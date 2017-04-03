Закупочные цены на молоко за март по Кукморскому району

В Республике

Появились фото с места пожара в Казани в доме на Братьев Касимовых

В результате пожара полностью выгорели две комнаты.

23:33 29.04.2017 В результате пожара полностью выгорели две комнаты.

В Казани прошли комплексные учения Росгвардии

Бойцы ОМОНа Росгвардии отработали действия по обнаружению взрывных устройств, охране объектов и обезвреживанию преступников

22:41 29.04.2017 Бойцы ОМОНа Росгвардии отработали действия по обнаружению взрывных устройств, охране объектов и обезвреживанию преступников

Появилось видео пожара в доме по улице Димитрова в Казани

По словам очевидцев, в заброшенном здании собирались лица без определенного места жительства.

22:00 29.04.2017 По словам очевидцев, в заброшенном здании собирались лица без определенного места жительства.

Волейболистки казанского «Динамо» завоевали серебряные медали чемпионата России

В финальной серии чемпионата страны «Динамо-Казань» уступило одноименному московскому клубу в четырех матчах.

21:33 29.04.2017 В финальной серии чемпионата страны «Динамо-Казань» уступило одноименному московскому клубу в четырех матчах.

На ипподроме в Казани можно будет играть в гольф и пейнтбол

Также на территории конного комплекса работает центр иппотерапии, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный манеж.

09:00 28.04.2017 Также на территории конного комплекса работает центр иппотерапии, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный манеж.

В Казани на улице Димитрова загорелось заброшенное здание

Возгоранию присвоен второй номер сложности.

20:29 29.04.2017 Возгоранию присвоен второй номер сложности.

Видео: на Каме с оторвавшейся льдины спасли пятерых человек

Спасенные чувствуют себя удовлетворительно, медицинская помощь понадобилась только ребенку.

20:00 29.04.2017 Спасенные чувствуют себя удовлетворительно, медицинская помощь понадобилась только ребенку.

«Зенит» взял «Берлин»

Казанцы победили в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 3:0.

19:25 29.04.2017 Казанцы победили в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 3:0.

В Менделеевском районе на Каме на оторвавшейся льдине унесло пять человек

В настоящее время идет спасательная операция.

19:17 29.04.2017 В настоящее время идет спасательная операция.

Тинчуринцы приняли участие в общегородском субботнике

Артисты и сотрудники театра традиционно привели в порядок парк имени Карима Тинчурина.

19:17 29.04.2017 Артисты и сотрудники театра традиционно привели в порядок парк имени Карима Тинчурина.

«Рубин» в гостях с минимальным счетом обыграл «Локомотив»

Казанцы победили, показав при этом очень приличную игру.

19:00 29.04.2017 Казанцы победили, показав при этом очень приличную игру.

Ассамблея народов Татарстана опубликовала резолюцию III Съезда народов Татарстана

ИА «Татар-информ» приводит текст резолюцию съезда целиком.

18:40 29.04.2017 ИА «Татар-информ» приводит текст резолюцию съезда целиком.

На благотворительность в Татарстане за год направили более 28,5 млрд рублей

Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев чествовали победителей юбилейного конкурса «Благотворитель года».

18:30 29.04.2017 Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев чествовали победителей юбилейного конкурса «Благотворитель года».

В Казани чествуют лучшие военно-патриотические клубы ПФО

Победили окружного проекта «Победа» получили дипломы, памятные знаки и сертификаты.

18:09 29.04.2017 Победили окружного проекта «Победа» получили дипломы, памятные знаки и сертификаты.

В Набережных Челнах мать оставила двух маленьких дочерей на улице

После того, как автоледи, оставив детей, уехала, очевидица отвела их в отдел полиции.

17:25 29.04.2017 После того, как автоледи, оставив детей, уехала, очевидица отвела их в отдел полиции.

После скандала на «Боях по правилам TNA» может состояться матч-реванш Шаршеева с Калининым

О возможности проведения поединка объявил Дастан Шаршеев в видеообращении на своей странице в одной из соцсетей.

16:38 29.04.2017 О возможности проведения поединка объявил Дастан Шаршеев в видеообращении на своей странице в одной из соцсетей.

В Казани подвели итоги проекта ПФО «Победа»

В рамках проекта в Доме Правительства РТ прошел окружной семинар для руководителей военно-патриотических клубов округа.

