Пьяный водитель – преступник

30 Апрель 2017 | новости

Несмотря на то, что неоднократно говорилось о том, что вождение в нетрезвом состоянии небезопасно и приводит к печальным последствиям, многие до сих пор смотрят на это сквозь пальцы. Конечно, к нетрезвым шоферам ожесточились требования закона, введены немалые штрафы, но и зарегистрировано немало случаев, когда безответственное отношение пьяного водителя приводит к трагедии. И случившаяся 29 декабря минувшего года около 9 часов в деревне Нижняя Русь трагедия - один из примеров.

В дежурную часть районного отдела внутренних дел поступило сообщение о том, что в деревне Нижняя Русь произошла трагедия, машина КамАЗ врезалась в газовую трубу, проходящую через улицу. Инспекторы ГИБДД, приехав на место, оформили происшествие, при помощи прибора «Алкотектор» выяснили, что водитель КамАЗа был в состоянии алкогольного опьянения.

35-летний мужчина не был согласен ни с одним из составленных протоколов. По его словам, после того, как произошло столкновение КамАЗа с газовой трубой, он отравился газом, который проникал в кабину машины, и из-за ухудшения состояния выпил настойку валерьянки. А спиртное он принял лишь после того, как получил разрешение от сотрудника ГИБДД. Если бы не было видеозаписи, то словам мужчины возможно и поверили бы. Но на предложенном инспектором видеозаписи все было отчетливо видно.

Были опрошены свидетели, инспекторы ГИБДД, изучены материалы. В результате этот водитель решением мирового суда был признан виновным. Было принято решение о назначении штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишении его водительского удостоверения сроком на 1,6 года.

Зульфия НИЗАМИЕВА, консультант судебного участка №2 по Кукморскому судебному району