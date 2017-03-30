В ДТП пострадал пятилетний ребенок (фото)

29 Апрель 2017 | новости Печать

В ДТП пострадал пятилетний ребенок (фото)

Сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112 в Алькеевском районе поступила информация о ДТП с пострадавшими на 19-м километре дороги Верхнее Алькеево – Кузнечиха, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сотрудники МЧС на месте происшествия около населенного пункта Сихтерма Хузангаево обнаружили столкнувшиеся автомобили «Жигули» 99-й модели и «Ладу» 10-й модели. 
Как выяснилось, водитель первого авто, совершая маневр, не заметил двигавшегося во встречном направлении второго автомобиля и совершил лобовое столкновение.

В результате ДТП пострадали ребенок пяти лет и его мать. Спасатели оказали первую помощь пострадавшим и передали бригаде скорой помощи, а затем отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы не произошло возгорание. Женщина с ребенком доставлены в Базарноматакскую ЦРБ.

 


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