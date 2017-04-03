Рассаду томатов поливают раствором йода для более быстрого роста (1 капля на три литра). После применения этого раствора рассада зацветёт быстрее, а плоды будут крупнее.
Может йод защитить томаты и от фитофторы. Для этого Вам понадобятся несколько капель йода и 250 грамм молока, смешайте их с 1 литром воды.
Раствор - одна капля йода на три литра воды, этим йодным раствором надо один раз полить рассаду томатов. От этого увеличиться продуктивность и будут побольше плоды.
От фитофторы - каждые 2 недели опрыскивать помидоры раствором молока с йодом.
Раствор для опрыскивания:
На 10 литров воды добавить литр молока и 15 капель йода. Получившимся раствором обильно опрыскивать помидоры (так, чтобы с кустов текло).
Или возьмите на ведро воды 50 грамм водки, полить растения под корень, если они отстают в росте. Рецепт проверенный и действенный.
Подкормка рассады томатов
29 Апрель 2017 | Копилка советов Печать
Рассаду томатов поливают раствором йода для более быстрого роста (1 капля на три литра). После применения этого раствора рассада зацветёт быстрее, а плоды будут крупнее.
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