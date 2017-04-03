Закупочные цены на молоко за март по Кукморскому району

Закупочные цены на молоко, по которым сборщики производили расчет с жителями сельской местности в марте (в рублях за литр)
Янцобино – М.Закиуллин – 22.
Иске Юрт – Р.Рахимзянов – 22.
Байлянгар, Сазтамак - “Тургай” – 22.
Аман Ошторма – Р.Гаврилов – не оплачено.
Березняк, Камышлы – Н.Тазмеев – 21,50.
Аш-Бузи – Ф.Маннапов – 22,04; М.Закиуллин, М.Хаматдинов – 22.
Адаево – М.Хаматдинов - 22; Ф.Маннапов – 22,04.
Большой Сардек, Чишма-Баш, Кара-Елга - М.Хаматдинов – 22.
Копки – М.Хаматдинов, М.Закиуллин – 22.
Поч.Сутер – Р.Вахитов – 22.
Новый Каенсар, Старый Каенсар, Верхняя Шунь, Важашур – Б.Степанов – 21,5.
Каенсар – Р.Рахимзянов – 22.
Каркаусь, Салтык Ерыклы, Бурсык Елга, Ташлы Елга - Р.Вахитов – 22.
Кошкино, Маскара – Г.Баязитов, Р.Саляхов – 22.
Лельвиж – хозяйство имени Вахитова – 22,18.
Тамаево - Р.Саляхов – 22.
Мамашир - Р.Саляхов, Г.Баязитов, И.Шагеев – 22.
Нижний Искубаш, Верхний Искубаш, Битлянгур, Красная Гора - Б.Степанов – не оплачено.
Танькино – А.Галиев – 21,5.
Нижняя Русь, Старая Уча, Урясьбаш -“Агрохимсервис” – 22.
Урясьбаш - Б.Степанов – не оплачено.
Нырты, Туркаш, Новая Чабья - А.Галиев – 21,5.
Нырья, Старая Кня-Юмья, Куркино, Верхний Кузмесь, Нижний Кузмесь, Сабанчино, Балды Кня, Красный Цветок – Д.Туктамышев – 22.
Олуяз – “Тургай” – 22.
Нижний Казаклар, Верхний Казаклар, Балыклы – Р.Рахимзянов – 22.
Новый Кумор, Филипповка, Вильмон – Н.Вагизов – 22.
Старая Юмья, Ош.Юмья, Верхняя Юмья – Р.Гаврилов – 21,5.
Старая Кня, Кня Баш, Красный Октябрь – Р.Гаврилов – 21,5.
Арпаяз, Асан-Елга, Псяк, Люга – Н.Тазмеев – 21,5.
Уразаево - Ш.Файзуллин – 22,15.
Сардекбаш, Трыш - Ш.Файзуллин – 22,15; общество “Вахитово” – 22,12.
Новый Сардек, Каенлык, Бакчасарай, Верхний Китяк - общество ”Вахитово” – 22,12.
Пчеловод – общество “Восток” (Г.Галиева) – 22.
Село-Чура, Малая Чура, Поршур – хозяйство имени Вахитова – 22,14.
Нижний Кумор, Верхний Кумор, Средний Кумор – Н.Тазмеев – 21,5.
Туембаш, Челны - М.Хаматдинов – 22.
Уркуш, Верхний Арбаш, Нижний Арбаш - А.Галиев – не оплачено.
Чарли, Татарская Тулба - Р.Вахитов – 22.
Ядыгерь, Починок-Шемордан, Верхний Шемордан, Тарлово – общество “Восток” (Г.Галиева) – 22.
Яныль, Вахитово – хозяйство имени Вахитова – 22,34.
Ятмас Дусаево – А.Галиев – 21,5.