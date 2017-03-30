Сотрудники кукморской полиции вышли на субботник и посадили саженцы (фото)

29 Апрель 2017 | новости

Вооружившись граблями и мётлами, полицейские во главе с начальником отдела Рамилем Нургалиевым привели в порядок территорию, прилегающую к зданию отдела полиции, убрались в рабочих кабинетах. Также полицейские посадили саженцы ели возле территории отдела.

Идею о проведении субботника поддержал весь коллектив, каждый воспринял мероприятие, как возможность не только провести время с пользой, но и пообщаться с коллегами и руководством в непринужденной обстановке. А в конце мероприятия все участники субботника угостились горячим чаем и блинами.