16:06 29.04.2017 В рамках проекта в Доме Правительства РТ прошел окружной семинар для руководителей военно-патриотических клубов округа.

Рустам Минниханов: «Звезда Героя Труда – самая почетная и высшая награда нашей страны»

Президент Татарстана поздравил Минтимера Шаймиева с получением государственной награды в финале республиканского конкурса «Благотворитель года 2016».

15:28 29.04.2017 Президент Татарстана поздравил Минтимера Шаймиева с получением государственной награды в финале республиканского конкурса «Благотворитель года 2016».

В Лаишевском районе поддержали акцию «Всероссийский день леса»

Саженцы предоставили «Лаишевский лесхоз» совместно с лесничеством.

15:24 29.04.2017 Саженцы предоставили «Лаишевский лесхоз» совместно с лесничеством.

23-летний аферист из Заинска хотел получить миллион, сообщив о ложных кражах

Заинец обвиняется в мошенничестве в сфере страхования и двух заведомо ложных доносах о преступлениях.

14:44 29.04.2017 Заинец обвиняется в мошенничестве в сфере страхования и двух заведомо ложных доносах о преступлениях.

Президент РТ принял участие в посадке «Аллеи Победы и Дружбы» в Казани

В Казанском парке Победы прошел субботник и акция «День посадки леса».

14:09 29.04.2017 В Казанском парке Победы прошел субботник и акция «День посадки леса».

Сотрудники МЧС спасли на пожаре в Казани 30 человек

Происшествие случилось в жилом доме №6а на улице Братьев Касимовых в Казани.

13:55 29.04.2017 Происшествие случилось в жилом доме №6а на улице Братьев Касимовых в Казани.

В Татарстане подкормка озимых культур и многолетних трав проведена на площади 650 тыс. га

На полях продолжают работать 24 самолета и более 100 пневмоходов.

13:11 29.04.2017 На полях продолжают работать 24 самолета и более 100 пневмоходов.

Представители мусульманского духовенства очистили от мусора территорию Ново-татарского кладбища

Местом для проведения субботника ДУМ РТ выбрало Ново-Татарское кладбище неслучайно: здесь покоятся более 50 выдающихся религиозных деятелей.

12:57 29.04.2017 Местом для проведения субботника ДУМ РТ выбрало Ново-Татарское кладбище неслучайно: здесь покоятся более 50 выдающихся религиозных деятелей.

Фото: полиция Казани разыскивает пропавшего жителя Дзержинска

В начале февраля Вячеслав Бурлаков приехал на автобусе из Нижнего Новгорода в столицу Татарстана и до сих пор о нем ничего неизвестно.

12:36 29.04.2017 В начале февраля Вячеслав Бурлаков приехал на автобусе из Нижнего Новгорода в столицу Татарстана и до сих пор о нем ничего неизвестно.

Минниханов: «Если бы не было таких людей, конечно, мы не смогли бы быть успешными»

Президент Татарстана в преддверии праздника весны и труда вручил государственные награды жителям республики.

12:25 29.04.2017 Президент Татарстана в преддверии праздника весны и труда вручил государственные награды жителям республики.

Рустам Минниханов в парке Победы Казани высадил саженцы сирени

В Татарстане проходит всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» и акция «День посадки леса».

12:14 29.04.2017 В Татарстане проходит всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» и акция «День посадки леса».

Президент РТ попросил Ильсура Метшина контролировать ход работ на ЖК «Салават Купере» и «М-14»

На следующей неделе в «Салават Купере» планируется сдать дом 10-5 (5-7 мая), также завершается строительство очередного объекта в ЖК «М-14».

12:05 29.04.2017 На следующей неделе в «Салават Купере» планируется сдать дом 10-5 (5-7 мая), также завершается строительство очередного объекта в ЖК «М-14».

В Татарстане введено 798,6 тыс. кв.м. жилья

В рамках программы социальной ипотеки в органы статистики отчитаны 47 домов на 2 тыс. 61 квартиру.

11:59 29.04.2017 В рамках программы социальной ипотеки в органы статистики отчитаны 47 домов на 2 тыс. 61 квартиру.

В Челнах суд приостановил работу детсада «Сами с усами»

Набережночелнинский суд закрыл на время частный мини-детсад из-за претензий Управления Роспотребнадзора по РТ.

11:46 29.04.2017 Набережночелнинский суд закрыл на время частный мини-детсад из-за претензий Управления Роспотребнадзора по РТ.