Почему не стоит открывать водительскую дверь левой рукой
30 Апрель 2017 | новости Печать
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В Республике
Фото: Путин провел тренировку на хоккейном стадионе «Шайба» в Сочи
В тренировке также принял участие почетный член МОК Жан-Клод Килли.
21:12 30.04.2017
В тренировке также принял участие почетный член МОК Жан-Клод Килли.
21:12 30.04.2017
Шаймиев: «Когда в 1996-м мы собрали 31 млрд на строительство мечети и собора – это был позыв души»
Государственный Советник Татарстана рассказал, как собирали деньги на первый грандиозный проект по благотворительности в современной республике.
20:28 30.04.2017
Государственный Советник Татарстана рассказал, как собирали деньги на первый грандиозный проект по благотворительности в современной республике.
20:28 30.04.2017
Глава Минтруда РТ: «Сегодня ни один благотворительный фонд в Татарстане не ходит с ящиками у дороги»
В настоящее время в республике действуют более 250 некоммерческих организаций (НКО), которые занимаются поддержкой нуждающихся граждан.
18:55 30.04.2017
В настоящее время в республике действуют более 250 некоммерческих организаций (НКО), которые занимаются поддержкой нуждающихся граждан.
18:55 30.04.2017
Экипаж Каргинова из «КАМАЗ-Мастера» лидирует после двух этапов ралли «Баха Крым»
Татарстанская команда принимает участие во втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам.
17:58 30.04.2017
Татарстанская команда принимает участие во втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам.
17:58 30.04.2017
На ипподроме в Казани можно будет играть в гольф и пейнтбол
Также на территории конного комплекса работает центр иппотерапии, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный манеж.
09:00 28.04.2017
Также на территории конного комплекса работает центр иппотерапии, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный манеж.
09:00 28.04.2017
В Елабуге прошло архиерейское богослужение
В день празднования памяти жен-мироносиц Божественную литургию в храме возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
16:19 30.04.2017
В день празднования памяти жен-мироносиц Божественную литургию в храме возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
16:19 30.04.2017
В театре Камала пройдет юбилейный вечер Наиля Дунаева
Заслуженному артисту РФ и народному артисту РТ исполнилось 80 лет.
15:56 30.04.2017
Заслуженному артисту РФ и народному артисту РТ исполнилось 80 лет.
15:56 30.04.2017
Известный во всем мире альпинист погиб при подъеме на Эверест
Как считают специалисты, восхождение на Джомолунгму продолжает оставаться серьезным испытанием для каждого, вне зависимости от степени его подготовки.
15:33 30.04.2017
Как считают специалисты, восхождение на Джомолунгму продолжает оставаться серьезным испытанием для каждого, вне зависимости от степени его подготовки.
15:33 30.04.2017
В Черном море у Сочи произошло землетрясение
Сильное колебание земной коры было отмечено в 26 км от села Шепси на глубине 10 км.
15:19 30.04.2017
Сильное колебание земной коры было отмечено в 26 км от села Шепси на глубине 10 км.
15:19 30.04.2017
Ученые отнесли бананы и тофу к продуктам счастья
У людей, регулярно употребляющих данные продукты, отмечено улучшение общего самочувствия.
15:07 30.04.2017
У людей, регулярно употребляющих данные продукты, отмечено улучшение общего самочувствия.
15:07 30.04.2017
В Нижнекамске приступили к первому этапу ямочного ремонта дорог
Всего в настоящее время на ремонт выделено 43 млн рублей – из местного бюджета и дорожного фонда Нижнекамска.
14:52 30.04.2017
Всего в настоящее время на ремонт выделено 43 млн рублей – из местного бюджета и дорожного фонда Нижнекамска.
14:52 30.04.2017
Полиция Лондона сообщила о двух готовящихся терактах
Правоохранительные органы внимательно следят за действиями предполагаемых террористов.
14:51 30.04.2017
Правоохранительные органы внимательно следят за действиями предполагаемых террористов.
14:51 30.04.2017
Состав казанского «Динамо» пополнят Малыгина и Романова
Воспитанницы казанского волейбола в прошедшем сезоне выступали в составе подмосковного «Заречья».
13:58 30.04.2017
Воспитанницы казанского волейбола в прошедшем сезоне выступали в составе подмосковного «Заречья».
13:58 30.04.2017
«Ак Барс» подтвердил подписание нового контракта с Билялетдиновым
Новое соглашение главного тренера с клубом рассчитано на два года.
13:50 30.04.2017
Новое соглашение главного тренера с клубом рассчитано на два года.
13:50 30.04.2017
На пожаре в Нурлатском районе пострадал 65-летний мужчина
Инцидент произошел в деревне Елаур накануне днем.
