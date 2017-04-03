Казанда Казан кубогына 64 команда арасында мини- футбол буенча турнир бара. Анда Зур Кукмараның “Большак” командасы уңышлы чыгыш ясый. Турнир барышында дүрт команданы җиңеп, “Большак” иң көчле 16 команда арасына керде. Шуны да искәртик, әлеге команда узган ел да бу турнирда уңышлы чыгыш ясаган иде: алар өченче лигадан икенче лигага күчтеләр.
Зур Кукмараның “Большак” командасы Казан кубогы өчен көч сынаша
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В Республике
Появилось видео пожара в доме по улице Димитрова в Казани
По словам очевидцев, в заброшенном здании собирались лица без определенного места жительства.
22:00 29.04.2017
По словам очевидцев, в заброшенном здании собирались лица без определенного места жительства.
22:00 29.04.2017
Волейболистки казанского «Динамо» завоевали серебряные медали чемпионата России
В финальной серии чемпионата страны «Динамо-Казань» уступило одноименному московскому клубу в четырех матчах.
21:33 29.04.2017
В финальной серии чемпионата страны «Динамо-Казань» уступило одноименному московскому клубу в четырех матчах.
21:33 29.04.2017
В Казани на улице Димитрова загорелось заброшенное здание
Возгоранию присвоен второй номер сложности.
20:29 29.04.2017
Возгоранию присвоен второй номер сложности.
20:29 29.04.2017
Видео: на Каме с оторвавшейся льдины спасли пятерых человек
Спасенные чувствуют себя удовлетворительно, медицинская помощь понадобилась только ребенку.
20:00 29.04.2017
Спасенные чувствуют себя удовлетворительно, медицинская помощь понадобилась только ребенку.
20:00 29.04.2017
На ипподроме в Казани можно будет играть в гольф и пейнтбол
Также на территории конного комплекса работает центр иппотерапии, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный манеж.
09:00 28.04.2017
Также на территории конного комплекса работает центр иппотерапии, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный манеж.
09:00 28.04.2017
«Зенит» взял «Берлин»
Казанцы победили в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 3:0.
19:25 29.04.2017
Казанцы победили в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 3:0.
19:25 29.04.2017
В Менделеевском районе на Каме на оторвавшейся льдине унесло пять человек
В настоящее время идет спасательная операция.
19:17 29.04.2017
В настоящее время идет спасательная операция.
19:17 29.04.2017
Тинчуринцы приняли участие в общегородском субботнике
Артисты и сотрудники театра традиционно привели в порядок парк имени Карима Тинчурина.
19:17 29.04.2017
Артисты и сотрудники театра традиционно привели в порядок парк имени Карима Тинчурина.
19:17 29.04.2017
«Рубин» в гостях с минимальным счетом обыграл «Локомотив»
Казанцы победили, показав при этом очень приличную игру.
19:00 29.04.2017
Казанцы победили, показав при этом очень приличную игру.
19:00 29.04.2017
Ассамблея народов Татарстана опубликовала резолюцию III Съезда народов Татарстана
ИА «Татар-информ» приводит текст резолюцию съезда целиком.
18:40 29.04.2017
ИА «Татар-информ» приводит текст резолюцию съезда целиком.
18:40 29.04.2017
На благотворительность в Татарстане за год направили более 28,5 млрд рублей
Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев чествовали победителей юбилейного конкурса «Благотворитель года».
18:30 29.04.2017
Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев чествовали победителей юбилейного конкурса «Благотворитель года».
18:30 29.04.2017
В Казани чествуют лучшие военно-патриотические клубы ПФО
Победили окружного проекта «Победа» получили дипломы, памятные знаки и сертификаты.
18:09 29.04.2017
Победили окружного проекта «Победа» получили дипломы, памятные знаки и сертификаты.
18:09 29.04.2017
В Набережных Челнах мать оставила двух маленьких дочерей на улице
После того, как автоледи, оставив детей, уехала, очевидица отвела их в отдел полиции.
17:25 29.04.2017
После того, как автоледи, оставив детей, уехала, очевидица отвела их в отдел полиции.
17:25 29.04.2017
После скандала на «Боях по правилам TNA» может состояться матч-реванш Шаршеева с Калининым
О возможности проведения поединка объявил Дастан Шаршеев в видеообращении на своей странице в одной из соцсетей.
16:38 29.04.2017
О возможности проведения поединка объявил Дастан Шаршеев в видеообращении на своей странице в одной из соцсетей.
16:38 29.04.2017
В Казани подвели итоги проекта ПФО «Победа»
В рамках проекта в Доме Правительства РТ прошел окружной семинар для руководителей военно-патриотических клубов округа.
16:06 29.04.2017
В рамках проекта в Доме Правительства РТ прошел окружной семинар для руководителей военно-патриотических клубов округа.
16:06 29.04.2017
Рустам Минниханов: «Звезда Героя Труда – самая почетная и высшая награда нашей страны»
Президент Татарстана поздравил Минтимера Шаймиева с получением государственной награды в финале республиканского конкурса «Благотворитель года 2016».
15:28 29.04.2017
Президент Татарстана поздравил Минтимера Шаймиева с получением государственной награды в финале республиканского конкурса «Благотворитель года 2016».
