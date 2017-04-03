В России вступили в силу новые требования к экзаменаторам ГИБДД

01 Май 2017 | новости

В ГИБДД подчеркивают, что требования необходимы для качественного приема экзаменов на права и повышения доверия к сотрудникам ведомства в целом.

С сегодняшнего дня в России вступили в силу требования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамен на водительские права. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Требования регламентируются приказом МВД РФ. В Госавтоинспекции подчеркнули, что они необходимы для качественного приема экзаменов.

«В частности, помимо теоретических знаний в области безопасности дорожного движения, экзаменатор должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения; в условиях конфликтных ситуаций уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски», – отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что при разработке правил был учтен международный и отечественный опыт подготовки экзаменаторов. Там также выразили надежду на то, что введение требований позволит повысить не только профессиональный уровень экзаменаторов, но и уровень общественного доверия к сотрудникам Госавтоинспекции и полиции в целом.

Татар-информ