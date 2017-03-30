В Реабилитационном центре прошла конференция «Профессиональная ориентация и трудоустройство детей-инвалидов» (фото)

Гостями были подготовлены интересные выступления, презентации об учебных заведениях. Гости раздали всем присутствующим буклеты, брошюры с краткой информацией. Для родителей детей-инвалидов было проведено анкетирование по профессиональной ориентации.
Родители и дети задавали волнующие их вопросы.
Также на этой встрече присутствовал бывший воспитанник Центра Петров Константин. После окончания Марийского политехнического техникума Константин со всей серьезностью увлекся резьбой по дереву и продемонстрировал гостям результаты своего труда.
Наиля Турова, социальный педагог