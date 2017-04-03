1, 2, 3 мая на кладбищах деревень Манзарас, Качимир, Люга, Киндеркуль состоится субботник. Просим всех сельчан и земляков принять активное участие.
На кладбищах деревень Манзарас, Качимир, Люга, Киндеркуль состоится субботник
30 Апрель 2017 | новости Печать
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В Республике
Появились фото с места пожара в Казани в доме на Братьев Касимовых
В результате пожара полностью выгорели две комнаты.
23:33 29.04.2017
В результате пожара полностью выгорели две комнаты.
23:33 29.04.2017
В Казани прошли комплексные учения Росгвардии
Бойцы ОМОНа Росгвардии отработали действия по обнаружению взрывных устройств, охране объектов и обезвреживанию преступников
22:41 29.04.2017
Бойцы ОМОНа Росгвардии отработали действия по обнаружению взрывных устройств, охране объектов и обезвреживанию преступников
22:41 29.04.2017
Появилось видео пожара в доме по улице Димитрова в Казани
По словам очевидцев, в заброшенном здании собирались лица без определенного места жительства.
22:00 29.04.2017
По словам очевидцев, в заброшенном здании собирались лица без определенного места жительства.
22:00 29.04.2017
Волейболистки казанского «Динамо» завоевали серебряные медали чемпионата России
В финальной серии чемпионата страны «Динамо-Казань» уступило одноименному московскому клубу в четырех матчах.
21:33 29.04.2017
В финальной серии чемпионата страны «Динамо-Казань» уступило одноименному московскому клубу в четырех матчах.
21:33 29.04.2017
На ипподроме в Казани можно будет играть в гольф и пейнтбол
Также на территории конного комплекса работает центр иппотерапии, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный манеж.
09:00 28.04.2017
Также на территории конного комплекса работает центр иппотерапии, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный манеж.
09:00 28.04.2017
В Казани на улице Димитрова загорелось заброшенное здание
Возгоранию присвоен второй номер сложности.
20:29 29.04.2017
Возгоранию присвоен второй номер сложности.
20:29 29.04.2017
Видео: на Каме с оторвавшейся льдины спасли пятерых человек
Спасенные чувствуют себя удовлетворительно, медицинская помощь понадобилась только ребенку.
20:00 29.04.2017
Спасенные чувствуют себя удовлетворительно, медицинская помощь понадобилась только ребенку.
20:00 29.04.2017
«Зенит» взял «Берлин»
Казанцы победили в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 3:0.
19:25 29.04.2017
Казанцы победили в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 3:0.
19:25 29.04.2017
В Менделеевском районе на Каме на оторвавшейся льдине унесло пять человек
В настоящее время идет спасательная операция.
19:17 29.04.2017
В настоящее время идет спасательная операция.
19:17 29.04.2017
Тинчуринцы приняли участие в общегородском субботнике
Артисты и сотрудники театра традиционно привели в порядок парк имени Карима Тинчурина.
19:17 29.04.2017
Артисты и сотрудники театра традиционно привели в порядок парк имени Карима Тинчурина.
19:17 29.04.2017
«Рубин» в гостях с минимальным счетом обыграл «Локомотив»
Казанцы победили, показав при этом очень приличную игру.
19:00 29.04.2017
Казанцы победили, показав при этом очень приличную игру.
19:00 29.04.2017
Ассамблея народов Татарстана опубликовала резолюцию III Съезда народов Татарстана
ИА «Татар-информ» приводит текст резолюцию съезда целиком.
18:40 29.04.2017
ИА «Татар-информ» приводит текст резолюцию съезда целиком.
18:40 29.04.2017
На благотворительность в Татарстане за год направили более 28,5 млрд рублей
Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев чествовали победителей юбилейного конкурса «Благотворитель года».
18:30 29.04.2017
Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев чествовали победителей юбилейного конкурса «Благотворитель года».
18:30 29.04.2017
В Казани чествуют лучшие военно-патриотические клубы ПФО
Победили окружного проекта «Победа» получили дипломы, памятные знаки и сертификаты.
18:09 29.04.2017
Победили окружного проекта «Победа» получили дипломы, памятные знаки и сертификаты.
18:09 29.04.2017
В Набережных Челнах мать оставила двух маленьких дочерей на улице
После того, как автоледи, оставив детей, уехала, очевидица отвела их в отдел полиции.
17:25 29.04.2017
После того, как автоледи, оставив детей, уехала, очевидица отвела их в отдел полиции.
17:25 29.04.2017
После скандала на «Боях по правилам TNA» может состояться матч-реванш Шаршеева с Калининым
О возможности проведения поединка объявил Дастан Шаршеев в видеообращении на своей странице в одной из соцсетей.
16:38 29.04.2017
О возможности проведения поединка объявил Дастан Шаршеев в видеообращении на своей странице в одной из соцсетей.
16:38 29.04.2017
В Казани подвели итоги проекта ПФО «Победа»
В рамках проекта в Доме Правительства РТ прошел окружной семинар для руководителей военно-патриотических клубов округа.
16:06 29.04.2017
В рамках проекта в Доме Правительства РТ прошел окружной семинар для руководителей военно-патриотических клубов округа.
