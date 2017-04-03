Почему не стоит открывать водительскую дверь левой рукой

Голландцы приготовили для вас ценный урок. Находясь на водительском сидении, никогда не открывайте дверь левой рукой!

В странах Скандинавии люди преданы велосипедам. На проезжей части для велосипедистов размечена отдельная полоса. Более того, действует множество специальных законов и правил, которые регулируют данный вид передвижения.

Ежегодно около 150 000 происшествий на дороге связаны с дверями автомобиля. Столкновение с ними велосипедиста – крайне распространенный случай. Но кто виноват? В большинстве случаев можно говорить об оплошности водителя.

Вот о каком механизме идет речь. Открывая дверь левой рукой, водитель не обращает внимания на то, что происходит возле его авто. Открывая правой, он поворачивается всем корпусом, а его взгляд может поймать приближающийся велосипед или другое транспортное средство.

Безусловно, дело не только в велосипедистах. Но и, например, пешеходах.

Корректировка привычки может повысить безопасность на улицах! Берегите себя и не воспитывайте в себе безразличие по отношению к другим.

По материалам: perfecto.guru

Перевод и адаптация: Маркетиум