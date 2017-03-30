Взорвавшееся колесо «БелАЗа» раздавило легковушку (видео)

В Кемеровской области взорвалось забытое сотрудниками автобазы во время накачивания огромное колесо от «БелАЗа», после чего оно на несколько метров взлетело в воздух и упало на крышу стоявшей рядом Toyota Corolla.
29 Апрель 2017 | новости Печать
В Кемеровской области взорвалось забытое сотрудниками автобазы во время накачивания огромное колесо от «БелАЗа», после чего оно на несколько метров взлетело в воздух и упало на крышу стоявшей рядом Toyota Corolla.
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