международном аэропорту «Казань» победителей волейбольной Лиги чемпионов встретили болельщики и журналисты.

Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с праздником Весны и Труда

Председатель Госсовета РТ пожелал жителям республики здоровья, счастья, мира, добра и благополучия.

07:23 01.05.2017 Председатель Госсовета РТ пожелал жителям республики здоровья, счастья, мира, добра и благополучия.

«Зенит» стал пятикратным чемпионом Европы

Казанцы в третий раз подряд стали победителями Лиги чемпионов, обыграв в финале итальянскую «Перуджу».

22:07 30.04.2017 Казанцы в третий раз подряд стали победителями Лиги чемпионов, обыграв в финале итальянскую «Перуджу».

Фото: Путин провел тренировку на хоккейном стадионе «Шайба» в Сочи

В тренировке также принял участие почетный член МОК Жан-Клод Килли.

21:12 30.04.2017 В тренировке также принял участие почетный член МОК Жан-Клод Килли.

Шаймиев: «Когда в 1996-м мы собрали 31 млрд на строительство мечети и собора – это был позыв души»

Государственный Советник Татарстана рассказал, как собирали деньги на первый грандиозный проект по благотворительности в современной республике.

20:28 30.04.2017 Государственный Советник Татарстана рассказал, как собирали деньги на первый грандиозный проект по благотворительности в современной республике.

Глава Минтруда РТ: «Сегодня ни один благотворительный фонд в Татарстане не ходит с ящиками у дороги»

В настоящее время в республике действуют более 250 некоммерческих организаций (НКО), которые занимаются поддержкой нуждающихся граждан.

18:55 30.04.2017 В настоящее время в республике действуют более 250 некоммерческих организаций (НКО), которые занимаются поддержкой нуждающихся граждан.

Экипаж Каргинова из «КАМАЗ-Мастера» лидирует после двух этапов ралли «Баха Крым»

Татарстанская команда принимает участие во втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам.

17:58 30.04.2017 Татарстанская команда принимает участие во втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам.

В Елабуге прошло архиерейское богослужение

В день празднования памяти жен-мироносиц Божественную литургию в храме возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

16:19 30.04.2017 В день празднования памяти жен-мироносиц Божественную литургию в храме возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

В театре Камала пройдет юбилейный вечер Наиля Дунаева

Заслуженному артисту РФ и народному артисту РТ исполнилось 80 лет.

15:56 30.04.2017 Заслуженному артисту РФ и народному артисту РТ исполнилось 80 лет.

Известный во всем мире альпинист погиб при подъеме на Эверест

Как считают специалисты, восхождение на Джомолунгму продолжает оставаться серьезным испытанием для каждого, вне зависимости от степени его подготовки.

15:33 30.04.2017 Как считают специалисты, восхождение на Джомолунгму продолжает оставаться серьезным испытанием для каждого, вне зависимости от степени его подготовки.

В Черном море у Сочи произошло землетрясение

Сильное колебание земной коры было отмечено в 26 км от села Шепси на глубине 10 км.

15:19 30.04.2017 Сильное колебание земной коры было отмечено в 26 км от села Шепси на глубине 10 км.

Ученые отнесли бананы и тофу к продуктам счастья

У людей, регулярно употребляющих данные продукты, отмечено улучшение общего самочувствия.

15:07 30.04.2017 У людей, регулярно употребляющих данные продукты, отмечено улучшение общего самочувствия.

В Нижнекамске приступили к первому этапу ямочного ремонта дорог

Всего в настоящее время на ремонт выделено 43 млн рублей – из местного бюджета и дорожного фонда Нижнекамска.

14:52 30.04.2017 Всего в настоящее время на ремонт выделено 43 млн рублей – из местного бюджета и дорожного фонда Нижнекамска.

Полиция Лондона сообщила о двух готовящихся терактах

Правоохранительные органы внимательно следят за действиями предполагаемых террористов.

14:51 30.04.2017 Правоохранительные органы внимательно следят за действиями предполагаемых террористов.

Состав казанского «Динамо» пополнят Малыгина и Романова

Воспитанницы казанского волейбола в прошедшем сезоне выступали в составе подмосковного «Заречья».

13:58 30.04.2017 Воспитанницы казанского волейбола в прошедшем сезоне выступали в составе подмосковного «Заречья».

«Ак Барс» подтвердил подписание нового контракта с Билялетдиновым

Новое соглашение главного тренера с клубом рассчитано на два года.

13:50 30.04.2017 Новое соглашение главного тренера с клубом рассчитано на два года.

На пожаре в Нурлатском районе пострадал 65-летний мужчина

Инцидент произошел в деревне Елаур накануне днем.

13:27 30.04.2017 Инцидент произошел в деревне Елаур накануне днем.