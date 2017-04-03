Глава Кукморского муниципального района Сергей Димитриве поздравил жителей района с 1 Мая

В Республике

Фото: Путин провел тренировку на хоккейном стадионе «Шайба» в Сочи

В тренировке также принял участие почетный член МОК Жан-Клод Килли.

21:12 30.04.2017 В тренировке также принял участие почетный член МОК Жан-Клод Килли.

Шаймиев: «Когда в 1996-м мы собрали 31 млрд на строительство мечети и собора – это был позыв души»

Государственный Советник Татарстана рассказал, как собирали деньги на первый грандиозный проект по благотворительности в современной республике.

20:28 30.04.2017 Государственный Советник Татарстана рассказал, как собирали деньги на первый грандиозный проект по благотворительности в современной республике.

Глава Минтруда РТ: «Сегодня ни один благотворительный фонд в Татарстане не ходит с ящиками у дороги»

В настоящее время в республике действуют более 250 некоммерческих организаций (НКО), которые занимаются поддержкой нуждающихся граждан.

18:55 30.04.2017 В настоящее время в республике действуют более 250 некоммерческих организаций (НКО), которые занимаются поддержкой нуждающихся граждан.

Экипаж Каргинова из «КАМАЗ-Мастера» лидирует после двух этапов ралли «Баха Крым»

Татарстанская команда принимает участие во втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам.

17:58 30.04.2017 Татарстанская команда принимает участие во втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам.

На ипподроме в Казани можно будет играть в гольф и пейнтбол

Также на территории конного комплекса работает центр иппотерапии, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный манеж.

09:00 28.04.2017 Также на территории конного комплекса работает центр иппотерапии, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный манеж.

В Елабуге прошло архиерейское богослужение

В день празднования памяти жен-мироносиц Божественную литургию в храме возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

16:19 30.04.2017 В день празднования памяти жен-мироносиц Божественную литургию в храме возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

В театре Камала пройдет юбилейный вечер Наиля Дунаева

Заслуженному артисту РФ и народному артисту РТ исполнилось 80 лет.

15:56 30.04.2017 Заслуженному артисту РФ и народному артисту РТ исполнилось 80 лет.

Известный во всем мире альпинист погиб при подъеме на Эверест

Как считают специалисты, восхождение на Джомолунгму продолжает оставаться серьезным испытанием для каждого, вне зависимости от степени его подготовки.

15:33 30.04.2017 Как считают специалисты, восхождение на Джомолунгму продолжает оставаться серьезным испытанием для каждого, вне зависимости от степени его подготовки.

В Черном море у Сочи произошло землетрясение

Сильное колебание земной коры было отмечено в 26 км от села Шепси на глубине 10 км.

15:19 30.04.2017 Сильное колебание земной коры было отмечено в 26 км от села Шепси на глубине 10 км.

Ученые отнесли бананы и тофу к продуктам счастья

У людей, регулярно употребляющих данные продукты, отмечено улучшение общего самочувствия.

15:07 30.04.2017 У людей, регулярно употребляющих данные продукты, отмечено улучшение общего самочувствия.

В Нижнекамске приступили к первому этапу ямочного ремонта дорог

Всего в настоящее время на ремонт выделено 43 млн рублей – из местного бюджета и дорожного фонда Нижнекамска.

14:52 30.04.2017 Всего в настоящее время на ремонт выделено 43 млн рублей – из местного бюджета и дорожного фонда Нижнекамска.

Полиция Лондона сообщила о двух готовящихся терактах

Правоохранительные органы внимательно следят за действиями предполагаемых террористов.

14:51 30.04.2017 Правоохранительные органы внимательно следят за действиями предполагаемых террористов.

Состав казанского «Динамо» пополнят Малыгина и Романова

Воспитанницы казанского волейбола в прошедшем сезоне выступали в составе подмосковного «Заречья».

13:58 30.04.2017 Воспитанницы казанского волейбола в прошедшем сезоне выступали в составе подмосковного «Заречья».

«Ак Барс» подтвердил подписание нового контракта с Билялетдиновым

Новое соглашение главного тренера с клубом рассчитано на два года.

13:50 30.04.2017 Новое соглашение главного тренера с клубом рассчитано на два года.

