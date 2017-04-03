Лунный посевной календарь садовода и огородника на май 2017 года

Дата Луна в знаках Зодиака Рекомендуемые работы

1 мая 2017 года Пн. Растущая Луна в Раке Рак — самый плодородный знак Зодиака (Дни Листа) и в этот день Лунный посевной календарь рекомендует:

— самый плодородный знак Зодиака (Дни Листа) и в этот день Лунный посевной календарь рекомендует: В огороде — благоприятные дни для высадки рассады томатов, огурцов, перца, баклажанов. Посев семян томатов, капусты кольраби, цветной, брюссельской, гороха, фасоли кустовой, баклажанов, огурцов, перца сладкого, картофеля, моркови свеклы, тыквы, шпината, укропа, патиссона, щавеля. Пересадка растений, пикировка. Полив всех растений. Посев сидератов.

— благоприятные дни для высадки рассады томатов, огурцов, перца, баклажанов. Посев семян томатов, капусты кольраби, цветной, брюссельской, гороха, фасоли кустовой, баклажанов, огурцов, перца сладкого, картофеля, моркови свеклы, тыквы, шпината, укропа, патиссона, щавеля. Пересадка растений, пикировка. Полив всех растений. Посев сидератов. Цветник — посадка хризантем, незабудок, настурции, маргариток, клематисов, лилейников, астры, гладиолусов, георгинов, гиацинтов. Пересадка, обрезка, укоренение комнатных растений. Не рекомендуется посадка ампельных цветов.

— посадка хризантем, незабудок, настурции, маргариток, клематисов, лилейников, астры, гладиолусов, георгинов, гиацинтов. Пересадка, обрезка, укоренение комнатных растений. Не рекомендуется посадка ампельных цветов. В саду — посадка винограда, плодовых деревьев и кустарников. Стрижка газона, пересадка растений, минеральная подкормка, полив. Сбор листьев лекарственных растений.

2 мая 2017 года Вт. Растущая Луна во Льве Лев — неплодородный знак Зодиака (Дни Плода)

— неплодородный знак Зодиака (Дни Плода) В огороде — рыхление сухой земли, полив не эффективен, прореживание всходов, борьба с болезнями, вредителями, сорняками. Посев спаржи, кустовой фасоли, салата, скорцонеры.

— рыхление сухой земли, полив не эффективен, прореживание всходов, борьба с болезнями, вредителями, сорняками. Посев спаржи, кустовой фасоли, салата, скорцонеры. Цветник — посадка васильков, душистого горошка, незабудок, мака.

— посадка васильков, душистого горошка, незабудок, мака. Не рекомендуется проращивать семена, пикировать, пересаживать, поливать и подкармливать.

проращивать семена, пикировать, пересаживать, поливать и подкармливать. В саду — заготовка лекарственных растений (надземной части), посев газонных трав. Допускается посадка ореха грецкого, крыжовника, винограда.

3 мая 2017 года Ср. Луна во Льве первая четверть

4 мая 2017 года Чт. Растущая Луна в Деве Дева — знак Зодиака средней плодородности (Дни Корня)

— знак Зодиака средней плодородности (Дни Корня) В огороде —посев укропа, фенхеля, артишока, валерианы. Прореживание всходов, прополка, борьба с болезнями и вредителями, высадка рассады, пересадка растений. Полив ограниченный.

—посев укропа, фенхеля, артишока, валерианы. Прореживание всходов, прополка, борьба с болезнями и вредителями, высадка рассады, пересадка растений. Полив ограниченный. Цветник — хорошее время для посадки однолетних цветов, декоративных деревьев и кустарников. Пересадка и деление многолетних цветов

— хорошее время для посадки однолетних цветов, декоративных деревьев и кустарников. Пересадка и деление многолетних цветов В саду—можно сажать виноград, плодовые деревья, землянику, шиповник, засевать газон. Обрезка, удобрение мин. удобрениями, закладка компоста. Размножение кустарников отводками, черенками.

5 мая 2017 года Пт. Растущая Луна в Деве

6 мая 2017 года Сб. Растущая Луна в Весах Весы — знак Зодиака средней плодородности (Дни Цветка) и все же Лунный календарь садоводов и огородников рекомендует:

— знак Зодиака средней плодородности (Дни Цветка) и все же Лунный календарь садоводов и огородников рекомендует: В огороде — посев огурцов, кабачков, тыкв, арбузов, гороха, фасоли. Высадка рассады капусты цветной, томатов, перца, баклажана. Посев кориандра, брокколи, горчицы, шпината, кукурузы, лекарственных трав. Обработка земли, полив нежелателен, минеральная подкормка.