15:28 29.04.2017
В Лаишевском районе поддержали акцию «Всероссийский день леса»
Саженцы предоставили «Лаишевский лесхоз» совместно с лесничеством.
15:24 29.04.2017
Саженцы предоставили «Лаишевский лесхоз» совместно с лесничеством.
15:24 29.04.2017
23-летний аферист из Заинска хотел получить миллион, сообщив о ложных кражах
Заинец обвиняется в мошенничестве в сфере страхования и двух заведомо ложных доносах о преступлениях.
14:44 29.04.2017
Заинец обвиняется в мошенничестве в сфере страхования и двух заведомо ложных доносах о преступлениях.
14:44 29.04.2017
Президент РТ принял участие в посадке «Аллеи Победы и Дружбы» в Казани
В Казанском парке Победы прошел субботник и акция «День посадки леса».
14:09 29.04.2017
В Казанском парке Победы прошел субботник и акция «День посадки леса».
14:09 29.04.2017
Сотрудники МЧС спасли на пожаре в Казани 30 человек
Происшествие случилось в жилом доме №6а на улице Братьев Касимовых в Казани.
13:55 29.04.2017
Происшествие случилось в жилом доме №6а на улице Братьев Касимовых в Казани.
13:55 29.04.2017
В Татарстане подкормка озимых культур и многолетних трав проведена на площади 650 тыс. га
На полях продолжают работать 24 самолета и более 100 пневмоходов.
13:11 29.04.2017
На полях продолжают работать 24 самолета и более 100 пневмоходов.
13:11 29.04.2017
Представители мусульманского духовенства очистили от мусора территорию Ново-татарского кладбища
Местом для проведения субботника ДУМ РТ выбрало Ново-Татарское кладбище неслучайно: здесь покоятся более 50 выдающихся религиозных деятелей.
12:57 29.04.2017
Местом для проведения субботника ДУМ РТ выбрало Ново-Татарское кладбище неслучайно: здесь покоятся более 50 выдающихся религиозных деятелей.
12:57 29.04.2017
Фото: полиция Казани разыскивает пропавшего жителя Дзержинска
В начале февраля Вячеслав Бурлаков приехал на автобусе из Нижнего Новгорода в столицу Татарстана и до сих пор о нем ничего неизвестно.
12:36 29.04.2017
В начале февраля Вячеслав Бурлаков приехал на автобусе из Нижнего Новгорода в столицу Татарстана и до сих пор о нем ничего неизвестно.
12:36 29.04.2017
Минниханов: «Если бы не было таких людей, конечно, мы не смогли бы быть успешными»
Президент Татарстана в преддверии праздника весны и труда вручил государственные награды жителям республики.
12:25 29.04.2017
Президент Татарстана в преддверии праздника весны и труда вручил государственные награды жителям республики.
12:25 29.04.2017
Рустам Минниханов в парке Победы Казани высадил саженцы сирени
В Татарстане проходит всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» и акция «День посадки леса».
12:14 29.04.2017
В Татарстане проходит всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» и акция «День посадки леса».
12:14 29.04.2017
Президент РТ попросил Ильсура Метшина контролировать ход работ на ЖК «Салават Купере» и «М-14»
На следующей неделе в «Салават Купере» планируется сдать дом 10-5 (5-7 мая), также завершается строительство очередного объекта в ЖК «М-14».
12:05 29.04.2017
На следующей неделе в «Салават Купере» планируется сдать дом 10-5 (5-7 мая), также завершается строительство очередного объекта в ЖК «М-14».
12:05 29.04.2017
В Татарстане введено 798,6 тыс. кв.м. жилья
В рамках программы социальной ипотеки в органы статистики отчитаны 47 домов на 2 тыс. 61 квартиру.
11:59 29.04.2017
В рамках программы социальной ипотеки в органы статистики отчитаны 47 домов на 2 тыс. 61 квартиру.
11:59 29.04.2017
В Челнах суд приостановил работу детсада «Сами с усами»
Набережночелнинский суд закрыл на время частный мини-детсад из-за претензий Управления Роспотребнадзора по РТ.
11:46 29.04.2017
Набережночелнинский суд закрыл на время частный мини-детсад из-за претензий Управления Роспотребнадзора по РТ.
11:46 29.04.2017
С начала года в Татарстане за нарушение правил охраны труда наложено более 3 млн рублей штрафов
В Доме Правительства РТ прошло традиционное республиканское совещание по вопросам строительства, ЖКХ и агропромышленного сектора.
11:40 29.04.2017
В Доме Правительства РТ прошло традиционное республиканское совещание по вопросам строительства, ЖКХ и агропромышленного сектора.
11:40 29.04.2017
Фото: В ДТП в Татарстане пострадал пятилетний ребенок
При столкновении двух легковых автомобилей в Алькеевском районе пострадали женщина и ее ребенок.
11:34 29.04.2017
При столкновении двух легковых автомобилей в Алькеевском районе пострадали женщина и ее ребенок.
11:34 29.04.2017
В Казани высадили еловую «Аллею журналистов»
В Казани в рамках акции «День посадки леса» посадят 400 тысяч новых зеленых насаждений.
11:26 29.04.2017
В Казани в рамках акции «День посадки леса» посадят 400 тысяч новых зеленых насаждений.
11:26 29.04.2017