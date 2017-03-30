Ассамблея народов Татарстана опубликовала резолюцию III Съезда народов Татарстана

29 Апрель 2017 | новости Печать

Ассамблея народов Татарстана опубликовала резолюцию III Съезда народов Татарстана

«О реализации государственной национальной политики

в Республике Татарстан»

 

г. Казань                                                                           22 апреля 2017 г.

 

Мы, представители народов, проживающих в Республике Татарстан, собравшиеся на Съезд народов Татарстана, выражаем принципиальную приверженность укреплению межнационального и межрелигиозного мира и согласия в Российской Федерации, сохранению и развитию национальных  языков и культур, укреплению духовной общности, обеспечению конституционных прав и свобод граждан.

Съезд выражает поддержку стратегической линии руководства России на развитие страны как подлинно федеративного демократического государства, последовательное отстаивание ее интересов на международной арене и противодействие международному терроризму.

В условиях современных вызовов особую актуальность  приобретают факторы многонациональности и поликонфессиональности Российской Федерации. Как это не раз бывало, недруги внутри и за пределами нашей страны предпринимают попытки политизировать этнорелигиозную сферу для ослабления государства, раскола российского общества.

Широкая общественность всецело одобряет решения и действия руководства страны о принятии Стратегии государственной национальной политики, создании Федерального агентства по делам национальностей, реализации целевых государственных программ. Данные предложения содержались в обращении второго Съезда народов Татарстана к Президенту, Федеральному Собранию и Правительству Российской Федерации. Принятые решения создают благоприятные предпосылки для предупреждения проявлений напряженности на национальной и религиозной почве, формирования добрососедских и уважительных отношений, способствующих созидательному развитию представителей всех народов.

Одним из важных результатов такой политики является укрепление в обществе ценностей российского патриотизма, осознание единства и сплоченности многонационального народа нашего Отечества.

Свой весомый вклад в развитие Российской Федерации вносит Республика Татарстан, являющаяся одним из регионов-лидеров, демонстрирующая высокие показатели в экономике и социальной сфере, межнациональный и межрелигиозный мир и согласие, общественно-политическую стабильность.

Современный Татарстан отличают открытость к сотрудничеству со многими странами и регионами ближнего и дальнего зарубежья, приверженность традиционным ценностям духовности и культуры.

Преемственность политического курса, уважение к историко-культурному и духовному наследию народов Татарстана оказывают позитивное влияние на все стороны жизни нашего общества. Большая работа по воссозданию памятников древнего Болгара, острова-града Свияжска и Казани воспитывает татарстанцев в духе нравственности и гуманизма, способствует формированию положительного имиджа республики. Огромную роль в этой многогранной работе играет фонд «Возрождение» под руководством Первого Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева.

Важно отметить, все, что делается сегодня в Татарстане, отвечает интересам людей независимо от их национальной и религиозной принадлежности, для которых республика стала общим домом. Разработанная и реализуемая Стратегия социально-экономического развития Татарстана на период до 2030 года рассматривает в качестве важнейшего приоритета совершенствование человеческого капитала.

Республика становится все более привлекательной, растет число представленных в Татарстане этнических групп, актуализируются задачи по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.

При этом единение и сотрудничество всех этноконфессиональных групп татарстанцев, основанные на многовековом опыте совместного проживания, выступают ценностным ориентиром и конкурентным преимуществом нашего общества.

Данные положения нашли свое отражение в новой редакции Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан, принятой в 2013 году. Позитивное влияние на состояние этнорелигиозных отношений и выработку приоритетов в этой сфере оказывает деятельность созданного при Президенте Республики Татарстан Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Реализуются три государственные программы и шесть подпрограмм, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,  сохранение и развитие языков и культур, идентичности татарского народа, поддержку ремесел и традиций, а также на профилактику экстремизма и терроризма. Комплексные программы разработаны на муниципальном уровне.

За десять лет, прошедших с момента предыдущего Съезда народов Татарстана, многонациональное движение республики добилось заметных успехов. Ведущую роль в нем играет Ассамблея народов Татарстана, объединяющая более 210 национально-культурных объединений 36 этносов. Успешно функционируют семь домов дружбы народов в Казани, Набережных Челнах, Лениногорске, Менделеевске, Нижнекамске, Нурлате и Тетюшах, представляющих собой ресурсные центры Ассамблеи.