— посев огурцов, кабачков, тыкв, арбузов, гороха, фасоли. Высадка рассады капусты цветной, томатов, перца, баклажана. Посев кориандра, брокколи, горчицы, шпината, кукурузы, лекарственных трав. Обработка земли, полив нежелателен, минеральная подкормка. Цветник — благоприятные дни для посадки роз, клубневых цветов, декоративных кустарников.

— благоприятные дни для посадки роз, клубневых цветов, декоративных кустарников. В саду — посев газонных трав, укоренение усов земляники, отводков кустарников. Укоренение черенков, обрезка, формирование кроны.

7 мая 2017 года Вс. Растущая Луна в Весах

8 мая 2017 года Пн. Растущая Луна в Весах

9 мая 2017 года Вт. Растущая Луна в Скорпионе Скорпион — плодородный знак Зодиака (Дни Листа)

— плодородный знак Зодиака (Дни Листа) В огороде — благоприятные дни для посева семян огурцов, баклажанов, перца, зеленных, цветной капусты среднепоздней, лука-батуна, томатов, моркови, редиса, картофеля салата кочанного, ревеня, кабачков, патиссонов, кукурузы, арбузов. Высадка рассады капусты пекинской, брюссельской, савойской, среднепоздней белокочанной. Полив, минеральная подкормка, рыхление.

— благоприятные дни для посева семян огурцов, баклажанов, перца, зеленных, цветной капусты среднепоздней, лука-батуна, томатов, моркови, редиса, картофеля салата кочанного, ревеня, кабачков, патиссонов, кукурузы, арбузов. Высадка рассады капусты пекинской, брюссельской, савойской, среднепоздней белокочанной. Полив, минеральная подкормка, рыхление. Цветник — хорошие дни для посадки роз, вьющихся цветов, георгинов, гладиолусов, гиацинтов, крокусов.

— хорошие дни для посадки роз, вьющихся цветов, георгинов, гладиолусов, гиацинтов, крокусов. В саду — рекомендуется укоренение усов земляники, размножение кустарников зелеными черенками, отводками. Посадка плодовых деревьев, винограда, смородины. Стрижка газона.

— рекомендуется укоренение усов земляники, размножение кустарников зелеными черенками, отводками. Посадка плодовых деревьев, винограда, смородины. Стрижка газона. Заготовки: сушка лекарственных трав.

10 мая 2017 года Ср. Растущая Луна в Скорпионе

11 мая 2017 года Чт. Полнолуние Луна в Стрельце По Лунному посевному календарю беспокоить растения в день полнолуния не рекомендуется

12 мая 2017 года Пт. Убывающая Луна в Стрельце Стрелец — знак Зодиака средней плодородности (Дни Плода)

— знак Зодиака средней плодородности (Дни Плода) В огороде — можно сажать тыквы, чеснок, томаты, картофель, овощи на семена, зеленные культуры, сладкий и острый перец, лук-репку на перо. Можно прореживать всходы, пересаживать растения, рыхлить почву, пропалывать, сажать корнеплоды на семена, бороться с вредителями и болезнями.

— можно сажать тыквы, чеснок, томаты, картофель, овощи на семена, зеленные культуры, сладкий и острый перец, лук-репку на перо. Можно прореживать всходы, пересаживать растения, рыхлить почву, пропалывать, сажать корнеплоды на семена, бороться с вредителями и болезнями. Цветник — посадка декоративно — цветущих растений.

— посадка декоративно — цветущих растений. Не рекомендуется — поливать, пикировать, проращивать, пасынковать, т. к. уязвима надземная часть растений.

— поливать, пикировать, проращивать, пасынковать, т. к. уязвима надземная часть растений. В саду— можно выкапывать корни лекарственных трав, обрабатывать землю, срезать надземную часть сорняков, усов земляники, укоренять черенки. Посадка вишни, винограда, земляники.

13 мая 2017 года Сб. Убывающая Луна в Стрельце

14 мая 2017 года Вс. Убывающая Луна в Козероге Козерог — знак Зодиака средней плодородности (Дни Корня) В эти дни Лунный посевной календарь рекомендует:

— знак Зодиака средней плодородности (Дни Корня) В эти дни Лунный посевной календарь рекомендует: В огороде — высадка рассады томатов, перца, баклажана, кольраби, сельдерея, распикировка свеклы, благоприятные дни для посадки картофеля для зимнего хранения, посева моркови, мангольда, свеклы, чеснока, тыквы, петрушки корневой, лука, гороха (будут устойчивы к стрессам, долго храниться). Прополка, органическая подкормка, прореживание всходов, рыхление, полив.

