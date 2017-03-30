Взорвавшееся колесо «БелАЗа» раздавило легковушку (видео)

В Кемеровской области взорвалось забытое сотрудниками автобазы во время накачивания огромное колесо от «БелАЗа», после чего оно на несколько метров взлетело в воздух и упало на крышу стоявшей рядом Toyota Corolla.

Как сообщает Газета.ру, инцидент произошел на Вахрушевской автобазе в городе Киселевск. Камера оставленного во время накачивания без присмотра грузового колеса внезапно взорвалась, и оно, подлетев в воздух, рухнуло на стоявший рядом автомобиль, полностью его уничтожив. Внутри машины никого не было, в результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники ДПС оформили происшествие как ДТП.