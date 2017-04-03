30 Апрель 2017 | новости

На Каме на оторвавшейся льдине унесло пять человек, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера в 17.31 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на Каме в Менделевском районе возле села Бизяки от берега оторвало льдину, на которой находятся пять человек, в том числе женщина и ребенок.

К моменту прибытия оперативной группы Менделевского пожарно-спасательного гарнизона льдину уже унесло на 500 метров от берега.

На место выехали спасатели Набережночелнинского филиала ПРПСО МЧС России, спасатели ОСВОД, инспекторы ГИМС и спасатели ЗПСО №6.

Ширина реки на данном участке около 5 километров, глубина от 3 до 14 метров. Размер льдины, по словам очевидцев, около 300x1000 метров.

Льдину несет по течению, спасателям на моторной лодке «Казанка-5» приходится лавировать между более мелкими льдинами.