— высадка рассады томатов, перца, баклажана, кольраби, сельдерея, распикировка свеклы, благоприятные дни для посадки картофеля для зимнего хранения, посева моркови, мангольда, свеклы, чеснока, тыквы, петрушки корневой, лука, гороха (будут устойчивы к стрессам, долго храниться). Прополка, органическая подкормка, прореживание всходов, рыхление, полив. Цветник — замачивание семян, заготовка черенков, обрезка, прищипка.

— замачивание семян, заготовка черенков, обрезка, прищипка. В саду — посаженные в эти дни деревья и кустарники будут хорошо и долго плодоносить. Обрезка сухих и лишних однолетних побегов, подрезка быстро растущих побегов. Полив, борьба с сорняками, вредителями и болезнями.

— посаженные в эти дни деревья и кустарники будут хорошо и долго плодоносить. Обрезка сухих и лишних однолетних побегов, подрезка быстро растущих побегов. Полив, борьба с сорняками, вредителями и болезнями. Заготовки: корней лекарственных растений, крапивы, щавеля.

15 мая 2017 года Пн. Убывающая Луна в Козероге

16 мая 2017 года Вт. Убывающая Луна в Водолее Водолей — неплодородный знак Зодиака (Дни Цветка) Растения посаженные под знаком Водолея вырастают слабыми и дают плохой урожай.

— неплодородный знак Зодиака (Дни Цветка) Растения посаженные под знаком Водолея вырастают слабыми и дают плохой урожай. В огороде — вспашка, рыхление сухой земли, прореживание всходов, прополка, борьба с вредителями и болезнями, окучивание. Формирование плетей огурцов, прищипка, пасынкование.

— вспашка, рыхление сухой земли, прореживание всходов, прополка, борьба с вредителями и болезнями, окучивание. Формирование плетей огурцов, прищипка, пасынкование. Цветник — благоприятное время для селекционной работы, из посаженных семян могут вырасти цветы с самой необычной раскраской.

— благоприятное время для селекционной работы, из посаженных семян могут вырасти цветы с самой необычной раскраской. Не следует поливать, проращивать и сеять семена, сажать и пересаживать растения.

поливать, проращивать и сеять семена, сажать и пересаживать растения. В саду — санитарная обрезка, формирование кроны, вырезка поросли и лишних однолетних ветвей. Скашивание газона, рыхление почвы. Можно подстригать кустарники, прищипывать однолетние побеги.

17 мая 2017 года Ср. Убывающая Луна в Водолее

18 мая 2017 года Чт. Убывающая Луна в Водолее

19 мая 2017 года Пт. Последняя четверть Луна в Рыбах Рыбы — плодородный знак Зодиака (Дни Листа)

— плодородный знак Зодиака (Дни Листа) В огороде — рекомендуется высадка рассады и посев семян белокочанной капусты, огурцов, кабачков, патиссонов, баклажан, моркови, редьки, свеклы, тыквы, кочанного салата. Посадка картофеля. Пикировка свеклы. Посев гороха, фасоли, петрушки. Полив умеренный, органическая подкормка.

— рекомендуется высадка рассады и посев семян белокочанной капусты, огурцов, кабачков, патиссонов, баклажан, моркови, редьки, свеклы, тыквы, кочанного салата. Посадка картофеля. Пикировка свеклы. Посев гороха, фасоли, петрушки. Полив умеренный, органическая подкормка. Цветник — посев цветущих растений.

— посев цветущих растений. В саду — обрезка ветвей деревьев, кустарников, укоренение усов земляники, отводков ягодных кустарников.

— обрезка ветвей деревьев, кустарников, укоренение усов земляники, отводков ягодных кустарников. Заготовки: консервирование, замораживание щавеля, шпината, укропа, крапивы.

20 мая 2017 года Сб. Убывающая Луна в Рыбах

21 мая 2017 года Вс. Убывающая Луна в Овне Овен — неплодородный знак Зодиака (Дни Плода)

— неплодородный знак Зодиака (Дни Плода) В огороде — посев кочанного салата, шпината скороспелого, капусты пекинской, редиса. Пасынкование, формирование плетей огурцов, прореживание всходов, рыхление сухой земли, прополка, борьба с вредителями и болезнями.

— посев кочанного салата, шпината скороспелого, капусты пекинской, редиса. Пасынкование, формирование плетей огурцов, прореживание всходов, рыхление сухой земли, прополка, борьба с вредителями и болезнями. Не рекомендуется — прищипывать растения, пикировать, пересаживать, проращивать семена, поливать.

— прищипывать растения, пикировать, пересаживать, проращивать семена, поливать. В саду — санитарная обрезка, вырезка поросли, опрыскивание, скашивание газона, подкормка деревьев.