Заметный вклад в развитие духовности вносят традиционные религии. Этому способствует развитие государственно-конфессиональных отношений. Актом исторической справедливости и поддержки религиозного образования стал принятый в День народного единства 4 ноября 2015 года Указ Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова «О создании Болгарской исламской академии и воссоздании Собора Казанской иконы Божьей Матери». Важно, что воссоздание православного собора и создание духовно-просветительского мусульманского центра осуществляются при поддержке всех жителей республики.

Отмечается высокая преемственность и последовательность в решениях первого (1992 года) и второго (2007 года) съездов народов Республики Татарстан. Их выполнение позволило сформировать эффективную целостную систему реализации государственной национальной политики. Ее отличают: полнота законодательного, нормативного оформления и целевых программ; развитость этнокультурной инфраструктуры; глубина научного сопровождения и мониторинга; высокая степень вовлеченности общественных этнокультурных объединений и уровень их сотрудничества с органами государственной и муниципальной власти. По данным регулярно проводимых опросов, более 80 % населения положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений.

Вместе с тем существующие в мире риски разрастания конфликтов и радикализма, современные реалии общественного развития ставят новые задачи в области реализации национальной политики, требующие гибких и действенных форм и методов работы, усиления координации и эффективности взаимодействия государственных, муниципальных и общественных структур.

Заслушав и обсудив доклад Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова «В единстве народов – сила России!» и выступления делегатов съезда, мы:

- выражаем решительную поддержку проводимому Президентом Российской Федерации В.В. Путиным курсу по укреплению могущества страны, сохранению межэтнического и межрелигиозного мира и согласия, борьбе с проявлениями экстремизма и терроризма;

- призываем всех представителей политических сил и движений способствовать поддержанию в стране мира и согласия между людьми различных национальностей и вероисповеданий, не допускать действий, которые могли бы привести к напряженности в этноконфессиональной сфере;

- одобряем сформированную целостную систему реализации государственной национальной политики в Республике Татарстан, установку на ее межведомственный и комплексный характер;

- считаем поддержание этнокультурного многообразия, возрождение духовности, сохранение межнационального и межрелигиозного мира и согласия в Татарстане важнейшим ценностным ориентиром и приоритетом в работе;

- убеждены, что терроризм, экстремизм и радикализм (в какие бы национальные и религиозные одежды они не рядились) являются серьезной социальной опасностью, угрозой общественному единству, а противодействие этим деструктивным тенденциям – общей задачей всех звеньев государственного и муниципального управления, институтов гражданского общества;  

- считаем необходимым развивать систему научного сопровождения и интегрированного этнологического мониторинга с целью  постоянного изучения состояния межнациональных и межрелигиозных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций;

- отмечаем потребность в совершенствовании работы по подготовке и повышению квалификации  кадров, ответственных за сферу этнокультурного развития;

- полагаем, что следует принять меры по улучшению качества работы информационно-просветительского сопровождения государственной национальной политики;

- отмечаем растущее значение деятельности по реализации государственной национальной политики на муниципальном уровне, необходимость актуализации муниципальных программ и овладения современными методиками и формами работы;

- одобряем разностороннюю работу по развитию многонационального движения республики, проводимую Ассамблеей народов Татарстана, и отмечаем необходимость совершенствования ее инфраструктуры;

- убеждены в позитивной роли Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан, оказавшего определяющее влияние на  укрепление дружбы и взаимодействия между народами, а также социально-экономическое и общественно-политическое развитие Татарстана и Российской Федерации в целом.

Мы, делегаты съезда, обращаемся к Президенту и Федеральному Собранию Российской Федерации с предложением:

- учитывая мнение многонационального народа Татарстана, а также положительно зарекомендовавшую форму организации высшей государственной власти в республике, сохранить наименование должности Президент Республики Татарстан; 

- в связи с истечением срока Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан поручить органам государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан проработать формы урегулирования возникающих вопросов, касающихся разграничения полномочий между федеральным центром и Татарстаном.

 

Будущее Российской Федерации мы прочно связываем с Владимиром Владимировичем Путиным как гарантом отстаивания интересов страны на международной арене, укрепления ее могущества и развития в качестве демократического федеративного государства, обеспечивающего этнокультурное развитие всех народов.

Выражаем уверенность, что принятые решения будут способствовать достижению основных целей государственной национальной политики в Татарстане, дальнейшему сплочению представителей народов, проживающих в республике, укреплению межнационального и межрелигиозного мира и согласия в России в целом.


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