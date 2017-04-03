Гороскоп на 30 апреля: Львы оставят всех в покое, зато оторвутся Водолеи

29 Апрель 2017 | новости Печать

Гороскоп на 30 апреля: Львы оставят всех в покое, зато оторвутся Водолеи

Звезды гороскопа обещают, что интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. То, что в другое время требует от вас больших усилий, может даваться с легкостью. Это относится и к учебе, и к работе, и к научному творчеству. Однако вместе с тем день предполагает пассивность, граничащую с апатией. Высокий творческий потенциал может войти у вас в противоречие с нежеланием этот потенциал реализовать, так что если вы хотите достичь каких-то результатов, совет: соберите в кулак всю свою волю!

 

ОВЕН

Овен склонен заняться ничегонеделанием. И ситуация будет играть ему в этом на руку, не требуя совершать подвиги или браться за неотложные дела. Впрочем, даже если потребует, Овен предпочтет этого не заметить: его расслабленный настрой практически невозможно изменить. Так что формула «работа не волк» станет временным девизом Овна. Звезды гороскопа советуют ему посвятить этот день трем основным направлениям: себе, своим близким… И еще раз себе!

ТЕЛЕЦ

Для Тельца очень удачный день. Его энергичность дает ему фору перед окружающими, которую он имеет все шансы блестяще использовать. Любое дело, за которое Телец возьмется, он сможет продвинуть вперед и даже сдвинуть с мертвой точки, если оно там находилось. Звезды гороскопа советуют Тельцу не размениваться по пустякам: если уж ему везет, стоит посвятить день тому, что принесет наибольшую пользу.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам противопоказано браться за большие дела. Да и за небольшие, в общем-то, тоже. В последнее время они и так потратили немало сил, так что хватит грести против течения: настало время расслабиться и отдохнуть. При этом звезды гороскопа советуют Близнецам обратить внимание на те сферы жизни, которые они в последнее время совсем запустили. Дружеское общение, домашние посиделки, романтические встречи – отдых может быть гораздо разнообразнее, чем просто телевизор и диван.

РАК

Рак будет находиться в диссонансе с окружающими, которым трудно подстроиться под его резвый ритм. Рак же будет чувствовать себя способным на многое. Его деловая активность, хватка и острый ум будут на высоте, помогая ему как семечки, одну за другой решать самые головоломные задачи. А вот апатия и безразличие окружающих может изрядно его раздражать, так что Раку лучше с самого утра рассчитывать исключительно на свои могучие силы.

Именинники 30 апреля:

 

 Адриан • Александр • Ефрем • Жанна /перемещ./ • Зосим • Иоанна /перемещ./

• Иосиф /перемещ./ • Лилия (Сусанна) /перемещ./

• Мария • Марта /перемещ./ • Марфа /перемещ./

ЛЕВ

Льву следует позволить окружающим справляться со своими проблемами самим. Вместо того чтобы тратить время на других, звезды гороскопа советуют ему заняться чем-нибудь приятным – к примеру, творчеством. А вот к точным наукам душа у Льва лежать не будет. Перепачкаться краской или забить голову стихами для него куда предпочтительнее, чем непонимающе глядеть в монитор, на ряды цифр, графиков и таблиц.

ДЕВА

Дева просто обязана поделиться своими мыслями с миром! Или, по крайней мере, с небольшой его частью – со своими близкими, коллегами, друзьями. Ее голова будет работать четко и нестандартно, являясь генератором великих идей. Впрочем, не факт, что окружающие сразу же эти идеи поймут и оценят. Ничего не поделаешь – Дева настолько опережает других, что должна периодически останавливаться, давая окружающим возможность ее догнать.

ВЕСЫ

У Весов вряд ли будет достаточно сил, чтобы с энтузиазмом взяться за дела. День склоняет их к тому, чтобы делать как можно меньше лишних движений. Зато голова обещает работать на самом высоком уровне, вынашивая планы, – в первую очередь связанные с работой. Мысли, которые придут в голову Весов, будут отличаться логичностью и неожиданностью ходов. В будущем эти блестящие замыслы способны обеспечить Весам продвижение в карьере и хороший доход.

СКОРПИОН

Скорпиону повезло: ему волей-неволей придется заниматься тем, что он любит! Вернее, звезды гороскопа просто не оставляют ему иного выбора – если он возьмется за что-нибудь другое, то не добьется ничего. Рутинные обязанности способны вызывать у Скорпиона такую скуку, что он рискует вывихнуть челюсть от зевоты! А вот если дело вызывает у него живой интерес, оно обещает принести Скорпиону не только массу приятных эмоций, но и отличный результат.

СТРЕЛЕЦ

 Стрелец может проявить себя как замечательный друг или как опасный противник – тут уж кому как повезет. День наделяет его проницательностью, умением чувствовать ситуацию и схватывать все на лету. Любые его планы будут отличаться изобретательностью, идет ли речь о том, как веселее провести время с друзьями, или о том, как попортить крови врагам. В обоих случаях Стрелец обречен на успех, так что лучшее, что могут сделать его оппоненты, – это попробовать с ним подружиться!

КОЗЕРОГ

Козерог будет находиться в некотором ступоре. Хорошо, если ситуация не станет требовать от него быстрых решений – тогда рассеянность Козерога не принесет ему особого вреда. А вот если события будут его тормошить, пытаясь сподвигнуть на серьезное дело, Козерог вдруг может забастовать или спрятать голову в песок. Другими словами, Козерогу противопоказана любая активная деятельность – кроме той, которой он захочет заняться не для результата, а для души.

Именинники 30 апреля:

 

• Никодим /перемещ./ • Осип /перемещ./ • Семен • Сусанна /перемещ./

• Тамара /перемещ./ • Фома • Яна /перемещ./

ВОДОЛЕЙ

Водолей при желании способен добиться многого. Однако далеко не факт, что такое желание у него возникнет. Впрочем, чтобы насытить яркими событиями свой день, Водолею достаточно увлечься каким-нибудь делом или идеей. Или симпатичным лицом противоположного пола, в конце концов. В этом случае его активности и пробивным способностям сможет позавидовать фрегат, летящий на всех парусах!

РЫБЫ

День не склоняет Рыб к проявлению организаторских способностей, однако если они все-таки возьмутся что-нибудь организовать, то результат порадует всех. Это касается любых мероприятий, даже достаточно статусных и официальных, не говоря уже об обычной вечеринке или выходе в свет. Рыбам достаточно лишь взять на себя инициативу и четко распределить задачи, окружающие будут охотно им подыгрывать и помогать.


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