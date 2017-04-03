Жителям России придется платить кредиты по-новому

29 Апрель 2017 | новости Печать

Жителям России придется платить кредиты по-новому

В Министерстве юстиции предложили изменить порядок погашения долгов по кредитам. Согласно законопроекту, россияне смогут оплачивать штрафы и пени за просрочку уже после выплаты основной суммы. 

Банковская система функционирует в рамках строгой очередности погашения кредита, передает "Российская газета". Сначала клиент обязан выплатить накопившийся долг, затем – пени за просрочку. После этого он может перейти к оплате необходимой суммы за текущий период.

По мнению сотрудников Минюста, такой порядок несправедлив по отношению к физлицам, так как предприниматели имеют право на оплату штрафов за просрочку уже после погашения основной части кредита. Ведомство предложило перевести на эту модель всех клиентов банковской сферы.

Эксперты отметили, что такая схема погашения кредита будет выгодна гражданам, так как банк не сможет начислить дополнительные пени на основную сумму, пока клиент выплачивает штраф за просрочку. "Мы сталкивались с ситуациями, когда суммы процентов и штрафов зачастую превышали сумму основного долга", – рассказал директор по развитию продуктов ОКБ Александр Ахломов.

В то же время банк потеряет возможность компенсировать убытки при несвоевременной оплате кредита. По словам Ахломова, сейчас "перспектива выплаты дополнительных процентов и штрафов зачастую мотивирует клиентов не допускать просрочку платежа".

Руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Виктор Климов заявил, что в предлагаемой системе погашения кредитов "есть смысл". "Законопроект принимать, безусловно, нужно", – заявил он. – Единственное, я бы предложил в плане сроков соотнести введение нового порядка с началом некоего отчетного периода, чтобы это не обернулось для банков чрезмерными издержками".

Напомним, китайская торговая онлайн-площадка AliExpress с 24 апреля разрешила жителям нашей страны покупать товары в рассрочку или в кредит. "В AliExpress верят в будущее безналичных платежей в России и работают над решениями, которые сделают товары, представленные на площадке, более доступными для широкого круга потребителей", – сообщили в компании.

sterlegrad.ru

фото: cafevinil.ru


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