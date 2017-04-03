Гороскоп на 1 мая: Близнецы преумножат свой капитал, Скорпионы получат поддержку в любви

30 Апрель 2017 | новости Печать

Гороскоп на 1 мая: Близнецы преумножат свой капитал, Скорпионы получат поддержку в любви

Гороскоп обещает день глобального порядка, и уйти от этого сложно. Если вы привыкли к тому, что у вас все вещи лежат, где придется, то, похоже, это не ваш день. Звезды склоняют к организованности во всем, начиная от обычных домашних дел и заканчивая романтическими отношениями. Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе. Поскольку самоорганизация на высоте, вам будет легче обычного преодолеть свою лень: уговорить себя сделать зарядку, вплотную заняться своим здоровьем и т. д. Воспользуйтесь этим, чтобы привести себя в форму.

ОВЕН

Овну не стоит даже пытаться претворять свои планы в жизнь – особенно те, от которых многое зависит. Если же Овен не последует этому совету, ему придется приготовиться к тому, что какие-то его начинания застрянут на полпути или дадут сбой, а какие-то и вовсе потерпят поражение. Отличительной чертой дня является то, что любые начинания Овна принесут ему в лучшем случае массу забот. Так не лучше ли денек подождать? Стоит ли так торопиться?

ТЕЛЕЦ

У Тельца есть шанс что-то исправить. Речь может идти о давних его проблемах, к которым он не мог подступиться, или о неожиданных событиях, которые Телец сможет направить в нужное ему русло. Даже если обстоятельства будут складываться против него, звезды гороскопа обещают, что Телец сумеет найти в этом свои плюсы и выгоды. Пессимист видит опасность в каждой возможности, а оптимист – возможность в каждой опасности. Запас ловкости и оптимизма Тельца помогут ему в этом убедиться!

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды гороскопа советуют Близнецам заняться своими финансами. День наделяет их логичностью и внимательностью, благодаря чему для Близнецов не составит труда спланировать свой бюджет или найти ошибку в расчетах. Кроме того, аналитические способности подскажут Близнецам, куда выгодно вложить свободные деньги и как увеличить свой капитал. Близнецам стоит воспользоваться тем, что практически любые их планы и действия, связанные с деньгами (кроме рискованных и необдуманных) обещают оказаться успешными.

РАК

В жизни Рака нет места трем вещам: бездумному «авось», интуиции и слепому везению – они способны сильно его подвести. Рассчитывать на «удачное стечение обстоятельств» и «фарт» для Рака так же продуктивно, как и ждать у штормящего моря погоды. Так что если Рак настроен преуспеть, ему придется логически просчитывать каждый свой шаг и действовать только наверняка. В противном случае не исключены досадные недоразумения.

Именинники 1 мая:

 

• Антон • Арнольд /католич./ • Василий • Виктор

• Ефим • Иван

• Козьма (Косма) • Феликс • Ян

ЛЕВ

Эмоции Льва обещают быть очень сильными, но при этом они будут находиться в равновесии. Такое сочетание позволит Льву тонко чувствовать и понимать все, что происходит вокруг. Настроение окружающих, мотивы их поступков и даже некоторые их мысли не будут для Льва особенной тайной. Его обострившаяся проницательность может граничить с телепатией! Звезды гороскопа советуют Льву использовать это для того, чтобы проникнуть в самую суть важной для него ситуации.

ДЕВА

Деве не стоит доверять окружающим – они могут вольно или невольно ее подвести. Особенно это касается незнакомцев, а также людей из ее дальнего круга: сослуживцев, знакомых, соседей. Возможно, внимательно оглянувшись вокруг, Дева вдруг обнаружит, что кто-то намеренно ей вредит, распускает сплетни или плетет интриги за спиной. А может быть, Деве нанесут другой урон: обругают в метро, обсчитают в магазине. Чтобы подобного не произошло, ключом к успеху для нее является бдительность. И этого вполне достаточно, ведь кто предупрежден, тот не безоружен.

ВЕСЫ

Весы способны быть чересчур требовательными и к себе, и к окружающим. День наделяет их желанием контролировать все, что происходит вокруг. Любые отступления от намеченных планов они способны воспринять как личное оскорбление. В первую очередь такой настрой Весов способен коснуться окружающих, выливаясь в ворчание и придирки. Однако Весы могут точно также досадовать и на себя, чувствуя свое бессилие в каком-то вопросе. Чтобы день принес им больше позитивных эмоций, Весам стоит смириться с тем, что далеко не все зависит от их усилий. А тем более от их желаний.

СКОРПИОН

Отличный день для того, чтобы Скорпион получил поддержку в любых своих начинаниях. В первую очередь, это касается любви и отношений: если Скорпион собирался завести романтическое знакомство, открыть свои чувства или поговорить о планах на совместную жизнь, лучшего времени для этого ему не найти. Кроме того, день предоставляет Скорпиону хорошие возможности для заключения договоров, новых знакомств и деловых контактов. Семена сотрудничества, дружбы или любви,  обязательно взойдут, принеся хорошие плоды.

СТРЕЛЕЦ

Ключом к успеху в гороскопе Стрельца является осторожность: день будет буквально пропитан напряженностью, способной вылиться в конфликт! В отношениях с близкими людьми у Стрельца возможны разлад и выяснение отношений. Не исключены и трения с коллегами, вызванные спорными ситуациями или соперничеством. Стрельцу необходимо быть тише воды ниже травы, если он хочет провести этот день плодотворно. Не поддаться на провокации он сможет, лишь вооружившись огромным запасом терпения.

КОЗЕРОГ

День будет пробовать Козерога на прочность, однако хорошая новость заключается в том, что у Козерога масса сил, чтобы этому противостоять! Есть вероятность того, что Козерогу придется отстаивать свои интересы, участвовать в споре или даже отбиваться от нападок окружающих: начальства, знакомых, коллег. Что бы ни произошло, звезды гороскопа советуют ему не горячиться, а спокойно поискать нужные аргументы в споре. Если не давать эмоциям взять верх, то из любой ситуации можно найти удобную дверь с надписью «Выход».

ВОДОЛЕЙ

Звезды гороскопа предвещают Водолею день, полный приятных новостей, событий и даже сюрпризов, однако парадокс заключается в том, что Водолей вряд ли сумеет по достоинству это оценить. Наоборот, не исключено, что он будет без всякого повода испытывать апатию и недовольство. Возможно, виной этому то, что последнее время в жизни Водолея произошло много событий, и эмоции его притупились. А может быть, Водолей просто устал. Звезды советуют ему встряхнуться и пойти навстречу всему хорошему, что ему приготовила жизнь!

РЫБЫ

У Рыб обещают проснуться недюжинные организаторские способности. Начальство может смело доверить им какой-нибудь командирский участок работ: руководство отделом, организацию мероприятия или новый проект. Дома же Рыбы, скорее всего, сами придумают, как сделать так, чтобы никто вокруг не скучал. Возможно, в их представлении отсутствие скуки – это генеральная уборка силами всех членов семьи, а может быть дружеская вечеринка или поход всей семьей в кино – тут уж как повезет.

ampravda


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