Лубянские огнеборцы с чужой бедой борются, как со своей

30 Апрель 2017 | Жизнь района

В газете «Трудовая слава» от 10 марта появилась статья о кукморских огнеборцах. Римма Ахмадеева с такой любовью написала о работниках пожарной службы, что прочитав эту статью, я подумала: «А почему бы не написать о службе лубянских огнеборцев».

В нашем селе находится Лубянский пожарный пост. В настоящее время отряд состоит из 10 человек. Это дружный, сплоченный коллектив. Все они - выпускники Лубянской средней школы и нашего техникума, которые очень хорошо знают друг друга. Я уверенно могу сказать, что это смелые, добрые и сильные духом ребята. Для работы отряда имеется все необходимое: две машины АРС-14, АЦ-40, лестницы различных размеров, комплекты аварийно-спасательного оборудования, специальная боевая одежда и другие принадлежности. По вызову на место тушения пожара выезжает весь отряд, где бы они в этот момент не находились: дома, в гостях, в лесу и так далее. Один человек из отряда остается у телефона. Если описывать момент тревоги, то невольно вспоминается пословица: «Один за всех, и все за одного». Так пусть огонь горит только в их смелых сердцах и щадит наши дома и жизни.

День пожарной охраны – это профессиональный праздник мужественных людей, настоящих мужчин. Мне хотелось бы также поведать о близком мне человеке, своем племяннике Ильнаре Кашафееве.

Он - тоже огнеборец, выпускник Лубянской средней школы, техникума. В настоящее время живет и работает в Ямало-Ненецком автономном округе, городе Ноябрьск, занимает должность старшего пожарного. Их пожарная часть состоит из 80 человек, а караул – из 12. Ильнар с большим трепетом рассказывает о своей профессии: «Прекрасно зная об ответственности, не теряя драгоценные минуты, слаженно, быстро, дружно, четко, правильно начинается борьба с огнем. Порой не чувствуем, как огонь захватывает нас самих. В таких опасных моментах мы чувствуем плечо друга, что очень важно».

Профессия пожарного относится к одной из самых опасных в мире, поэтому хочется пожелать им быстрой реакции, холодной головы и надежных товарищей. Об этом скромном, ничем не приметном дне отважных людей знают не все. 30 апреля – это день таких людей, которые с чужой бедой борются, как со своей. Смелые мужчины не боятся ни огня, ни дыма, ни трудностей, ни опасности.

«Забыв про отдых и покой,

Они идут в огонь, и в воду…

Пожарный – истинный герой,

Так было, есть и быть от роду».