На 1 мая ожидается по-летнему жаркая погода

30 Апрель 2017 | новости

1 мая в Татарстане температура воздуха днём местами максимально прогреется до 24 градусов выше нуля, сообщает управление Гидрометцентра РТ.

Прогнозируется переменная облачность без осадков, слабый ветер будет дуть с юга. В ночь с 30 апреля на 1 мая минимальная температура воздуха будет варьироваться в пределах от 5 до 10 градусов тепла.

2 мая теплая погода должна сохраниться. Максимальная температура воздуха днём во вторник будет колебаться в пределах от 19 до 24 градусов выше ноля. Умеренный ветер также будет дуть с юга. Местам днём пройдёт небольшой дождь.