13:27 30.04.2017
Инцидент произошел в деревне Елаур накануне днем.
13:27 30.04.2017
В Казани определены победители лучших родительских комитетов
Замминистра образования и науки РТ Лариса Сулима назвала проект инновационным и настроенным на выстраивание диалога между школой и родителями.
13:04 30.04.2017
Замминистра образования и науки РТ Лариса Сулима назвала проект инновационным и настроенным на выстраивание диалога между школой и родителями.
13:04 30.04.2017
В Нижнекамском районе сгорел частный дом, пострадал хозяин
Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.
12:24 30.04.2017
Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.
12:24 30.04.2017
Видео: В Казани водитель «Лады» чудом выжил при столкновении с трамваем
ДТП произошло утром напротив Южной трассы.
11:50 30.04.2017
ДТП произошло утром напротив Южной трассы.
11:50 30.04.2017
Фильмом о Путине Стоун решил представить американцам новую точку зрения
Стоун описал свою работу как беседу в форме вопросов и ответов с целью показать, как Путин воспринимал события в мире с момента прихода к власти.
11:45 30.04.2017
Стоун описал свою работу как беседу в форме вопросов и ответов с целью показать, как Путин воспринимал события в мире с момента прихода к власти.
11:45 30.04.2017
Украинец Кличко проиграл британцу Джошуа техническим нокаутом
Победа стала 19-й в карьере Джошуа, который пока не проиграл ни одного боя.
11:17 30.04.2017
Победа стала 19-й в карьере Джошуа, который пока не проиграл ни одного боя.
11:17 30.04.2017
На выступлении Трампа в воздух взмыли российские флаги
«Во время речи Трампа кто-то, по-видимому, бросил связку российских флагов в воздух прямо перед камерой», – сообщил журналист CNBC Стивен Копак.
10:56 30.04.2017
«Во время речи Трампа кто-то, по-видимому, бросил связку российских флагов в воздух прямо перед камерой», – сообщил журналист CNBC Стивен Копак.
10:56 30.04.2017
Фото: В Зеленодольском районе на пожаре погибла женщина
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
10:47 30.04.2017
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
10:47 30.04.2017
Путин поздравил Киркорова с юбилеем
Филипп Киркоров родился 30 апреля 1967 года в болгарской Варне.
10:43 30.04.2017
Филипп Киркоров родился 30 апреля 1967 года в болгарской Варне.
10:43 30.04.2017
Владимир Путин: От компетентности и мужества пожарных зависят здоровье и благополучие людей
Президент РФ поздравил специалистов с Днем пожарной охраны.
10:30 30.04.2017
Президент РФ поздравил специалистов с Днем пожарной охраны.
10:30 30.04.2017
В Китае прошел проверку крупнейший в мире самолет-амфибия
Системы воздушного аппарата положительно зарекомендовали себя.
10:19 30.04.2017
Системы воздушного аппарата положительно зарекомендовали себя.
10:19 30.04.2017
В Казанском Кремле открыли новый туристический сезон
Приятным сюрпризом стал розыгрыш билетов на автобусные экскурсии по Казани, в Свияжск и Раифский монастырь.
10:07 30.04.2017
Приятным сюрпризом стал розыгрыш билетов на автобусные экскурсии по Казани, в Свияжск и Раифский монастырь.
10:07 30.04.2017
Айрат Фаррахов: «Результаты первого квартала вдохновляют»
Депутат Госдумы от РТ отметил снижение инфляции, рост прибыли предприятий и увеличение устойчивости региональных бюджетов.
09:00 30.04.2017
Депутат Госдумы от РТ отметил снижение инфляции, рост прибыли предприятий и увеличение устойчивости региональных бюджетов.
09:00 30.04.2017
Тувинский театр имени Кок-Оола приедет в Казань
Гастроли пройдут на большой сцене театра Камала.
08:08 30.04.2017
Гастроли пройдут на большой сцене театра Камала.
08:08 30.04.2017
Работники Минкультуры РТ посадили деревья в Высокогорском лесничестве
Сотрудники ведомства приняли участие в общегородском субботнике и поддержали акцию «День посадки леса».
02:32 30.04.2017
Сотрудники ведомства приняли участие в общегородском субботнике и поддержали акцию «День посадки леса».
02:32 30.04.2017
Спортсмены и болельщики убрались возле стадиона Kazan-Arena
В Казани прошел всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».
01:41 30.04.2017
В Казани прошел всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».
01:41 30.04.2017
Военные США начали патрулировать границу между Турцией и Сирией
Американцы стремятся предотвратить стычки между турецкой армией и отрядами сирийских курдов.
01:19 30.04.2017
Американцы стремятся предотвратить стычки между турецкой армией и отрядами сирийских курдов.
01:19 30.04.2017