— санитарная обрезка, вырезка поросли, опрыскивание, скашивание газона, подкормка деревьев. Заготовки: сушка, замораживание, заготовка лекарственных растений (корней).

22 мая 2017 года Пн. Убывающая Луна в Овне

23 мая 2017 года Вт. Убывающая Луна в Тельце Телец — плодородный знак Зодиака (Дни Корня) У растений посаженных под знаком Тельца обычно формируется богатый урожай.

— плодородный знак Зодиака (Дни Корня) У растений посаженных под знаком Тельца обычно формируется богатый урожай. В огороде — благоприятное время для посева моркови (на зиму), посадки картофеля на хранение, пикировка сеянцев свеклы, посев гороха, фасоли, мангольда, свеклы, огурцов, редиса. Высадка рассады томата, огурца, корневого сельдерея. Посев семян выгоночных культур. Органическая подкормка.

— благоприятное время для посева моркови (на зиму), посадки картофеля на хранение, пикировка сеянцев свеклы, посев гороха, фасоли, мангольда, свеклы, огурцов, редиса. Высадка рассады томата, огурца, корневого сельдерея. Посев семян выгоночных культур. Органическая подкормка. Цветник — посадка однолетних и многолетних цветов.

— посадка однолетних и многолетних цветов. В саду — размножение кустарников и лиан отводками, укоренение усов земляники. Посадка плодовых деревьев и кустарников. Борьба с вредителями и болезнями.

— размножение кустарников и лиан отводками, укоренение усов земляники. Посадка плодовых деревьев и кустарников. Борьба с вредителями и болезнями. Заготовки: консервирование, замораживание, заготовка крапивы.

24 мая 2017 года Ср. Убывающая Луна в Тельце По Лунному календарю садоводов — огородников работать с растениями во время новолуния запрещается. В эти дни все растения крайне болезненно переносят любое вторжение в их жизнь.

25 мая 2017 года Чт. Новолуние Луна в Близнецах

26 мая 2017 года Пт. Растущая Луна в Близнецах

27 мая 2017 года Сб. Растущая Луна в Раке Рак — самый плодородный знак Зодиака (Дни Листа) постарайтесь максимально эффективно использовать эти дни

— самый плодородный знак Зодиака (Дни Листа) постарайтесь максимально эффективно использовать эти дни В огороде — высадка рассады томатов, огурцов. Посев семян томатов, моркови, редьки, среднеспелых огурцов. Высадка рассады цветной капусты, кольраби, брюссельской, посев гороха, фасоли, кориандра, шпината, укропа. Проращивание семян спаржи. Минеральная подкормка, рыхление, пикировка сеянцев, полив.

— высадка рассады томатов, огурцов. Посев семян томатов, моркови, редьки, среднеспелых огурцов. Высадка рассады цветной капусты, кольраби, брюссельской, посев гороха, фасоли, кориандра, шпината, укропа. Проращивание семян спаржи. Минеральная подкормка, рыхление, пикировка сеянцев, полив. Цветник — посадка роз, хризантем, гвоздики, клематиса, астры, гладиолусов.

— посадка роз, хризантем, гвоздики, клематиса, астры, гладиолусов. В саду — размножение черенками, отводками ягодных кустарников. Посадка винограда, плодово — ягодных кустарников, яблони, груши, сливы.

— размножение черенками, отводками ягодных кустарников. Посадка винограда, плодово — ягодных кустарников, яблони, груши, сливы. Заготовки: листьев лекарственных растений, соленье.

28 мая 2017 года Вс. Растущая Луна в Раке

29 мая 2017 года Пн. Растущая Луна во Льве Лев — неплодородный знак Зодиака (Дни Плода)

— неплодородный знак Зодиака (Дни Плода) В огороде — рыхление сухой земли, прополка сорняков, прореживание всходов. Борьба с вредителями и болезнями. Посев салата, огурцов, базилика, фенхеля. Выламывание стрелок чеснока (с оставлением пенька в 2-4 см), пикировка сеянцев.

— рыхление сухой земли, прополка сорняков, прореживание всходов. Борьба с вредителями и болезнями. Посев салата, огурцов, базилика, фенхеля. Выламывание стрелок чеснока (с оставлением пенька в 2-4 см), пикировка сеянцев. Цветник — посадка декоративных кустарников.

— посадка декоративных кустарников. Не следует проращивать семена, пересаживать растения.

проращивать семена, пересаживать растения. В саду — обрезка усов земляники. Посадка винограда, крыжовника, сливы, грецкого ореха.

30 мая 2017 года Вт. Растущая Луна во Льве