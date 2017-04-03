Глава Кукморского муниципального района Сергей Димитриве поздравил жителей района с 1 Мая

- Первомай воплощает самые светлые надежды, стремление к обновлению жизни и уважение к созидательному труду, - говорится в поздравлении. - Наш район встречает этот праздник преображенным: по доброй традиции повсеместно в поселке и в деревнях прошли субботники по уборке и благоустройству территории, в которых приняли активное участие граждане всех возрастов. И в других сферах жизни нам есть чем гордиться. Промышленными предприятиями нашего района производится качественная, конкурентоспособная продукция, продолжает успешно развиваться предпринимательство, в отрасли сельского хозяйства на полях кипит работа. Убежден, что нашими общими стараниями наш район и дальше будет успешно развиваться и процветать.