В Кукморском районе поголовье крупного рогатого скота превышает 16 тысяч

30 Апрель 2017 | Сельское хозяйство

Сложно представить нашу жизнь без молочных продуктов. А пожилые люди и вовсе говорят, что чаем без молока сыт не будешь. Содержание коровы дело хлопотное, но, что ни говори, если человек содержит скот, значит жизнь у него зажиточная.

Поголовье крупного рогатого скота в крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах нашего района превышает 16 тысяч. 5444 из них –коровы. Особенно много коров содержат в Большом Сардеке (715 голов), Олуязе (387), Сардекбаше (384), Село Чуре (382), Ядыгере (250). А в Важашурском, Ныртинском, Псякском, Уркушском, Чарлинском сельских поселениях численность коров не достигает и ста, в то же время нельзя сказать, что они преуспевают в других отраслях.

Содержание скота – нелегкий труд: нужно заготавливать корма, создать необходимые условия в хлеву, вовремя кормить, и это в ущерб утреннему сну. Наличие в поселении крепкого сельскохозяйственного предприятия также влияет на быт жителей, так как оно является надежной опорой для тех, кто содержит скот. Ведь сено, солома, выдаваемые за паевые земли, а также и своим работникам, являются большой поддержкой. Это также отметил глава Туембашского сельского поселения Ильфат Гарипов. В этих краях, которые славятся валяльщиками, количество коров лишь 93, но за последние два года этот показатель начал меняться в лучшую сторону, жители стали больше уделять внимание животноводству.

- У нас и валенки валяют, и скот содержат, - сказал Ильфат Гарипов. – Вот только за последние две недели в деревне приобрели три коровы. На это положительно повлияло повышение закупочных цен на молоко, а также поддержка общества «Тойма» в заготовке кормов. Солому раздают бесплатно в нужном объеме, пайщикам выдают по три центнера зерна. Желающие также могут приобрести в хозяйстве сено по выгодной цене. И мест для выпаса скота летом достаточно. В общем, условия для содержания скота есть, главное, было бы желание, да и работы бояться не стоит.

Если правильно ухаживать за коровой, в период лактации (305 дней) можно надоить шесть тысяч килограммов молока, считают специалисты Управления сельского хозяйства и продовольствия, ветобъединения. Для этого необходимо правильно составить кормовой рацион, обогащать корм микроэлементами, говорят они. На вопрос: «Если кормить скот различными смесями, это ведь может влететь в копейку» у специалистов ответ готов:

- Давать коровам вместо фуража подсолнечный и рапсовый жмых, отруби или другие богатые белками смеси в нужном объеме полезнее для их здоровья, они не будут поддаваться болезням, да и молоко будут давать в два раза больше. Например, если в одном килограмме фуража 50 граммов белка, то в отрубях его в три раза больше. Молоко и телят можно получить только от здоровой коровы. Если правильно кормить, то телка созреет через 12 месяцев, станет способной к размножению. Значит, и продукцию можно получить быстрее, сказал руководитель районного ветобъединения Рифат Каримуллин. Также он отметил, что нельзя перекармливать коров. Если рассматривать упитанность скота по пятибалльной системе, она должна составлять 3,7-3,8.

Специалисты также поделились советами о том, как вырастить здоровых телят. В первые же часы жизни теленка надо накормить молозивом, оно укрепляет иммунитет. А коров полезно напоить околоплодной водой. Также сказали, что корова должна выпить теплую воду с 1-2 килограммами сахара столько, сколько пожелает.

О преимуществах содержания коров мы также побеседовали и с проработавшим в должности начальника селекционно-племенной службы района, в настоящее время находящемся на заслуженном отдыхе Фаритом Насибуллиным.

- Вот как раз до вашего звонка разговаривал со знакомым, который спрашивал купить ему корову или теленка. Конечно же, корову. Молоко, масло, творог – все будет свое. Если здорова, то и отелится. А если молоко продавать, то это 10-15 тысяч рулей в месяц дополнительного дохода, - сказал он.

Действительно, свое ведь намного лучше! Неизвестно еще, что добавляют в молоко, которое месяцами лежит в холодильниках магазинов и не меняет вкуса. А произведенное у себя намного вкуснее и качественнее. Если излишки сдавать сборщикам молока, то можно еще и подзаработать. Контроль руководства над ценами на молоко также вселяет надежду. «В содержании коров толку нет», - так, наверное, говорят те, кто боится хлопот и работы.

Государство предоставляет разные виды поддержки личным подсобным хозяйствам в деревнях в целях их развития. Для строительства животноводческих помещений, увеличения поголовья скота работает множество программ. Вот и Фарит абый, воспользовавшись господдержкой, собирается приобрести еще одну телку.

- Во время семинаров, которые проходят в различных хозяйствах района, послушав выступления заместителя начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия Ильхама Ганиева, руководителя ветобъединения Рифата Каримуллина, вернувшись домой, старался применять те способы работы, о которых они говорили. И действительно, регулируя кормовой рацион, можно добиться больших результатов, - сказал он. Но о том, сколько литров молока дают его коровы, решил промолчать, сказал, что боится сглазить. Раньше коров доили три раза в день, только в последнее время - два раза. Доят, оказывается, аппаратом. Это намного легче.

Фарит абый говорит, что коровам дает месиво, но для этого использует не солому, а заготавливает сено. На площади в 25 соток выращивает люцерну, скашивает ее 2-3 раза за сезон. Для обогащения корма добавляет ячмень, кукурузу, жмых, сахар, соль. Ежедневную необходимую норму распределяет на шесть приемов.

- Кормить скот нужно по режиму, если полениться или по другим причинам пропустить хотя бы один прием корма, то это отразится на надоях, - сказал он.

- Наверное, это хлопотно так часто выходить к скоту? – поинтересовалась я.

- Ничего сложного в этом не вижу, эту работу можно выполнить попутно с другими делами.

Сельчан, которые всю свою жизнь жили честным трудом, такими хлопотами не испугаешь. Для них это в удовольствие.

Кормовой рацион группы раздоя коров:

1. Измельченное сено.

2. Концентраты:

- фураж – 3 килограмма,

- кукуруза – 2 килограмма,

- подсолнечный жмых – 1,5 килограмма,

- рапсовый жмых – 0,5 килограмма,

- кормовые дрожжи – 0,5 килограмма,

- пивной жмых – 2 килограмма,

- отруби – 2 килограмма.

Корова стоит около 70-75 тысяч рублей, племенная телка - 150-200 тысяч рублей.