16:06 29.04.2017
Рустам Минниханов: «Звезда Героя Труда – самая почетная и высшая награда нашей страны»
Президент Татарстана поздравил Минтимера Шаймиева с получением государственной награды в финале республиканского конкурса «Благотворитель года 2016».
15:28 29.04.2017
Президент Татарстана поздравил Минтимера Шаймиева с получением государственной награды в финале республиканского конкурса «Благотворитель года 2016».
15:28 29.04.2017
В Лаишевском районе поддержали акцию «Всероссийский день леса»
Саженцы предоставили «Лаишевский лесхоз» совместно с лесничеством.
15:24 29.04.2017
Саженцы предоставили «Лаишевский лесхоз» совместно с лесничеством.
15:24 29.04.2017
23-летний аферист из Заинска хотел получить миллион, сообщив о ложных кражах
Заинец обвиняется в мошенничестве в сфере страхования и двух заведомо ложных доносах о преступлениях.
14:44 29.04.2017
Заинец обвиняется в мошенничестве в сфере страхования и двух заведомо ложных доносах о преступлениях.
14:44 29.04.2017
Президент РТ принял участие в посадке «Аллеи Победы и Дружбы» в Казани
В Казанском парке Победы прошел субботник и акция «День посадки леса».
14:09 29.04.2017
В Казанском парке Победы прошел субботник и акция «День посадки леса».
14:09 29.04.2017
Сотрудники МЧС спасли на пожаре в Казани 30 человек
Происшествие случилось в жилом доме №6а на улице Братьев Касимовых в Казани.
13:55 29.04.2017
Происшествие случилось в жилом доме №6а на улице Братьев Касимовых в Казани.
13:55 29.04.2017
В Татарстане подкормка озимых культур и многолетних трав проведена на площади 650 тыс. га
На полях продолжают работать 24 самолета и более 100 пневмоходов.
13:11 29.04.2017
На полях продолжают работать 24 самолета и более 100 пневмоходов.
13:11 29.04.2017
Представители мусульманского духовенства очистили от мусора территорию Ново-татарского кладбища
Местом для проведения субботника ДУМ РТ выбрало Ново-Татарское кладбище неслучайно: здесь покоятся более 50 выдающихся религиозных деятелей.
12:57 29.04.2017
Местом для проведения субботника ДУМ РТ выбрало Ново-Татарское кладбище неслучайно: здесь покоятся более 50 выдающихся религиозных деятелей.
12:57 29.04.2017
Фото: полиция Казани разыскивает пропавшего жителя Дзержинска
В начале февраля Вячеслав Бурлаков приехал на автобусе из Нижнего Новгорода в столицу Татарстана и до сих пор о нем ничего неизвестно.
12:36 29.04.2017
В начале февраля Вячеслав Бурлаков приехал на автобусе из Нижнего Новгорода в столицу Татарстана и до сих пор о нем ничего неизвестно.
12:36 29.04.2017
Минниханов: «Если бы не было таких людей, конечно, мы не смогли бы быть успешными»
Президент Татарстана в преддверии праздника весны и труда вручил государственные награды жителям республики.
12:25 29.04.2017
Президент Татарстана в преддверии праздника весны и труда вручил государственные награды жителям республики.
12:25 29.04.2017
Рустам Минниханов в парке Победы Казани высадил саженцы сирени
В Татарстане проходит всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» и акция «День посадки леса».
12:14 29.04.2017
В Татарстане проходит всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» и акция «День посадки леса».
12:14 29.04.2017
Президент РТ попросил Ильсура Метшина контролировать ход работ на ЖК «Салават Купере» и «М-14»
На следующей неделе в «Салават Купере» планируется сдать дом 10-5 (5-7 мая), также завершается строительство очередного объекта в ЖК «М-14».
12:05 29.04.2017
На следующей неделе в «Салават Купере» планируется сдать дом 10-5 (5-7 мая), также завершается строительство очередного объекта в ЖК «М-14».
12:05 29.04.2017
В Татарстане введено 798,6 тыс. кв.м. жилья
В рамках программы социальной ипотеки в органы статистики отчитаны 47 домов на 2 тыс. 61 квартиру.
11:59 29.04.2017
В рамках программы социальной ипотеки в органы статистики отчитаны 47 домов на 2 тыс. 61 квартиру.
11:59 29.04.2017
В Челнах суд приостановил работу детсада «Сами с усами»
Набережночелнинский суд закрыл на время частный мини-детсад из-за претензий Управления Роспотребнадзора по РТ.
11:46 29.04.2017
Набережночелнинский суд закрыл на время частный мини-детсад из-за претензий Управления Роспотребнадзора по РТ.
11:46 29.04.2017
С начала года в Татарстане за нарушение правил охраны труда наложено более 3 млн рублей штрафов
В Доме Правительства РТ прошло традиционное республиканское совещание по вопросам строительства, ЖКХ и агропромышленного сектора.
11:40 29.04.2017
В Доме Правительства РТ прошло традиционное республиканское совещание по вопросам строительства, ЖКХ и агропромышленного сектора.
11:40 29.04.2017