На пожаре в Нурлатском районе пострадал 65-летний мужчина

Инцидент произошел в деревне Елаур накануне днем.

13:27 30.04.2017 Инцидент произошел в деревне Елаур накануне днем.

В Казани определены победители лучших родительских комитетов

Замминистра образования и науки РТ Лариса Сулима назвала проект инновационным и настроенным на выстраивание диалога между школой и родителями.

13:04 30.04.2017 Замминистра образования и науки РТ Лариса Сулима назвала проект инновационным и настроенным на выстраивание диалога между школой и родителями.

В Нижнекамском районе сгорел частный дом, пострадал хозяин

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

12:24 30.04.2017 Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

Видео: В Казани водитель «Лады» чудом выжил при столкновении с трамваем

ДТП произошло утром напротив Южной трассы.

11:50 30.04.2017 ДТП произошло утром напротив Южной трассы.

Фильмом о Путине Стоун решил представить американцам новую точку зрения

Стоун описал свою работу как беседу в форме вопросов и ответов с целью показать, как Путин воспринимал события в мире с момента прихода к власти.

11:45 30.04.2017 Стоун описал свою работу как беседу в форме вопросов и ответов с целью показать, как Путин воспринимал события в мире с момента прихода к власти.

Украинец Кличко проиграл британцу Джошуа техническим нокаутом

Победа стала 19-й в карьере Джошуа, который пока не проиграл ни одного боя.

11:17 30.04.2017 Победа стала 19-й в карьере Джошуа, который пока не проиграл ни одного боя.

На выступлении Трампа в воздух взмыли российские флаги

«Во время речи Трампа кто-то, по-видимому, бросил связку российских флагов в воздух прямо перед камерой», – сообщил журналист CNBC Стивен Копак.

10:56 30.04.2017 «Во время речи Трампа кто-то, по-видимому, бросил связку российских флагов в воздух прямо перед камерой», – сообщил журналист CNBC Стивен Копак.

Фото: В Зеленодольском районе на пожаре погибла женщина

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

10:47 30.04.2017 Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Путин поздравил Киркорова с юбилеем

Филипп Киркоров родился 30 апреля 1967 года в болгарской Варне.

10:43 30.04.2017 Филипп Киркоров родился 30 апреля 1967 года в болгарской Варне.

Владимир Путин: От компетентности и мужества пожарных зависят здоровье и благополучие людей

Президент РФ поздравил специалистов с Днем пожарной охраны.

10:30 30.04.2017 Президент РФ поздравил специалистов с Днем пожарной охраны.

В Китае прошел проверку крупнейший в мире самолет-амфибия

Системы воздушного аппарата положительно зарекомендовали себя.

10:19 30.04.2017 Системы воздушного аппарата положительно зарекомендовали себя.

В Казанском Кремле открыли новый туристический сезон

Приятным сюрпризом стал розыгрыш билетов на автобусные экскурсии по Казани, в Свияжск и Раифский монастырь.

10:07 30.04.2017 Приятным сюрпризом стал розыгрыш билетов на автобусные экскурсии по Казани, в Свияжск и Раифский монастырь.

Айрат Фаррахов: «Результаты первого квартала вдохновляют»

Депутат Госдумы от РТ отметил снижение инфляции, рост прибыли предприятий и увеличение устойчивости региональных бюджетов.

09:00 30.04.2017 Депутат Госдумы от РТ отметил снижение инфляции, рост прибыли предприятий и увеличение устойчивости региональных бюджетов.

Тувинский театр имени Кок-Оола приедет в Казань

Гастроли пройдут на большой сцене театра Камала.

08:08 30.04.2017 Гастроли пройдут на большой сцене театра Камала.

Работники Минкультуры РТ посадили деревья в Высокогорском лесничестве

Сотрудники ведомства приняли участие в общегородском субботнике и поддержали акцию «День посадки леса».

02:32 30.04.2017 Сотрудники ведомства приняли участие в общегородском субботнике и поддержали акцию «День посадки леса».

Спортсмены и болельщики убрались возле стадиона Kazan-Arena

В Казани прошел всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».

01:41 30.04.2017 В Казани прошел всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».