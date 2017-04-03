Ученые рассказали о пользе мяты в борьбе с лишним весом

30 Апрель 2017 | новости

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что мята помогает снизить вес, а также притупляет чувство голода. Об этом сообщает RT со ссылкой на Nation News.

В исследовании участвовали мужчины и женщины, желающие похудеть. Во время эксперимента они пили чай из мяты, вдыхали ее аромат, а также наносили эфирные масла с ментоловым запахом на запястье. В результате выяснилось, что запах мяты помог снизить потребление калорий, а чай очистил организм изнутри. Кроме того, свежезаваренный мятный чай помогает правильному пищеварению, понижает кислотность и успокаивает желудок.